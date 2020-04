Mediamainonnan määrä Suomessa romahti maaliskuussa. Mainontaan käytetty rahasumma supistui maaliskuussa 15,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo markkinatutkimusyhtiö Kantar. Mainontaan käytettiin maaliskuussa 67,3 miljoonaa euroa.

”Luku on poikkeuksellisen iso. Voidaan puhua romahduksesta”, sanoo Kantarin tutkimusjohtaja Tapio Heikinheimo.

Laskua oli kaikissa mediaryhmissä, mutta eniten mainonta väheni painetuissa lehdissä. Tämä on tyypillistä laskusuhdanteissa: lasku alkaa printtimainonnasta ja on siellä myös syvin.

Painettujen sanomalehtien mainonta väheni 32 prosenttia. Kaupunki- ja noutolehdissä laskua oli 37 prosenttia. Yksikään kanava ei säästynyt laskulta: myös verkkomediassa mainonta väheni 1,3 prosenttia.

Luvuissa ei näy sosiaalisen median mainonta esimerkiksi Googlessa ja Facebookissa.

Koko alkuvuosi on ollut mainosmarkkinoilla huonompi kuin viime vuosi. Tammi–maaliskuussa mainonta on vähentynt runsaat 7 prosenttia viime vuodesta. Alkuvuonna mainontaan käytettiin Suomessa 193,2 miljoonaa euroa.

Näkymä mainosmarkkinoilla on synkkä.

”Jyrkän laskun aika alkoi vasta maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla. Kuun alku oli melko normaali. Silti kuukausitason pudotus oli näin jyrkkä. Se kertoo, mitä on luvassa tulevaisuudessa”, Heikinheimo sanoo.

Kantar ennustaa, että synkimmät luvut mainosmarkkinoilla nähdään todennäköisesti huhti–toukokuussa. Yhtiö odottaa, että mainonta saattaa vähentyä näinä kuukausina 20–30 prosenttia. Todennäköisesti edessä on ainakin syksyyn kestävä voimakas mainonnan määrän lasku. Mainosmarkkina voisi lähteä elpymään loka–joulukuussa.

Maaliskuun luvut ovat samansuuntaisia kuin finanssikriisin alussa. Vuonna 2009 nähtiin kaikkiaan noin 10 kuukautta kestänyt voimakas mainosmarkkinan lasku.

”Ennustamme, että huhti–toukokuussa näemme suurempia laskuprosentteja kuin finanssikriisissä yhtenäkään kuukautena”, Heikinheimo sanoo.

Kantarin alustavien tietojen mukaan mediamainonta Suomessa väheni maaliskuussa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Tanskassa mainonta väheni 10 prosenttia ja Ruotsissa 9 prosenttia.

Mainosmarkkinat reagoivat nopeasti talouden laskusuhdanteisiin. Kun yritykset ovat ongelmissa, ne etsivät säästöjä usein ensimmäiseksi mainosbudjetista.

Lisäksi koronakriisi on aiheuttanut poikkeuksellisia muutoksia: Esimerkiksi ravintolat ja hotellit ovat kiinni, eikä tapahtumia järjestetä. Tämä näkyy voimakkaasti esimerkiksi paikallislehdissä. Myös se on muuttunut, millainen mainonta tässä tilanteessa on hyväksyttävää.

”Kuinka hyväksyttävää on esimerkiksi kannustaa ihmisiä jonottamaan avajaisia?” Heikinheimo pohtii.

Samaan aikaan kun mediamainonta on vähentynyt, koronakriisi ja liikkumisrajoitukset ovat lisänneet ihmisten median kulutusta. Esimerkiksi television katsojista 60 prosenttia kertoo lisänneensä katselua. Voimakasta kasvua on myös verkon käytössä, mutta kasvua on kaikissa mediakanavissa.

Kantarin tiedot kerätään yli 300 medianimikkeestä, jotka kattavat yli 80 prosenttia Suomen koko mediamarkkinasta.