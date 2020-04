Suomeen tuodaan mahdollisesti jo tällä viikolla yli tuhat ulkomaista kausityöntekijää helpottamaan viljelysten ja maatilojen akuuttia työvoimapulaa.

Erikoisjärjestelyin Suomeen tuotavat työntekijät tarjoavat kuitenkin vain pienen helpotuksen tilojen ahdinkoon. Suomeen kyetään tuomaan vain pieni osa tilojen pyytämästä henkilömäärästä ja alle kymmenesosa siitä määrästä, jota tiloilla tavallisesti työskentelee satokauden aikana.

Suomen viljelyksillä ja maatiloilla työskentelee jokaisen satokauden aikana noin 16 000 ulkomaalaista kausityöntekijää. Heitä on joka vuosi tullut useista Itä-Euroopan maista, varsinkin Ukrainasta ja Venäjältä. Näinä viikkoina kausityöntekijöitä tarvittaisiin kipeästi esimerkiksi istutus- ja kylvötöihin.

Suomen suurin taimitarha Puutarha Tahvoset oli varautunut 24 ulkomaisen työntekijän saapumiseen huhtikuun alussa. Lentoliput tulijoille olivat jo valmiina, mutta tekijät eivät päässeet maahan koronatilanteen vuoksi. Taimitarhan toimitusjohtaja Tomi Tahvonen kertoi asiasta HS:lle, ja julkisuus johti viestivyöryyn suomalaisilta.

”Juttu herätti paljon innostusta. Sain varmaan sata vastausta saman tien, mutta kun kerroin tarkemmin tilanteesta ja palkkauksesta, muutamat vetäytyivät heti”, Tahvonen sanoo.

Tahvosen mukaan taimitarhalla on aloittanut joka viikko 3–4 uutta työntekijää, ja sama jatkuu ensi viikolla.

”Emme ole ronkeleita tässä tilanteessa. Otamme ne, jotka saamme tulemaan”, Tahvonen kertoo.

Uudellamaalla sijaitsevan Puutarha Tahvoset -taimitarhan toimitusjohtaja Tomi Tahvonen kertoo, että töitä paiskitaan ohuella miehityksellä, koska kausityöntekijät eivät ole päässeet maahan. Kuva: Kimmo Penttinen

Maa- ja metsätalousministeriö on nyt valmistellut 1 500 kausityöntekijän saapumista Suomeen. Ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoo, että työntekijöiden olisi määrä pystyä matkustamaan jo tällä viikolla.

”Ukraina päättää, päästääkö se työntekijät matkustamaan. EU-kansalaiset, kuten virolaiset, voivat tietysti tulla heti”, Husu-Kallio kertoo.

Viljelijät saivat esittää ministeriölle toiveensa työntekijöistä. Yrittäjiltä tuli yhteensä noin 4 000 nimeä. Osa siis joutuu pettymään.

Suomeen tulossa olevat henkilöt työskentelevät erityisesti työnjohtajina tai asiantuntemusta vaativissa erityistehtävissä. Suurin osa heistä menee töihin maa- ja puutarhatiloille, osa metsä- tai kalatalouden tehtäviin. Noin 1 000 ihmistä on tulossa Ukrainasta. Loput tulevat Baltian maista, Romaniasta ja Bulgariasta.

”Akuutein vaihe on kevään kiireisimmät istutus- ja kylvötyöt. Määrä ei vastaa tarvetta, mutta olen kiitollinen, että tämän verran porukkaa voidaan tuoda”, Husu-Kallio sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Husu-Kallion mukaan kausityöntekijöitä hakeneiden yritysten lista on turvaluokiteltu. Ei siis ole tiedossa, kuka ja mitkä yritykset kausityöntekijöitä hakivat ministeriön kautta. Se tiedetään, että joukkoon kuuluvat Puutarha Tahvoset ja Metsäpellon Mansikat.

Taimitarhan Tahvonen sai torstaina tiedon, että ministeriö esittää maahanpääsyä osalle tarhan ulkomaisista kausityöntekijöistä. He tulevat Ukrainasta työnantajien maksamilla tilauslennoilla ja kimppakuljetuksella.

”Haimme ministeriöltä lupaa muutamalle avainhenkilölle. Tilanne on edelleen se, että meillä on 24 työlupaa valmiina, nämä ihmiset vain odottelevat maahanpääsyä”, Tahvonen sanoo.

Suonenjokelainen marjayrittäjä Pauliina Kovanen kertoi torstaina, että ministeriö suosittaa seitsemän ukrainalaisen ja yhden venäläisen työntekijän saapumista marjatilalle.

”Olimme hakeneet 10 ihmiselle puolen vuoden kausityölupaa, ja heidät ilmoitimme ministeriölle. Nämä luvat on haettu ja maksettu”, Kovanen kertoo.

