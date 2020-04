Tilanne koronalta suojaavien varusteiden markkinoilla on muuttunut jälleen viikossa niin, että nyt suurinta pulaa on hoitajia suojaavista vedenpitävistä suojatakeista. Tähän asti suurinta huolta on aiheuttanut kasvo- ja hengityssuojainten saatavuus, mutta käynnistyvän kotimaisen tuotannon ja parantuneen kansainvälisen markkinatilanteen vuoksi helpotusta on jo näköpiirissä.

Näin kiteytti torstain tilanteen kansallisen huoltovarmuusorganisaation terveydenhuoltopoolin puheenjohtaja Aaro Toivonen, joka on myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) perustaman materiaalisen valmiuden kansallisen koordinaatioryhmän LOG 5:n puheenjohtaja.

”Hoitajien kertakäyttöisistä suojatakeista on tällä hetkellä erittäin suurta niukkuutta. Samoin jatkuvasti joudumme seuraamaan tarkasti myös silmäsuojien sekä suojaessujen kulutusta ja saatavuutta. Sama koskee edelleen kaikkia hengityssuojaimia”, Toivonen kuvaa tilannetta.

Kertakäyttöisiä suojatakkeja kuluu kuten kasvo- ja hengityssuojaimia, sillä Toivosen mukaan niitä on vaihdettava yhtä usein. Niitä myös käytetään samaan aikaan.

”Nämä ovat kertakäyttöisiä tuotteita eli kulutusvolyymit ovat kansallisella tasolla hurjia”, hän sanoo.

Hän kertoo, että viranomaiset ovat tarkastelleet myös monikertakäyttöisten tuotteiden käyttömahdollisuuksia.

”Se olisi kestävää paitsi huoltovarmuuden, mutta myös ympäristön näkökulmasta. Mutta nämä suunnitelmat eivät ratkaise tätä käsillä olevaa tilannetta”, Toivonen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ohjeistanut, että covid-19-infektiota epäiltäessä hoitajan on puettava näytteen oton ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, suojalasit tai kasvot peittävä visiiri, pitkähihainen suojatakki, tarvittaessa muovinen esiliina ja suojakäsineet.

Jos hoitotoimenpiteessä voi vapautua potilaan aerosoleja, suojatakin pitää olla nestettä läpäisemätön ja suu- nenäsuojuksen sijaan pitää käyttää FFP3- tai FFP2- tason hengityksensuojainta. Lyhenne FFP kuvastaa suojainten suodatustehoa ja tulee englanninkielisistä sanoista filtering facepiece eli suodattava kasvonaamari.

Kevyimmät suojaimet ovat tasoa yksi, kun kaikkein tiiviimmät ovat kolmostasoisia.

Suojausmateriaalityöryhmän puheenjohtaja Aaro Toivonen sanoo, että suojatakeista ei ollut sellaistakaan varmuusvarastoa kuin kasvo- ja hengityssuojaimista oli.

”Tässä lähdettiin kansallisesti takamatkalta maskeihin verrattuna”, Toivonen sanoo.

Toivosen mukaan hengityssuojainten ja kirurgisten maskien osalta näkyvyys tulevaisuuteen on parempi kuin suojatakkien osalta. Tilanne tulee helpottumaan kotimaisen valmistuksen vuoksi, vaikka tuotanto ei ole käynnissä vielä tällä hetkellä.

”Kotimainen tuotanto on todella lämpimästi tervetullutta, sillä ennustettavuus, tuotannon laatu ja toimitusvarmuus ovat huomattavasti paremmalla tasolla kuin Aasiasta tilattuna ja toimitettuna. Väittäisin, että kokonaisriski on huomattavasti pienempi, kun hankintaketju on lyhyempi ja toimitusvarmuus parempi”, hän sanoo.

Toivonen toivoo, että kotimainen suojatakkien ja -essujen tuotanto saadaan käyntiin kuten suojamaskien valmistus Suomessa.

Suomessa Lifa Air -niminen yritys aikoo valmistaa vuodessa noin sata miljoonaa suojainta. Tuotannosta 80 miljoonaa on kevyempiä kirurgisia suu-nenäsuojia ja 20 miljoonaa vaativampia hengityssuojaimia.

Tuotanto vastaa noin puolta siitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi viime viikolla olevan riittävä määrä. Suu-nenäsuojuksia uskotaan kuluvan puoli miljoonaa kappaletta päivittäin.

Järeämpiä hengityssuojaimia kuluu Varhilan mukaan kymmenesosa tästä eli 50 000 päivittäin.

Suojausmateriaalityöryhmän puheenjohtaja Toivonen sanoo, että Lifa Airin lupaama tuotanto helpottaa maskien osalta paljon tilannetta Suomessa.

”Siitä pitää lähteä, että toinen puoli tarpeesta saadaan hankitaan muilta tuottajilta Suomesta tai sitten tuomalla suojaimia edelleen ulkomailta kuten tällä hetkellä. Mutta katsotaan nyt ensin, että tuotanto käynnistyy ja materiaalia alkaa tosiasiassa olla saatavilla ja hankittavissa”, Toivonen sanoo.