Osavuosikatsaukset

Yksi Netflixin kevään uusista sarjoista on jättihitti Tiger King. Dokumenttisarja kertoo Joe Exotic -nimellä tunnetusta miehestä, joka pitää usean sadan eläimen tarhaa Oklahomassa. Kuva: Netflix

Suoratoistopalvelu Netflixin vuoden ensimmäinen neljännesvuositulos oli yli kaksinkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna, selviää yhtiön julkaisemista tiedoista.

Yhtiön tuotot olivat 709 miljoonaa ja liikevaihto noin 5,8 miljardia dollaria.

Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tilaajien määrä kasvoi 15,7 miljoonalla. Suoratoistopalvelulla on nyt lähes 183 miljoonaa tilaajaa. Tilaajien määrän kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut maailman koronavirustilanne ja se, että useissa maissa ihmisiä on kehotettu olemaan poistumatta kodeistaan.

Markkinatutkimuslaitos eMarketerin analyytikko kuvaakin Netflixin liiketoimintaa ”lähes täydellisen sopivaksi väestölle, joka joutuu yhtäkkiä sidotuksi koteihinsa”.

”Ennätyksellisen tilaajamäärän kasvun jälkeen Netflix on ja tulee olemaan mediayhtiöistä se, johon koronavirus on vaikuttanut vähiten”, eMarketerin analyytikko EricHaggstrom arvioi.

Yhtiön mukaan on epäselvää, miten kasvanut työttömyys tulee vaikuttamaan sen liikevaihtoon ja tilaajamääriin jatkossa. Se kuitenkin kertoo odottavansa noin 7,5 miljoonan tilaajan lisäystä kuluvalla, kesäkuussa päättyvällä neljänneksellä. Yhtiö kuitenkin painotti, että koska liikkumisrajoitusten kesto eri puolilla maailmaa on vielä arvoitus, voidaan myös tilaajamäärän kasvua vasta arvailla.

Pelkästään Yhdysvalloista on maaliskuun puolivälin jälkeen kadonnut 22 miljoonaa työpaikkaa.

”Yli kahdenkymmenen vuoden historiamme aikana emme ole kertakaan olleet tilanteessa, jossa tulevaisuus näyttäisi näin epävarmalta ja huolestuttavalta”, Netflixin johto totesi tiedotteessa.

Netflixin alkuvuoden luvuissa näkyy myös se, että koronaviruspandemia on jäädyttänyt sarjojen tuotantoja. Se on lykännyt kulujen toteutumista. Yhtiö kertoo pysäyttäneensä maailmanlaajuisesti suurimman osan tuotannoistaan.

Kilpailevat suoratoistopalvelut ovat samassa tilanteessa. Netflixin johto laskee oman palvelunsa kilpailuvalteiksi tuhansien nimekkeiden valikoiman sekä sen, että sillä on varastossa julkaisua odottavia sarjoja.

”Asiakastyytyväisyytemme kärsinee uuden sisällön puutteesta vähemmän kuin kilpailijoilla”, yhtiön tiedotteessa muotoiltiin.

Konsulttiyhtiö Futuresourcen analyytikko David Sidebottom summasi suoratoistopalveluiden haasteet toteamalla, että liikkumisrajoitusten purkamisen jälkeen olennaista ei niinkään ole uusien asiakkaiden haaliminen.

”Ehkä tärkeämpää on se, miten onnistutaan pitämään kiinni nykyisestä asiakaskunnasta.”