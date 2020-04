Suomalaisten arki on tällä hetkellä poissa raiteiltaan. Toimistotyöt ja koulunkäynti on siirretty kotiin, ravintolat ovat muutettu noutopisteiksi.

Sen sijaan moni yrittäjä joutuu jatkamaan kuten ennenkin.

Tämän tietää hyvin Petra Taskinen, joka on kampaamoalan yrittäjä Jyväskylässä. Asiakasvirta on liikkumisrajoitusten vuoksi hyytynyt, mutta mitään virallista toimintakieltoa ei viranomaisilta ole tullut.

Liiketilan vuokra pitää edelleen maksaa. Siksi Taskinen tekee edelleen ne vähät keikat, jotka hän saa. Keskiviikkona ensimmäinen asiakas oli tulossa kahdeltatoista, päivän toinen ja viimeinen neljältä.

”Elän tällä hetkellä säästöillä. Maksan laskut ja katson, jääkö sen jälkeen vielä rahaa ruokaan”, Taskinen sanoo.

Korona tekee nyt etenkin yrittäjien elämästä hankalaa. Erityisen kovaa vaikutukset iskevät palvelualan yrityksiin, joilla liiketoiminta perustuu paikan päälle saapuviin asiakkaisiin.

Hallitus on luvannut auttaa: Business Finland jakaa keskisuurille yrityksille 100 miljoonaa euroa ja ely-keskukset pienyrityksille 200 miljoonaa euroa.

Tämän päälle hallituksen lisätalousarviossa osoitettiin 150 miljoonaa euroa tukea yksinyrittäjille, jotka voivat hakea 2 000 euron kertatukea suoraan omalta kotikunnaltaan. Yhteensä suorat yritystuet nousevat lähes 1,5 miljardiin euroon.

Lisäksi yrittäjien annetaan ilmoittautua työttömiksi ilman, että heidän täytyy lopettaa yrityksensä toiminta. Työmarkkinatukea voi saada kuka tahansa yrittäjä, jonka päätoiminen yrittäjänä työskentely on pandemian vuoksi keskeytynyt tai jonka yritystoiminnan tulot ovat pudonneet alle 1 089,67 euroon kuukaudessa.

Tukia on haettu paljon. Keskiviikkoon mennessä Business Finlandiin oli tullut yli 19 000 hakemusta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Niistä oli hyväksytty noin 5 000.

Iso osa hakemuksista oli vielä käsittelemättä. Ely-keskuksiin hakemuksia oli tullut lähes 13 000. Niiden perusteella rahoitusta oli saanut torstaihin mennessä noin 1 300 pienyritystä.

HS kysyi pienyrittäjiltä, kuinka hyvin tuet ovat toistaiseksi löytäneet perille. Esimerkiksi Petra Taskinen totesi nopeasti, että hänen kuukausitulonsa jäävät sellaiselle tasolle, joka oikeuttaa hakemaan työmarkkinatukea.

Nyt hän odottaa päätöstä, jonka jälkeen hän olisi oikeutettu hakemaan työttömyyspäivärahaa Kelasta. Siitä käteen jäävä summa olisi noin 500 euroa.

Lisäksi Taskisen on mahdollista hakea kotikunnaltaan 2 000 euron kerta-avustusta. Torstaina hän vielä odotteli hakusivuston aukeamista.

”Periaatteessa minulla varmaankin täyttyy kriteerit. Mutta olen käsittänyt, että siinä pitää olla aika nopea, kun tekee hakemusta. Palvelut ruuhkautuvat heti”, Taskinen sanoo.

Hän työskentelee vuokratuolilla ystävänsä omistamassa tilassa, johon on teetetty syksyllä 70 000 euroa maksanut putkiremontti. Lainaa pitää lyhentää myös koronan aikana.

Yksi vaihtoehto olisi hakea maksuaikaa 24 prosentin arvonlisäveroon, jonka korkoa on laskettu seitsemästä neljään prosenttiin. Siihen Taskinen ei kuitenkaan halua vielä lähteä. Hän ei halua velkaantua enää enempää.

”Paras tuki kaltaiselleni pienyrittäjälle olisi poistaa arvonlisävero väliaikaisesti kokonaan tai ainakin laskea sitä. Nyt vähästä työstä ei jää käytännössä mitään käteen.”

Monien pienyrittäjien tarinoissa nousee esiin, että koronan vuoksi pystyyn laitettu tukijärjestelmä näyttäytyy sekavana ja turhauttavana. Esimerkiksi Business Finland ei alun perin määritellyt, minkäkokoiset yritykset voivat hakea sen myöntämää kehittämistukea.

