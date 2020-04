Uudenkaupungin autotehdas on yksi koronakriisistä kärsinyt teollisuusyritys. Yhtiö on joutunut lomauttamaan henkilöstöään. Mercedes-Benzin GLC-mallin tuotantoa tehtaalla helmikuussa 2016. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Ravintolat, hotellit, lentoyhtiöt, kivijalkojen erikoisliikkeet ja monet palveluyritykset ovat toistaiseksi olleet koronakriisin suurimpia kärsijöitä. Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi moni yritys on menettänyt leijonanosan myynnistään.

Sen sijaan teollisuus on toistaiseksi selvinnyt koronapandemiasta vähemmin vaurioin. Ilmassa on kuitenkin merkkejä siitä, että kriisi on leviämässä toden teolla teollisuuteen. Lisävalaistusta saadaan lähiviikkoina, kun suomalaiset pörssilistatut teollisuusyritykset raportoivat tilauksista ja tulevaisuuden näkymistään.

Tiistaina metsäyhtiö Stora Enso ja konepajayhtiö Wärtsilä kertoivat heikentyneistä tuloksista. Wärtsilä ei anna uutta markkinanäkymää. Stora Ensolla tuotantovaikutuksia ei vielä näy, mutta investoinneissa ja rekrytoinneissa korona jo tuntuu.

Koronaepidemia alkoi vaikuttaa teollisuusyrityksiin jo varhain viruksen levitessä vielä lähinnä Kiinassa. Liikkumisrajoitusten vuoksi tehtaita Kiinassa jouduttiin sulkemaan, mikä aiheutti pulaa osista ja komponenteista. Tämä hankaloitti yritysten toimintaa, mutta ei aiheuttanut samanlaista liiketoiminnan täysseisahdusta, joka on nähty palvelualalla.

Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n luottamusmiehille tekemän kyselyn mukaan vielä maalis–huhtikuun taitteessa teollisuus erottui muista toimialoista siinä, että lomautuksia oli tehty vähemmän ja yrityksiin palkattiin uusia työntekijöitä useammin kuin muilla aloilla. EK:n luottamusindikaattorit maaliskuulta taas kertoivat, että luottamus heikkeni kaikilla sektoreilla, mutta vähiten teollisuudessa. Yritysten saamien uusien tilausten määrä supistui, mutta vain hieman.

Alan etujärjestön Teknologiateollisuuden jäsenkyselyssä maalis–huhtikuun taitteessa valtaosa yrityksistä katsoi tilanteensa olevan normaali tai jopa hyvä.

Yritykset ennakoivat tilanteen kärjistyvän piakkoin.

Teollisuussijoitukset teettämän tuoreen pk-yrityskyselyn mukaan koronakriisi on vähentänyt liikevaihtoa kaikilla teollisuuden aloilla.

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet ennakoi, että yrityksen tilanne on jo kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono. Kolmen kuukauden kuluttua osuus on 63 prosenttia.

”Teollisuus tulee olemaan syvissä ongelmissa toisella ja kolmannella kvartaalilla [huhti–syyskuussa]”, ennustaa Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Koronakriisi aiheuttaa teollisuusyrityksille monenlaisia ongelmia: yritykset eivät pääse asentamaan tilattuja koneita, kun asiakasyritykset ovat linjanneet, ettei tiloihin saa päästää ulkopuolisia. Moni teollisuusyritys myös myy palveluita, kuten ylläpitoa, ja liikkumisrajoitukset vaikeuttavat myös niiden toimittamista.

Ilmeisiä kärsijöitä ovat myös teollisuusyritykset, jotka ovat kytköksissä turismiin tai matkailuun. Tämä koskee niin suuria lentokonevalmistajia kuin suomalaisia telakoitakin.

Vakavin uhka teollisuudelle ei kuitenkaan tule suoraan rajoitustoimista, vaan yleisestä luottamuksen heikkenemisestä, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ennustepäällikkö Markku Lehmus.

”Epävarmuuden lisääntyminen pistää jäihin investointiprojekteja. Suomalainen teollisuus on enimmäkseen investointitavaroiden tuottaja, joten sitä kautta luottamuksen katoaminen iskee niihin suoraan.”

Teollisuudelle tärkeää on, miten paljon menekkiä niiden tuotteille on muualla maailmassa. Teollisuuden kolme isoa lohkoa – teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus – tuovat yhdessä noin 80 prosenttia Suomen vientieuroista.

Vientikysynnän rajua vähenemisestä ennakoi maaliskuussa julkaistu euroalueen ostopäällikköindeksi, joka heikkeni enemmän kuin koskaan historiassa. Teollisuuden tuotanto väheni yhtä nopeasti kuin finanssikriisin aikaan, ja jyrkästi vähenivät myös uudet tilaukset.

Monet yritykset kamppailevat samanaikaisesti monien koronaperäisten ongelmien kanssa.

”Voi ajatella, että sellainen teollisuudenala, joka kärsii yhtä aikaa kysynnän vähenemisestä ja toimitusketjujen häiriöistä, on ainakin lyhyellä aikavälillä eniten kärsimässä”, Lehmus sanoo.

Yksi esimerkki tällaisesta yrityksestä on Uudenkaupungin autotehdasta ja Salon akkutehdasta operoiva Valmet Automotive. Yhtiö kertoi maaliskuussa lomauttavansa koko henkilöstön molemmilla tehtailla, koska komponenteista on pulaa ja koska esimerkiksi autojen akuille on juuri nyt niukalti kysyntää.

Kysynnän heikkenemistä ennakoi myös Teknologiateollisuuden Rautaporras:

”Nyt näyttää siltä, että kysyntäpuoli alkaa sakata voimakkaasti.”

Hänen mukaansa yrityksistä on tullut viestiä, että asiakkaat yrittävät nyt viivästyttää tai siirtää jo tehtyjä sopimuksia ja tilauksia.

”Toistaiseksi ei ole tullut viestiä, että jo tehtyjä sopimuksia oltaisiin peruttu suurissa määrin. Finanssikriisin aikaanhan niitä purettiin massoittain. Onneksi ei olla vielä siinä pisteessä.”

Vaikka teollisuuden näkymät synkkenevät nyt nopeasti, yksi asia alan yrityksillä on puolellaan: ne ovat pääosin varsin hyvin varautuneita huonoihin aikoihin. Yritysten luottoluokitusta tekevän Asiakastiedon mukaan Suomen vakavaraisimmat ja suurimman kassan omaavat yhtiöt löytyvät juuri teollisuudesta.

”Teollisuudessa yritykset ovat keskimäärin suurempia kuin palvelusektorilla, ja suurilla yrityksillä on yleensä paremmat puskurit. Monet suuret teollisuusyritykset ovat pörssiyrityksiä, ja saa aika pitkä alamäki tulla ennen kuin ne ovat vaarassa kaatua”, Lehmus sanoo.