Australian pääministeri Scott Morrison (oikealla) esiintyi valtiovarainministeri Josh Frydenbergin kanssa koronovirukseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa 22. maaliskuuta Canberrassa. Koronavirus on kurittanut myös paikallisen median taloutta. Kuva: David Gray / AFP

Australia yrittää pakottaa Facebookin ja Googlen kaltaiset yhtiöt jakamaan mainostulojaan paikallisten medioiden kanssa.

Valtiovarainministeri Josh Frydenberg sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan, että lakiehdotus sisältömaksuista on tarkoitus saada aikaan heinäkuuhun mennessä.

Australiassa oli alun perin aikomuksena luoda vapaaehtoisuuteen pohjautuvat säännöt sille, miten teknolofiayhtiöiden määräävä asema mainosmarkkinalla tasaantuisi. Neuvottelut Googlen omistavan Alphabetin ja Facebookin kanssa kuitenkin epäonnistuivat, Frydenberg kertoi maanantaina.

Australian hallitus uhkasi joulukuussa, että se aikoo säätää teknologiajättien valtaa tasaavia lakeja, ellei säännöistä voida sopia vapaaehtoisesti.

Frydenbergin mukaan Australian hallitus on nyt pyytänyt paikallista kilpailu- ja kuluttajakomissiota ACCC:tä kehittämään menettelyohjeet digialustojen ja mediatoimijoiden välille. ACCC:n on tarkoitus esitellä ehdotuksensa viimeistään heinäkuussa ja päätökset on määrä tehdä pikaisesti sen jälkeen.

The Guardian kertoo, että Frydenbergin ja ACCC:n hallituksen puheenjohtajan Rod Simsin mukaan Google ja Facebook joko maksaisivat mediatoimijoille osan käyttäjien huomion kautta kertyvistä tuloistaan tai osan käyttämiensä sisältöjen hinnasta.

Facebook ilmoitti olevansa tyytymätön Australian hallituksen linjaukseen.

”Olemme pettyneitä hallituksen ilmoitukseen”, Facebook kertoi maanantaina.

”Olemme sijoittaneet miljoonia dollareita paikallisesti tukeaksemme australialaisia julkaisijoita sisältöjärjestelyjen, kumppanuuksien ja alan koulutusten kautta”, Facebookin Australian ja Uuden-Seelannin johtaja Will Easton kertoi lausunnossa.

Google kertoi jatkavansa yhteistyötä ACCC:n kanssa uusien menettelytapojen suunnittelussa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Australian digimainonnan markkinan arvo on noin yhdeksän miljardia Australian dollaria, eli noin 5,3 miljardia euroa. Google ja Facebook haukkaavat summasta miltei kolmanneksen.

Euroopan unioni hyväksyi viime vuonna uuden tekijänoikeuslainsäädännön, jossa on Googleen ja Facebookin liittyvä sisältökorvausartikla.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin artiklaa 11 on kutsuttu myös linkkiveroksi. Artikla rajoittaa sitä, millaisia otteita uutismateriaalista saa julkaista verkossa ilman tekijän lupaa. Yksittäisiä sanoja tai erittäin lyhyitä otteita pidempien tekstien julkaisu vaatii lisenssin.

Lisenssi velvoittaa kaupalliset jakelijat, kuten Googlen ja sen omistuksessa toimivan Youtuben sekä Facebookin, maksamaan korvauksia mediayhtiöille, jos ne julkaisevat mediayhtiöiden sisältöä.