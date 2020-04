Autovalmistaja Volkswagen on saanut sovun aikaan kaikkiaan 200 000 asianomistajan kanssa dieselpäästöihin liittyvässä oikeusjutussa.

Sadat tuhannet saksalaiset kuluttajat lähtivät joukkokanteeseen mukaan vaatiakseen korvauksia Volkswagenilta, joka jäi kiinni dieselautojensa päästömittaustulosten peukaloinnista. Ryhmäkanteen nosti saksalaisten kuluttajajärjestöjen keskusliitto VZBV. Kanteessa on ollut vielä tässä vaiheessa mukana yhteensä 260 000 autonostajaa.

Kanteeseen liittyvän oikeusjutun käsittely alkoi viime syyskuussa. Helmikuun lopussa VZBV ja Volkswagen pääsivät sopuun korvausten suuruudesta. Volkswagen sitoutui maksamaan dieselautojen omistajille korvaukset, jotka vaihtelevat mallin ja vuosimallin mukaan 1 350 eurosta 6 257 euroon.

Volkswagen oli valmistautunut maksamaan jopa 830 miljoonan euron korvaukset. Nyt korvaussumma tulee olemaan 620 miljoonaa euroa.

Volkswagenin mukaan sovintoesitykseen voi tulla mukaan aina huhtikuun loppuun saakka. Kanteessa on mukana vielä 21 000 sellaista tapausta, joista ei ole tehty lopullista korvaussovintoa.

Autojätti myönsi vuonna 2015, että se oli asentanut 11 miljoonaan dieselautoon ohjelmiston, jonka avulla autot vaikuttivat todellista vähäpäästöisemmiltä.

Nyt sovitut korvaukset aiotaan maksaa autoista, jotka on maksettu ennen vuotta 2016. Helmikuussa Volkswagen ja VZBV sopivat, että auton omistajan pitää asua Saksassa ja auton tulee olla edelleen tämän hallussa.

Päästöjupakka on kerryttänyt Volkswagenille vuosien aikana noin 30 miljardin euron kustannukset. Suurin osa rahoista on kulunut Yhdysvalloissa maksettuihin korvauksiin ja sakkoihin. Saksassa Volkswagen on aiemmin määrätty maksamaan 1,8 miljardin euron sakot.

Tammikuussa torontolainen tuomioistuin määräsi Volkswagenille 196,5 miljoonan Kanadan dollarin sakon päästöhuijausskandaaliin liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Euroissa sakon summa oli noin 135 miljoonaa.