Osa yrittäjistä ehti hakea tukea vain todetakseen, että yrityksen työllistämien työntekijöiden vähimmäismäärä nostettiin kuuteen työntekijään.

Mia Marttinen ja Antti Marttinen ovat yrittäjäpariskunta, joiden fysioterapia-alan yritys toimii Vantaan Tikkurilassa. He ehtivät hakea ja saada rahaa, ennen kuin sääntöjä tarkennettiin.

”Olimme tässä onnekkaita”, Mia Marttinen sanoo.

Myönnetty esiselvitysraha oli yhteensä 10 000 euroa, josta 7 000 euroa maksettiin heti ja loput myöhemmin. Nyt Marttiset kehittävät tuen avulla fysioterapiapalveluita verkkoon.

Käytännössä he selvittävät, kuinka paljon ja millä tavoilla asiakkaita voi hoitaa videokuvan välityksellä.

Mia ja Antti Marttinen kävivät läpi harjoitusta Movement Fysios -yrityksen tiloissa Vantaalla. Riku Laine (vas.) kuvasi suorituksen. Kuva: Rio Gandara / HS

”Jos näyttää siltä, että kysyntää on tarpeeksi, pystymme hakemaan lisärahoitusta”, Mia Marttinen kertoo.

Samaan aikaan yrityksen paikan päällä käyvistä asiakkaista on kadonnut noin 70 prosenttia ja tulot ovat romahtaneet. 200 neliön liiketilan omistava perheyritys on sentään tullut vastaan alentamalla vuokraa puoleen normaalista.

Ilman Business Finlandin tukea toimintaa olisi tuskin pystytty jatkamaan, Marttinen arvioi. Nyt yritys elää säästöliekillä: esimerkiksi tiloissa työskentelevän ammatinharjoittajan sopimus on jouduttu irtisanomaan.

Ostopalveluiden, kuten siivoojan käyttö, on jouduttu lopettamaan. Yhden pienyrityksen ahdinko vaikuttaa välittömästi useaan muuhun.

”Meillä on onneksi kolmen kuukauden puskuri kerättynä, mutta kovin pitkään emme tällaista tilannetta kestä”, Mia Marttinen sanoo.

Tukea on haettu, jotta yritys saadaan pidettyä pystyssä. Tilanteen jatkuessa pariskunta arvioi joutuvansa hakemaan myös työmarkkinatukea, sillä palkkaa ei yrityksestä ole nykyisillä tuloilla varaa nostaa.

Tällä hetkellä jopa monen vakavaraisen yrityksen kassa on koetuksella. Automarketeissa ja suurissa ruokakaupoissa käy edelleen asiakkaita, mutta kaupunkien keskustat ovat hiljenneet.

Savonlinnan keskustassa toimiva kivijalkaliike, Muotitalo Puki, on ollut viime vuosina kannattava yritys, jonka liikevaihto on ollut vuosittain yli 800 000 euroa.

Nyt asiakasmäärät ovat romahtaneet. Henkilökunta on lomautettu, ja liikkeessä päivystää päivittäin enää toimitusjohtaja Jaana Kinnunen.

Myös savonlinnalaisyritys on saanut Business Finlandin esiselvitysrahan liiketoiminnan kehittämiseen. Siitä Kinnunen on tyytyväinen, mutta pitää samaan aikaan tilannetta nurinkurisena.

”Meillä on ollut terve yritys ja myynti on vetänyt hyvin. Nyt selvitämme tuen avulla, miten liiketoimintaa voisi kehittää”, Kinnunen sanoo.

Yrityksellä on jo esimerkiksi verkkokauppa. Silti pienehkössä kaupungissa toimivalle vaatekaupalle liikkeeseen tulevat asiakkaat ovat myynnin kannalta oleellisia. Alan luonteeseen kuuluu, että toimintaa suunnitellaan lyhyellä tähtäimellä, ja tulevan kauden varastotuotteet hankitaan hyvissä ajoin.

”Moni on sanonut, että yrittäjien itsensä pitää varautua. Mutta harvalla vaatekaupalla on puolta miljoonaa euroa tilillä”, Kinnunen sanoo.

Hänen mukaansa paras tapa tukea pienyrittäjiä olisi suora tuki esimerkiksi palkkojen sivukulujen väliaikainen poistaminen ja arvonlisäverojen helpottaminen.

