Öljyn hinta romahti maanantaina Yhdysvalloissa historiallisella tavalla.

Toukokuussa tehtävien WTI-öljyn toimituksien hinta lähti jyrkkään laskuun ennestään alhaisesta 20 dollarista. Asiantuntijat katsoivat ihmeissään, miten hinta vajosi ensin nollaan ja lopulta –37 dollariin.

Tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut.

Myöhemmin hinta nousi takaisin nollan tuntumaan. Euroopassa Brent-öljyn hinnat laskivat hieman.

Mistä hinnan romahdus aiheutui?

Käytännössä kukaan ei halunnut enää ostaa toukokuussa toimitettavaa öljyä, koska varastot Yhdysvalloissa ovat lähellä täyttä.

Miksi hinnan syöksy oli niin äkillinen ja meni alle nollaan?

Öljyä kaupataan sopimuksilla, joissa toimitukset ajoittuvat tiettyyn hetkeen tulevaisuudessa. Nämä sopimukset eli futuurit ovat kauppatavaraa, jotka määrittävät öljyn hintaa.

Raaka-ainekauppiaat käyttävät sopimuksia hinnoilla spekulointiin. He voivat esimerkiksi ostaa kesäkuussa toimitettavaa öljyä siinä toivossa, että viikon päästä joku maksaa siitä enemmän.

Maanantain WTI-öljyn hinnan romahduksen aiheutti viime kädessä se, että toukokuun tilauskirjan sulkeutuminen tiistaina lähestyi. Öljyä tilanneet olivat siis silloin saamassa öljynsä, ja heillä piti olla sille jokin paikka.

Joillain spekuloijilla, jotka eivät alun alkaenkaan olleet ostamassa öljyä fyysisesti itselleen, jäi käteen toukokuun kauppoihin velvoittavia tilauksia. He eivät saaneet niitä myytyä, kun ostajat katosivat. Lopulta he olivat valmiita hankkiutumaan eroon toimitettavasta öljystä vaikka negatiivisella hinnalla.

Myöhempien tämänvuotisten öljytoimitusten hinnat laskivat maanantaina, mutta eivät romahtaneet toukokuun toimitusten tapaan.

Miksi kukaan ei osta ilmaista öljyä ja laita sitä varastoon parempia aikoja varten?

Yleensä ylituotanto päätyykin varastoihin, mutta nyt niiden fyysiset rajat ovat tulossa vastaan.

Öljyvarastot Yhdysvalloissa ovat täyttyneet nopeasti. Tilanne kärjistyi ensin syrjäisemmillä varastopaikoilla, mutta sitten myös raakaöljyn tärkeimmässä varastopaikassa ja jakelukeskuksessa Oklahoman osavaltion Cushingissa.

Öljyn määrä Cushingin varastoissa on lisääntynyt 50 prosentilla maaliskuun alusta alkaen. Noin 76 miljoonan barrelin varastotilasta on Bloombergin mukaan käytössä 55 miljoonaa barrelia, ja loput voivat täyttyä jo toukokuun aikana.

Mikä öljyn hintaa heiluttaa?

Markkinataloudessa hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun kysyntää on paljon, ostajat joutuvat kilpailemaan hintatarjouksillaan. Silloin tarjoajat voivat nostaa hintoja.

Nyt on käynyt päinvastoin. Öljyn tarjonta on kasvanut ja öljyn tarve vähentynyt samanaikaisesti. Tästä syntyi ääri-ilmiö, joka huipentui maanantaina negatiivisiin öljyn hintoihin.

Kysyntää varmaan vähentää koronavirus?

Kyllä. Talouden seisahtuminen koronaviruksen ehkäisytoimien takia vähentää öljyn kysyntää rajulla tavalla. Öljyn kulutuksen odotetaan laskevan tänä vuonna ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

Erityisesti liikenteen polttoaineenkulutus on laskenut, kun lentoliikenne on lähes seisahtunut ja maantiekuljetukset vähentyneet. Öljyn kulutuksen kohteista suurin on tieliikenne, mutta myös teollisuuden ja lentoliikenteen kulutus on merkittävää.

Miksi tarjonta on lisääntynyt?

Suuret öljyntuottajamaat Saudi-Arabia ja Venäjä ovat ottaneet yhteen huonolla hetkellä. Kun niiden välinen tuotannonrajoitussopimus kaatui, molemmat lähtivät myymään ennätyksellisiä öljymääriä markkinoille.

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec, Venäjä, Yhdysvallat ja G20-maat tekivät huhtikuussa sopimuksen tuotannon rajoituksista, mutta noin 10 prosentin tuotannonleikkaukset olivat liian pieniä ja tulivat liian myöhään estääkseen hintojen luisun jatkumista.

Vaikka ylitarjonta on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa, ei sen estäminen ole yksittäisille toimijoille helppoa. Öljyn tuotannon pysäyttäminen väliaikaisesti on teknisesti haastavaa ja tuotannon uudelleenkäynnistäminen kallista.

Mitä öljyn hinnan romahduksesta voi seurata?

Öljyn hinnan romahdus on kova paikka Venäjälle, Saudi-Arabialle ja muille öljyntuottajamaille.

Niiden etujen mukaista olisi leikata tuotantoa, jolloin öljyn hinta nousisi. Käytännössä tuotantoa on kuitenkin vaikea pysäyttää tai edes vähentää. Monet valtiot ja niiden öljy-yhtiöt ovat riippuvaisia kuukausittaisista öljyn myyntituloista.

Öljyä tuottavat yhtiöt ovat ongelmissa, jos niiden tuotteen hinta painuu lähelle nollaa.

Yhdysvaltojen hallinto on jo huolissaan öljyalan konkurssiaallosta. Se on pohtinut keinoa, jolla se voisi kannustaa öljyntuottajia pitämään öljyn maassa väliaikaisesti. Alustavan suunnitelman mukaan valtio maksaisi öljystä jo ennen sen nostamista maasta ja saisi itse voittoa myydessään sen joskus myöhemmin hintojen taas noustua.

Laskevatko bensiinin hinnat?

Maanantain äkillinen romahdus ei vaikuta polttoaineiden hintaan, mutta raakaöljyn yleinen hinnanlasku kyllä.

Bensiinin ja dieselin hinnat kääntyivät raakaöljyn hinnan laskun myötä maaliskuussa jyrkkään laskuun niin Suomessa kuin maailmalla.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa bensiinin hinta on laskenut kuukaudessa noin 2,2 dollarista 1,8 dollariin gallonalta (3,8 litraa).

Suomessa 95-bensiinin litrahinta laski Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 1,43 euroon oltuaan helmikuussa 1,51 euroa ja tammikuussa 1,55 euroa.

Polttoaine.netin mukaan bensiinin hinta liikkui Helsingissä tiistaina noin 1,3 eurossa eli vielä selvästi maaliskuun hintoja alempana.

Onko öljyn hinnan romahduksessa mitään hyvää?

Ääritilanteet ovat enemmänkin uhkaavia kuin hyödyllisiä maailmantalouden kannalta. Öljyn hinnan edullisuus voi kuitenkin auttaa taloutta sitä kautta, että se alentaa esimerkiksi kuljetuskustannuksia ja sitä kautta kannustaa taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Öljyn kysynnän lasku on merkki huonosti voivasta taloudesta, mutta ilmaston kannalta se on hyvä asia. Hiilidioksidipäästöjen on Reutersin mukaan ennustettu putoavan tänä vuonna jopa viisi prosenttia eli enemmän kuin finanssikriisin aikaan. Silloin päästöt vähenivät vuodessa 1,4 prosenttia.