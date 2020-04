Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) kertoo jäsenyritystensä rekrytoineen yhteensä jopa 10 000 ihmistä, jotka olisivat valmiita lähtemään kausiapulaisiksi suomalaisille maa- ja puutarhatiloille.

HPL:n mukaan rekrytointipäätökset kuitenkin seisovat nyt maa- ja puutarhatilojen yrittäjien odottaessa hallituksen linjausta ulkomaisen kausityövoiman tulosta.

”Henkilöstöpalveluyritykset hoitivat tehtävänsä vastuullisesti ja löysivät työvoimaa. Nyt yrittäjät eivät uskalla tehdä päätöksiä rekrytoinnista ennen kuin hallitus linjaa selkeästi ulkomaisen työvoiman maahantulosta”, sanoo HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Maatalousalan arvioidaan tarvitsevan yhteensä noin 15 000 kausityöntekijää.

Torstaina HS kertoi, että Suomeen tuodaan mahdollisesti jo tällä viikolla yli tuhat ulkomaista kausityöntekijää helpottamaan työvoimapulaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut 1 500 kausityöntekijän saapumista Suomeen. Ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoi HS:lle, että työntekijöiden olisi määrä pystyä matkustamaan jo tällä viikolla.

Viljelijät saivat esittää ministeriölle toiveensa, ja yrittäjiltä tuli yhteensä noin 4 000 nimeä. Suomeen tulossa olevat työskentelevät lähinnä työnjohtajina tai asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Noin tuhat ihmistä on tulossa Ukrainasta. Loput tulevat Baltian maista, Romaniasta ja Bulgariasta.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin uskoo, että lähiaikoina yritysten on pakko tehdä päätöksiä työvoiman ja kesän tuotannon suhteen. Wallin huomauttaa, että hallituksen päätös on hyvin tuore.

”Torstaina viimeisetkin tilat saivat viranomaisilta tiedon, mitä työntekijöitä saavat ja miten paljon. Nyt sitten tiedetään ensimmäinen vaihde.”

Wallin arvioi, että tiloilla pohditaan kauden tuotannon rajoittamista tai vaihtoehtoisesti kausityövoiman saamista kotimaasta.

”Yrittäjän näkökulmasta kyse ei ole pelkästään siitä, onko niitä käsiä riittävästi käytössä. Monella tilalla on vuosikaudet ollut sama porukka, ja koko organisaatio on rakentunut ulkomaisen kausityövoiman varaan. Hienoa, että apua on nyt tarjolla, mutta yrittäjä kantaa riskit, ja hänellä on oikeus ottaa tai olla ottamatta.”

”Aivan varmasti tiloilta löytyy työpaikkoja myös kotimaisellekin työvoimalle”, Wallin sanoo.

Työntekijäpulaa yrittää osaltaan lievittää myös työ- ja elinkeinoministeriö (tem), jonka mainoskampanja sosiaalisessa mediassa ohjaa ihmisiä työnhakuun esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) töitäsuomesta.fi-sivustolle.

Töitäsuomesta.fi on toiminut jo viime kesänä. Sen takana ovat MTK, Pro agria ja Suomen kylät -yhdistys.

HPL kertoo kartoittaneensa kyselyllä henkilöstöpalveluyritysten mahdollisuudet kausityövoiman välittämiseen te-toimistoalueittain.

”Sen perusteella jäsenyrityksemme tarjoavat palveluitaan valtakunnallisesti erittäin kattavasti. Jokaisen viidentoista te-toimiston alueelta löytyy useita yhteistyökumppaneita maatiloille ja puutarhoille”, Tuliara ilmoittaa.

”Listalla ovat myös yritysten yhteyshenkilöt. Siten maatila- ja puutarhayrittäjät löytävät helposti ne oman toimialueensa henkilöstöpalveluyritykset, joista on mahdollisuus saada nopeasti apua.”