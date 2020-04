Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire aloittaa puhelinhaastattelun pahoittelemalla. Le Maire on myöhässä, ja pian alkaa Euroopan unionin valtiovarainministerien kokous. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Le Mairella on käynnissä laaja mainoskampanja. Hän ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron yrittävät saada vastahankaisia EU:n jäsenmaita suostumaan ideaansa jälleenrakennusrahastosta. Rahasto takaisi jäsenmaiden joukkolainoja ja sitoisi ne yhteiseen vastuuseen velanhoidosta. Idea ei ole miellyttänyt esimerkiksi Hollantia, Itävaltaa, Suomea ja Tanskaa.

Le Maire haluaa kertoa kannoistaan yhteishaastattelussa, jossa on HS:n lisäksi neljä muuta eurooppalaislehteä.

Lähdetään liikkeelle siitä, mistä Euroopan unionin jäsenmaat ovat yhtä mieltä.

Yhteinen näkemys on, että taloustilanne näyttää hyvin synkältä. Koronaviruskriisi on iskenyt kaikkiin Euroopan unionin jäsenmaihin voimalla. Ranska julkaisi juuri uudet, hälyttävät luvut, joiden mukaan sen bruttokansantuote supistuu kahdeksan prosenttia vuonna 2020.

Le Mairen mukaan tilanne on pahin sitten toisen maailmansodan loppumisen. Suomen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on arvioinut, että koronakriisi saattaa olla pahempi kuin vuoden 1990 lama. Valtiovarainministeriö ennusti tällä viikolla, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia.

Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että rahoitusta tarvitaan. Sitä on tulossa ainakin kolmesta suunnasta. Merkittävin kädenojennus on ollut Euroopan keskuspankin (EKP) 750 miljardin euron hätärahoitusohjelma. Komissio on vapauttanut ja suunnannut uudelleen miljardeja euroja EU:n yhteisestä budjetista.

Komissio on antanut jäsenmaille vapaammat kädet laittaa rahoitusta liikkeelle ja ottaa lainaa: velkatason rajoittava vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja ja valtiontukirajoituksia on höllennetty.

Lisäksi euroalueen valtiovarainministerit päättivät 500 miljardin euron tukipaketista, johon kuuluu Euroopan vakausmekanismin (EVM) hätälainoituksen käyttäminen, työllisyyden tukipaketti sekä Euroopan investointipankin yritysrahoitus.

Yksi tulevista rahoitusvälineistä on EU:n seuraava seitsemän vuoden budjetti. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut tehdä siitä jättimäisen elvytyspaketin.

Tähän yksimielisyys suunnilleen päättyy, ja jakolinjat aukeavat.

Eripurasta kertoo viime viikon valtiovarainministerien kokous, jonka lähes 16 tunnin mitta muistutti pahaenteisesti eurokriisin ratkontaa. Euroalueen pystyssä pysyminen vaati silloin valtavasti kokoustunteja, ja silloin kyse oli muutamaan maan horjahtelusta. Nyt pulassa ovat kaikki.

Ranskan Le Mairen mielestä kaikki eivät tunnu tajuavan tilanteen vakavuutta.

”Älkää aliarvioiko taloudellisen toipumisen kustannuksia Euroopassa. Joskus tuntuu, että jotkut jäsenmaat eivät tajua, mitä on tapahtumassa”, Le Maire vastaa, kun häneltä kysyy viestiä Suomelle ja muille vastahankaisille jäsenmaille.

”Avatkaa silmänne, olkaa hyvät”, hän lisää.

Ranskan Le Maire kannattaa voimakkaita ja välittömiä toimenpiteitä ja yhteisvastuun lisäämistä. Suomi taas haluaa edetä varovasti.

Le Maire näkee koko Euroopan yhdessä veneessä, jossa kaikkien taloudellinen toiminta vaikuttaa kaikkiin. Le Mairen ajattelun mukaan kaikki hyötyvät, jos taloudet pääsevät ponnistamaan kasvu-uralle lähes yhtäaikaisesti, eikä kuopasta tule pohjattoman syvä.

”Nyt on voimakkaiden toimien aika. On löydettävä tarpeelliset taloudelliset keinot talouksien uudelleenkäynnistämiseksi. Muuten otamme suuren riskin siitä, että junnaamme pitkässä lamassa, joka vahingoittaa Eurooppaa ja on suuri poliittinen riski monessa maassa.”

Le Mairen myyntipuhe koskee Ranskan ehdotusta jälleenrakennusrahastosta, joka oli yksi ministerikokousta venyttäneistä aiheista. Ranskan mielestä EU:n 27 jäsenmaan pitäisi nyt sitoutua tukemaan toisiaan takaamalla yhteistä velkaa. Yhteisten velkatakauksien avulla koronaviruksesta eniten kärsineet jäsenmaat, kuten Italia ja Espanja, pystyisivät pitämään nenänsä pinnalla ja saamaan edullisempaa rahoitusta markkinoilta.

Le Mairen kauppaama idea ei ole uusi. Ranska on kannattanut jo vuosia euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja eurobondeja. Koronaviruskriisin aikana erilaisista lainoista on puhuttu ”koronabondeina”. Suomi vastustaa sekä euro- että koronabondeja, eikä yhteisen velan takaaminen ole herättänyt positiivista hyrinää jälleenrakennusrahaston muodossakaan.

Miksi yhteisvastuuta pitäisi lisätä, ministeri Le Maire? Miksi talouttaan rankalla kädellä uudistaneiden pohjoisten maiden pitää kannatella niitä maita, jotka eivät ole varautuneet riittävästi koviin aikoihin?