Nyt liikkeessä käy yksittäisiä ihmisiä. Se tarkoittaa, että tilanteen jatkuessa pitkään jopa vuokranmaksu on käymässä vaikeaksi. Kinnunen on sitä mieltä, että kivijalkojen pienyritykset pakotetaan toimimaan eri säännöillä kuin suurten osuusliikkeiden marketit.

”Minusta tuntuu, että juuri pienet joutuvat tässä kärsimään eniten. Keskusta on aivan autio, mutta ruokakaupoissa asioidaan luvan kanssa”, hän sanoo.

Hän pyörittää yritystä yhdessä miehensä kanssa. Yrityksellä on otettuna liiketoiminnan keskeytysvakuutus epidemian varalta. Siitä ei kuitenkaan ole pariskunnalle tällä hetkellä mitään hyötyä.

”Edes yleinen sulkupäätös viranomaiselta ei riitä, vaan paikallisen viranomaisen on määrättävä juuri tietty liike sulkemaan ovensa. Tätä ei kuitenkaan ole ilmeisesti tapahtumassa”, Kinnunen sanoo.

Tällä erää vaatekaupassa toivotetaan asiakkaat tervetulleiksi. Jokainen ostos on Kinnusen mukaan tarpeen, sillä kivijalan veroisen myynnin siirtäminen verkkokauppaan ei yksinkertaisesti onnistu kovin nopeasti.

Erikoiskaupan alalla pienet toimijat ovat muutenkin olleet viime vuonna tiukoilla. Esimerkiksi vaatteiden ja harrastusvälineiden myynnissä laajalla myymäläverkostolla toimivat halpamarketit ovat vallanneet itselleen markkinaosuutta.

Koronakriisi ei ainakaan helpota tilannetta. Toisaalta poikkeusolot ovat saaneet monet suomalaiset tukemaan oman lähialueensa pienyrittäjiä.

Kristina Lönnberg omistaa Helsingin Yrjönkadulla toimivan Tingeling-lelukaupan, joka on erikoistunut ekologisten puulelujen myyntiin.

Koronan aikana myynti on vähentynyt, mutta ei niin paljon kuin Lönnberg pelkäsi. Hänellä ei ole varsinaista verkkokauppaa, vaan ostokset on tehty epävirallisesti esimerkiksi Facebookin kautta sopimalla.

”Aika ihanasti asiakkaat ovat tukeneet”, hän sanoo.

Myös liiketilan omistava yksityishenkilö on tullut vastaan pienellä vuokranalennuksella. Silti kauppa käy vaimeasti. Se tarkoittaa Lönnbergin mukaan, että töitä joutuu tekemään kolminkertaisen määrän normaalitilanteeseen verrattuna.

Nyt viime päivinä tilanne on jälleen heikentynyt, Lönnberg sanoo. Hän aikoo pyytää arvonlisäverojen maksun lykkäystä, jotta saa tämän kuun laskut maksettua.

Lisäksi hän aikoo hakea kunnan myöntämää kertaluonteista tukea heti, kun se tulee mahdolliseksi.

Pienyrittäjien joukossa on yhä monia, joille tilanne on suorastaan lohduton. Esimerkiksi parturi-kampaamoiden kaltaisissa yrityksissä asiakaskato on näkynyt välittömästi.

Ala on erityisen haavoittuvainen nykyisessä poikkeustilassa, sanoo yrittäjä Elina Virkki-Rowe. Työsuhteet ovat käyneet harvinaisiksi, ja valtaosa on itsenäisiä yrittäjiä, joilla on vuokratuoli toisen yrittäjän vuokraamassa tilassa.

Virkki-Rowella on ollut parturi-kampaamo Lahden keskustassa lähes 23 vuotta. Nyt asiakkaita käy harvakseltaan, ja tulot ovat vähentyneet olemattomiksi.

Liiketilan omistava taloyhtiö on laskenut vuokran huhtikuulta puoleen normaalista, mutta tulevaisuus näyttää huolestuttavalta. Pienet yksinyrittäjät on Virkki-Rowen mukaan unohdettu tilanteessa lähes täysin.

2 000 euron kuntakohtaista tukea hän aikoo hakea heti, kun hakumahdollisuus aukeaa.

”Työmarkkinatuki on tällä hetkellä käytännössä ainoa vaihtoehto. Jos taloyhtiö ei tule enempää vuokramaksuissa vastaan, joudun luultavasti lopettamaan koko toiminnan”, hän sanoo.