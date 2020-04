Nimitykset

Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes on valittu ruotsalaisen hoivayrityksen Attendon hallitukseen.

Siimeksen valinta vahvistui Attendon yhtiökokouksessa viime viikolla.

”Olen iloinen valinnastani. Tämä on merkityksellinen toimiala, jossa on paljon haasteita. On kansantalouden kannalta merkittävä kysymys, miten hoivan laadukas ja riittävän kustannustehokas järjestäminen onnistuu”, Siimes sanoo HS:lle.

Attendon kuusihenkistä hallitusta johtaa Ulf Lundahl.

Aiemmin Siimes on toiminut valtionyhtiö Postin hallituksessa vuodesta 2013 lähtien. Hän jättää tehtävän Postin tulevassa yhtiökokouksessa.

Attendo on yksi Pohjoismaiden suurimmista yksityistä hoivaketjuista. Suomessa yhtiöllä on noin 400 hoiva- ja palvelukotia.

Attendo, Mehiläinen ja Esperi Care päätyivät viime vuonna Suomessa kohun keskelle, kun niiden hoivakotien toiminnan vakavat puutteet nousivat julkisuuteen.

Päätyössään Telan toimitusjohtajana Siimes vastaa suomalaisen eläkejärjestelmän maineesta. Huolettaako häntä mainehaitta, joka Attendon mahdollisista uusista kohuista voisi nyt syntyä myös Telalle?

”Se on tietysti asia, jota minun pitää ajatella paitsi Telan toimitusjohtajana myös Attendon hallituksen jäsenenä. Attendon tavoitteena on hoitaa hommat asiallisesti, ja siinä pitää onnistua myös käytännössä. Tuskin yksikään yhtiö pitää tavoiteltavana sitä, mitä hoiva-alalla tapahtui viime vuonna.”