Le Mairella on kysymykseen lyhyt ja pitkä vastaus.

”Yksinkertainen vastaus on: se on heidän etujensa mukaista.”

Le Mairen mukaan mailla on nyt valinnan paikka. Joko edessä on valtava taloudellinen kriisi monissa Euroopan unionin jäsenmaissa tai sitten maita autetaan, jotta ne toipuisivat nopeammin. Samalla toipuminen vauhdittuu koko Euroopassa, maailmassa, euroalueella ja sisämarkkinoilla.

”Onko todella vaikka Hollannin etu, että Italia vajoaa valtavaan lamaan tulevina vuosina? En usko”, Le Maire vastaa.

Le Maire vakuuttaa ymmärtävänsä kysymysasettelun ja huolen. Hänen mukaansa Ranska on tullut ehdotuksessaan siksi vastaan. Jälleenrakennusrahasto ei ole sama kuin eurobondit, hän painottaa. Joukkolainat annettaisiin vain tulevaisuuteen suuntaaviin investointeihin ja rajatuksi kestoksi. Painotus olisi digitaalisuudessa ja vihreässä kasvussa.

”Muistutan myös, että meillä on jo yhteistä velkaa valmiiksi. Ihmiset selittävät minulle, että yhteisvastuuta, ei ikinä. Mutta esimerkiksi Euroopan investointipankin joukkolainoitus on yhteistä velkaa, joten ei tämä nyt niin radikaali ja uusi keksintö ole.”

Ranskan valtiovarainministerillä Bruno Le Mairella on käynnissä mainoskampanja, jossa hän yrittää saada EU:n jäsenmaita suostumaan ideaansa jälleenrakennusrahastosta. Kuva: Benoit Tessier / REUTERS

On totta, että Suomi on jo sitoutunut yhteisvastuullisuuteen monin eri tavoin erityisesti euroalueen jäsenenä. Päätös käyttää eurokriisin jälkeen luotua Euroopan vakausmekanismia tuo Suomelle uusia vastuita. Suomi ja muut tiukan linjan maat halusivat pitää EVM:n lainoituksessa tiukat ehdot, kun taas eteläiset jäsenmaat vaativat tuntuvia höllennyksiä. Lopulta ehdoiksi sovittiin, että lainoitusta saa käyttää vain koronaviruksen aiheuttamiin terveysmenoihin. Talouksien jatkoseurantaa ei ehtoihin kirjattu.

Le Mairen tarjoukseen jälleenrakennusrahastosta voi myös olla hankala tarttua, sillä sen sisällöstä tiedetään vasta vähän. Jäsenmaat ovat vasta periaatteellisesti hyväksyneet ajatuksen, että Euroopan talouden käynnistämiseen tarvitaan jonkinlainen rahasto.

Ensinnäkin rahaston pitäisi todennäköisesti olla mittava, jotta se toimisi toivotusti. Le Maire on aiemmin väläyttänyt rahaston suuruudeksi noin kolmea prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, mikä olisi noin 500 miljardia euroa. Hän on myös sanonut, että on koko sitten tuhat tai kaksituhatta miljardia, määrää on vielä aikaista arvioida. Rahoituksen kesto rajattaisiin viideksi vuodeksi.

”Odotan, että tässä ovat mukana kaikki 27 jäsenmaata. Se on merkki siitä, että olemme samassa veneessä”, hän sanoo.

Le Mairen mukaan rahasto ei ole ristiriidassa sen kanssa, että kaikkien maiden on jatkettava talousuudistuksia.

”Se on kaikkien meidän intressin mukaista, että uudistuksia jatketaan, kuten olemme tehneet presidentti Macronin kanssa Ranskassa”, Le Maire sanoo.

Koronakriisi johtaa kasvavaan julkiseen velkaan tilanteessa, jossa moni Euroopan maa on jo valmiiksi velkaantunut. Yksi velkaantuneista on Ranska, joka on pitkään paininut uudistusohjelmansa kanssa. Presidentti Macronin eläkeuudistus on pöydällä, ja jättilakot ajoivat maan kaaokseen loppuvuonna.

Le Mairen mukaan nyt ei ole aika katsoa menneitä. Kaikki maat ovat koronaviruskriisin armoilla, mutta erityisen paha tilanne on Espanjassa, Italiassa ja Le Mairen kotimaassa Ranskassa.

”Jos vain yksi maa olisi talouskriisissä, tätä maata voitaisiin pitää vastuullisena siitä, ettei se ole tehnyt oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Mutta tämä ei ole nykyinen tilanne. Tästä terveyskriisistä ei kukaan ole vastuussa.”

Le Maire korostaa, että jälleenrakennusrahaston lainat suuntautuvat tulevaisuuteen, ei menneeseen. Se on keino, jolla Eurooppa voi hänen mukaansa pysyä edelleen mukana globaalissa kilpailussa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa.

Le Maire painottaa vielä, ettei kyse ole yksittäisestä talouspäätöksestä. Pöydällä on koko Euroopan yhtenäisyys ja Euroopan unionin tulevaisuus. Muuta ulospääsyä ei Le Mairen mukaan ole.

”Tämä ei ole vain taloudellinen haaste, vaan poliittinen ydinkysymys. Joko me seisomme yhdessä ja tulemme kriisistä ulos vahvempina tai sitten valitsemme jakautumisen tien. Silloin kyseessä on tämän eurooppalaisen projektin loppu.”