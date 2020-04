Euroopan unionin johtajat kokoontuvat jälleen torstaina videoyhteyksien ääreen jatkamaan keskustelua jäsenmaiden tarvitsemista taloustuista. Kokous on neljäs koronakriisin aikana.

Kokouksessa siunataan valtiovarainministerien rakentama, yli 500 miljardin euron rahoituskokonaisuus, joka koostuu Euroopan vakausmekanismin terveydenhuoltolainoista, Euroopan investointipankin yritystakauksista sekä työttömyysvakuusrahastosta.

Tarkoitus on, että välineet olisivat käytössä jo kesäkuun alussa, mutta niiden rakentaminen on vielä kesken. Suomi on ollut erityisen kiinnostunut siitä, millaisia vastuita sille tulee sadan miljardin euron työttömyysvakuusrahastosta. Tarkentava kysymys on lähetetty komissiolle.

Torstain kokouksen hankalin aihekokonaisuus käsittelee elvytyspaketin neljättä osiota eli niin kutsuttua elvytysrahastoa. Elvytysrahaston alle kätkeytyy laaja keskustelu siitä, millä keinoin Euroopan unioni voisi laittaa merkittävissä määrin rahaa liikkeelle niin, että edullinen korkotaso säilyisi unionin kaikille jäsenmaille.

Elvytysrahastosta on liikkeellä useita ehdotuksia, eikä päätöstä sen lopullisesta muodosta tehdä torstaina. EU-johtajat pyrkivät saamaan aikaan ohjeistuksen, jonka pohjalta komissio jatkaa työtään.

Kokouksen alla useat eurooppalaiset johtajat ovat halunneet selventää neuvottelukantojaan. Yksi merkittävimmistä neuvottelijoista on EU:n suurin talous Saksa.

Liittokansleri Angela Merkel toisti torstaina kantansa siitä, ettei Saksa lämpene Italian ehdotukselle yhteisistä joukkolainoista eli ”koronabondeista”.

Sen sijaan Merkel sanoi, että Saksa on valmis korottamaan seuraavien vuosien EU-budjettia. Tämä on merkittävä myönnytys Saksalta, joka on harannut vastaan EU:n budjettineuvotteluissa.

”Solidaarisuuden hengessä, meidän on valmistauduttava tekemään kokonaan erilaisia eli merkittävästi korkeampia maksuosuuksia EU:n budjettiin tietyn ajanjakson aikana”, Merkel sanoi puheessaan uutistoimisto Reutersin mukaan.

Merkel painotti puheessaan kansainvälisen ja Eurooppa-tason yhteistyön ja yhteyden merkitystä viruksen torjunnassa. Euroopan merkitys on Merkelin mukaan juuri se, että maat seisovat toistensa tukena.

EU-johtajien on torstaina luotava alustava malli, miten arviolta satojen miljardien elvytysrahasto toimisi. Ranskan ehdotuksessa jäsenmaat takaisivat yhteisiä joukkolainoja kun taas Espanjan ehdotuksen mukaan massiivinen elvytysrahasto olisi osa EU-budjettia, ja jaettu raha olisi avustus ei laina.

Jo ennen torstain kokousta oli selvää, ettei jäsenmailta löydy yhteisymmärrystä avoimelle valtakirjalle lisätä yhteisesti taattua lainaa. Euro- tai koronabondit eivät ole keskustelussa mukana.

Keskustelun kuuma ydin on kuitenkin yhteisvastuun osuus ja rahanjakoperiaatteet. Mikäli elvytysrahasto on osa EU-budjettia, miten komissio määrittelee rahanjakoperiaatteet? Jos EU-budjetin osuuksia vastaan otetaan lainaa, millä vastuilla jäsenmaat sen mahdollisesti takaamiseen osallistuisivat?

Elvytysrahaston liittäminen EU-budjettiin on Suomelle yhteisiä joukkolainoja helpompi malli, sillä se perustuu jo olemassa olevien instrumenttien käyttöön.

”Suomi suhtautuu avoimesti ja rakentavasti keskusteluun esimerkiksi uudesta elpymisrahastosta. On tärkeää korostaa poliittista valmiutta tarvittaviin toimiin, korostaen EU:n keskinäistä yhtenäisyyttä”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiedotteessa Suomen kantoja pohtineen ministerivaliokunnan jälkeen.

Suomen pääministeri Sanna Marin saapui huippukokoukseen Brysseliin helmikuussa. Kuva: Christian Hartmann / Reuters

Suomi ei ole vielä ilmaissut kantaansa siihen, onko se valmis nostamaan maksuosuuttaan EU-budjetista. Kun budjetista neuvoteltiin alkuvuonna ennen koronakriisiä, Suomi vaati komission ehdotusta alempaa budjettitasoa.

EU:n uusi budjetti on tarkoitus tehdä vuosille 2021–2027. Ilman koronakriisiäkin budjetilla on jo kiire. Komissio on luvannut ehdottaa uutta, elvytykseen painottuvaa budjettiluonnosta ensi viikolla.