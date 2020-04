Euroopan unioni

Espanjan hallitus aikoo esittää Euroopan unionille uuden 1,5 biljoonan, eli 1 500 miljardin euron rahaston perustamista, kertoo espanjalaislehti El País.

Rahastoaikeita ei ole vielä virallisesti julkistettu, vaan lehti perustaa tietonsa näkemäänsä asiakirjaan. El País on myös julkistanut kolmisivuisen esityksen kokonaisuudessaan.

Espanjan ehdottaman rahaston avulla tuettaisiin niitä maita, joihin koronakriisi on vaikuttanut eniten, eli itse Espanjan lisäksi ainakin Italiaa ja Ranskaa. Rahaston varat olisi tarkoitus kerätä EU-maiden nostamalla velalla, jolla ei erillistä määräaikaa.

El Paísin mukaan Espanjan pääministeri Pedro Sanchez aikoo tehdä asiasta virallisen ehdotuksen torstaina EU-maiden johtajien, eli Eurooppa-neuvoston videokokouksessa.

Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire kertoi jälleenrakennusrahastosta lauantaina Helsingin Sanomien ja neljän muun eurooppalaisen lehden yhteishaastattelussa. Le Maire kertoi ajavansa Eurooppaan jälleenrakennusrahastoa, jossa jäsenmaat sitoutuisivat takaamaan toistensa velkaa.

Le Maire on aikaisemmin todennut, että rahaston suuruus voisi olla noin kolme prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, eli noin 500 miljardia euroa. Toisaalta myös hän on sanonut, että summaa on vielä aikaista arvioida, oli se sitten tuhat tai kaksituhatta miljardia.

Le Maire ajattelee, että kaikille olisi hyödyksi, jos taloudet voivat ponnistaa kasvu-uralle lähes yhtäaikaisesti, eikä kuopasta tule pohjattoman syvää. Myös Espanjan rahastoehdotuksessa korostetaan pelikentän tasoittamista.

Ranska on jo pitkään kannattanut yhteisvastuullisuuden lisäämistä talouskriisien torjunnassa ja hillitsemisessä. Se on esimerkiksi kannattanut jo vuosia euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja eurobondeja.

Suomen linja on ollut se, että kukin EU-jäsenmaa ottaa itse ensisijaisen vastuun omasta taloudestaan. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on torjunut ajatuksen yhteisen lainan ottamisesta unionin jäsenmaiden kesken.

Myös Hollanti, Itävalta ja Tanska ovat olleet yhteistä lainanottoa vastaan.

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat EU-maiden johtajat keskustelevat koronaviruspandemian torjumisesta ja kriisin ulospääsystrategiasta videokokouksessa torstaina 23. huhtikuuta.