”Sen perusteella, mitä on kuullut muilta, saa olla tähän tyytyväinen, vaikka kaksi nyt ei pääsekään tulemaan”, Kovanen sanoo.

Kovasen mukaan marjatila lähetti kausityöntekijöilleen Ukrainaan ja Venäjälle sitovat työtarjoukset jo tammi–helmikuussa.

”Emme voi alkaa rekrytoida massiivisesti kotimaassa. On epäreilua luvata töitä suomalaisille, jos nämä ulkomaiset työntekijät pääsevätkin tulemaan vaikka heinäkuun alussa”, Kovanen kertoo.

Ministeriöllä ei ole valtaa päättää työntekijöiden maahanpääsystä. Sen sijaan se on toimittanut Rajavartiolaitokseen ja Maahanmuuttovirastoon listan niistä 1 500 henkilöstä, jotka ovat kaikkein tarpeellisimpia. Seuraavaksi ministeriö tiedottaa asiasta itse yrityksille, joiden täytyy vielä toimittaa kausityöntekijöilleen rajalla näytettävät työnantajatodistukset.

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen (SSMY) toiminnanjohtaja Leena Koponen kertoo, että ainakin alueen tunneliviljelijät ovat hakeneet kausityöntekijöitä kevättöihin. Tunneliviljelmillä kevääseen kuuluu muun muassa tunnelimuovien nostoa ja marjojen istutuksia.

”Alkukauden työt vaativat ammattitaitoa ja esimerkiksi traktorinajotaitoa. Istutustyöt käsin tai koneella voivat olla haastavia. Aina siellä on ensikertalaisia mukana, mutta ennenkokematonta olisi, jos koko porukka on ensikertalaisia”, Koponen kertoo.

Valtaosa mansikkatiloille töihin hakevista ovat ulkomaalaisia. Kuva: Johannes Wiehn

Koponen arvioi viime vuonna, että kausityövoiman tarve yksin Suonenjoen seudulla on jopa 2 000–3 000 työntekijää. Suurin osa ulkomaisista kausityöntekijöistä on ollut tiloilla monta vuotta. Koposen mukaan mansikkatilojen työt on jo 1990-luvulta saakka tehty pääasiassa ulkomaisen työvoiman turvin.

Koposen mukaan työvoimaa on nyt pakko saada.

”Työt eivät tule muuten hoidetuksi, mikä vaikuttaa tämän kauden lisäksi tuleviin kausiin. Jos istutuksia tai hoitotöitä jää nyt tekemättä, se kertautuu”, Koponen kertoo

”Monen marjayrityksen liiketoiminta perustuu vientiin. Jos siinä tulee välivuosia, niitä kanavia voi olla vaikea saada takaisin. Marjanviljely ei kestä välivuotta, jolloin pannaan pellot narikkaan. Kerrannaisvaikutukset ovat isot.”

Koposen mukaan maanviljelijät haluavat pääasiassa päästää maahan omat vakiotyöntekijänsä. Hän korostaa, että rahallinenkaan tuki ei aja työvoiman saannin ohi.

”Monet toivovat rajoitusten purkuja sen osalta, että poimintatyö katsottaisiin myös välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi”, Koponen sanoo.

Tiloilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa lyhyitä työpätkiä avoimiksi työpaikoiksi te-toimistoon, mutta pidempien, 6–9 kuukauden työjaksojen, kohdalla on tietoa kotimaan työnhakijoiden innostuksesta.

”Kokemuksemme on, että kun työnhaku näihin tehtäviin aukeaa, Venäjältä tai Ukrainasta tulee heti hakemuksia, mutta Suomesta ei yhtään”, Koponen sanoo.

Syitä on monia. Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaan alan vähimmäispalkka on 8,71–10,62 euroa tunnilta. Suonenjoki on alueena suhteellisen kaukana isoista asutuskeskuksista. Työntekijöiden matkat olisivat pitkät tai he joutuisivat asumaan tiloilla. Poiminta vaatii hyvää kuntoa ja muutkin työt ovat fyysisesti raskaita.

”Sitä ei koeta houkuttelevaksi”, Koponen toteaa.

Osa suomalaisista muistelee omia kesätyöjaksojaan mansikanpoimijoina tai pelloilla. Koposen mukaan vielä 1980-luvulla näkynyt kausityökulttuuri on kotimaasta kadonnut.

Suomessa on nyt koetettu viritellä erilaisia keinoja saada kotimaista työvoimaa maatiloille. Yksi kanava on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n koordinoima Töitä Suomesta -sivusto.

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo, että palveluun on jo ilmoittautunut noin 1 000 suomalaista työnhakijaksi tai hätäavuksi. Tämän lisäksi TE-toimistot koordinoivat normaaliin tapaan työnhakua samoin kuin tilalliset itse.

