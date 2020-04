Maailmantalous saattaa vajota tänä vuonna pahimpaan taantumaan 1930-luvun laman jälkeen. Yksi keskeisimpiä kysymyksiä on, miten yritykset kestävät talouden poikkeuksellisen turmion.

Tuoretta tietoa kysymykseen saadaan tiistaista lähtien, jolloin alkaa Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden tuloskausi. Suurista pörssiyhtiöistä tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa julkistavat silloin konepajayhtiö Wärtsilä ja metsäyhtiö Stora Enso.

Monet pörssiyhtiöt varoittivat jo edellisissä osavuosikatsauksissaan, että koronaviruspandemia on arvaamaton riski. Tuloskaudella saadaan tietää, missä laajuudessa riski on ensivaiheessa toteutunut.

Pahempaa on vielä tulossa vielä seuraavalla tuloskaudella, koska pandemia alkoi kärjistyi vasta maaliskuussa. Kukaan ei myöskään vielä tiedä, kuinka pitkään pandemia taloutta riivaa. Siksi suuri määrä pörssiyhtiöitä on perunut arvionsa liiketoiminnan kehittymisestä tänä vuonna ja ilmoittanut lomautuksia.

Nykyisessä taantumassa poikkeuksellisesta on se, että kysyntä ja tarjonta ovat supistuneet voimakkaasti liki samanaikaisesti. Seurauksena on talouden seisahtuminen eri puolilla maailmaa.

Finanssiyhtiö Nordean varallisuudenhoidon päästrategin Antti Saaren mukaan alkavan tuloskauden ennakointi on hyvin vaikea, koska talouden äkillinen pysähdys on ollut ennennäkemätön.

”Uskoisin, että tulokset ovat heikenneet jo alkuvuonna, mutta kuluvalla vuosineljänneksellä eli huhti–kesäkuussa nähdään sitten selvästi huonompaa kehitystä. Myönteisenä voi pitää sitä, että suomalaiset yhtiöt ovat verraten vähävelkaisia, jolloin ne voivat sietää talouden pysähtymistä pidempään kuin jos ne olisivat raskaasti velkaantuneita.”

Talouden matalapaine voimistui maaliskuussa, koska silloin useat valtiot ryhtyivät entistä voimakkaampiin toimiin koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton maaliskuun lopussa julkaisemassa kyselyssä yritysten luottamus talouteen heikkeni poikkeuksellisen nopeasti ja voimakkaasti.

Euroalueella talouskasvua verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli maaliskuussa 29,7 pistettä. Indeksi ei ole koskaan aikaisemmin romahtanut yhtä nopeasti ja yhtä heikoksi kuin maaliskuussa.

Jos yhtiöiden liiketoimintaa supistuu voimakkaasti, niiden on pakko karsia menojaan tulojen vähentyessä. Se tarkoittaa yleensä lomautuksia.

Viime perjantaina yhteistoimintaneuvotteluihin oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kutsuttuna 420 000 työntekijää. Ministeriö tiedossa on vähintään 20 henkeä työllistävien työnantajien ilmoitukset alkaneista tai alkavista yhteistoimintaneuvotteluista.

Finanssiryhmä OP:n analyytikko Henri Parkkinen painottaa, että suurella osalla pörssiyhtiöitä alkuvuosi on todennäköisesti sujunut kohtalaisen hyvin, koska koronaviruspandemia kärjistyi vasta maaliskuussa.

”Surin mielenkiinto kohdistuu siihen, missä määrin ja millä tarkkuudella ne pystyvät ennustamaan liiketoimintansa kehittymistä. En usko, että yksikään yhtiö pystyy vielä luotettavasti arviomaan, milloin sen liiketoiminta vakautuu.”

Merkittävä kysymys on myös se, miten kysynnän ja tarjonnan voimakas supistuminen on vaikuttanut eri toimialoilla. Saaren mukaan tuloskehityksen erot toimialoittain voivat olla suuria.

”Kuluttajatuotteisiin ja -palveluihin keskittyneet yhtiöt ovat olleet suurimmissa vaikeuksissa. Sen sijaan teollisuudessa mielenkiinoista on se, missä määrin talouden orastava elpyminen Aasiassa on vaikuttanut niihin ja lähiajan näkymiin. Toisaalta pörssiyhtiöiden liikevaihdosta selvästi suurempi osa tulee Euroopasta kuin Aasiasta, ja Euroopassa talouden supistuminen on ollut voimakkaampaa.”

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi viime viikolla, että euroalueen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 7,5 prosenttia. Aasiassa talouskasvu hidastuu merkittävästi, mutta bruttokansantuote kasvaa IMF:n arvion mukaan tänä vuonna 1,0 prosenttia.

Suomen Pankki arvioi runsas viikko sitten, että Suomen talous supistuu tänä vuonna viisi prosenttia ja pahimmassa tapauksessa 13 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi torstaina, että bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia ja pahimmassa tapauksessa 12 prosenttia.

Onni onnettomuudessa on, että ennusteissa talouden arvioidaan ainakin toistaiseksi elpyvän verraten nopeasti. Kansainvälisen valuuttarahasto mukaan maailmantalous kasvaisi tämän vuoden kolmen prosentin romahduksen jälkeen 5,8 prosenttia ensi vuonna.