”Mukaan on ilmoittautunut myös 70 erilaista tahoa, joilla on työvoimaa tarjolla. Siellä on esimerkiksi urheiluseuroja ja maahanmuuttajia”, Mäki-Hakola kertoo.

Toistaiseksi maatilojen työnhakua on hidastanut Mäki-Hakolan mukaan epätietoisuus kausityövoiman saannista. Kotimaista työvoimaa ei voi hakea, jos tuloillaan on tutut työntekijät Ukrainasta tai Venäjältä.

”Paikkoja voidaan laittaa laajemmin auki kun tiedetään, ketä sieltä on tulossa. Ulkomainen työvoima on perinteisesti samoja tekijöitä useana vuonna. Uudet aloittajat eivät pääse samoihin tuottoihin eikä viljelijöillä ole varaa palkata tuplasti työntekijöitä”, Mäki-Hakola sanoo.

MTK on myös mukana Pro Agrian, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n sekä puutarha- ja työnvälitystoimijoiden yhteistyössä, jonka tavoitteena on saada maataloustyöt ja kesätyönhakijat kohtaamaan.

Lisäksi MTK koordinoi tilauslennot, joilla ukrainalaiset työntekijät on tarkoitus saatella Suomeen. Lentojen järjestelyistä aiheutuvat kustannukset ovat itse työntekijöiden tai heidän palkkansa maksavien yrittäjien vastuulla.

”Maatilat saavat näinä päivinä tiedon siitä, keitä on tulossa, ja he ilmoittavat siitä meille. Kun meillä on tilannekuva tarpeesta, saamme lentoyhtiöiltä tarjoukset. Koneet täytyy täyttää tautiturvallisesti. En tiedä tarkkoja summia, mutta luultavasti lennot tulevat maksamaan noin muutamia satoja euroja per henkilö”, Mäki-Hakola sanoo.

Traktoria ajava maanviljelijä Antti Alanne istutti parsakaalia yhdessä etummaisena istuvan Khoa Truong Ngocin ja Viktos Ikkon kanssa toukokuussa 2014. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Vielä on hyvin epävarmaa, jatkuvatko matkustamisen rajoitukset Suomen marjanpoimintasesonkiin saakka. Vaikka 30 viime vuoden ajan suomalaiset ovat kaikonneet marjatöistä, Koponen ei ole täysin toivoton.

”Uskon, että joitakin suomalaisia saadaan töihin onnistuneesti, mutta ei sitä määrää, joka kokonaisuudessa tarvitaan. Ihmiset voivat poikkeustilanteessa toimia poikkeuksellisesti”, Koponen sanoo.

”Monia huolettaa, että tiloille tullaan kokeilemaan ja todetaan parin päivän päästä, että ei se olekaan niin mukavaa ja sitten lähdetään pois”, Koponen sanoo.

Myös MTK:n Mäki-Hakola toteaa, että osalla viljelijöistä on ollut huonoja kokemuksia suomalaisten kausityöntekijöiden kanssa.

”Aikaisempina vuosina on koettu pettymyksiä. Nyt toisaalta lomautetussa porukassa on ihan erilainen työmotivaatio”, Mäki-Hakola sanoo.

Pauliina Kovasen tilalla istutustöiden täytyy alkaa heti toukokuun alussa. Tuolloin ulkomaisten kausityöntekijöiden pitäisi olla jo Suomessa ja valmiina töihin.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kaikki ulkomailta saapuvat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteeniin, josta vastaa työnantaja.

”On annettu sellaiset ohjeet, että kun olemme täällä syrjässä ja työt tehdään ulkona turvavälit huomioiden, niin he voisivat aloittaa työt heti saavuttuaan”, Kovanen kertoo.

Joka tapauksessa kevättöihin on siis tulossa normaalia vähemmän väkeä. Tahvosen taimitarhallakin on tiukka tilanne uusista työntekijöistä huolimatta.

”Ohuella mennään. Joudumme tekemään kompromisseja”, Tahvonen sanoo.

Hän kiittelee sitä, että puutarhamyymälät ovat saaneet olla auki koronakriisin aikaan. Taimitarhalla onkin käsillä kevään kiireisin aika, kun suomalaiset kiiruhtavat taimiostoksille.

”Ensi viikko on toimitusten suhteen kiireisin, mutta tuotannossa vauhti kiihtyy. Uskomme, että selviydymme”, Tahvonen sanoo.

Vaarantuuko Suomen ruoantuotanto, jos työntekijöitä ei ole?

”Olemme vielä keväässä, ja nyt täytyy katsoa, miten koronatilanne kehittyy. Virustartuntojen määrä on saatava mahdollisimman alas”, Husu-Kallio sanoo.

”Teemme kaikkemme, että suomalaisilla on satoa korjattavaksi.”