Vuonna 2014 ilmestynyt The Detail -peliä myytiin pelkästään Applen sovelluskaupassa yli 150 000 kappaletta. Kuva: Rival Games

Juuri nyt ihmisillä on aikaa pelata.

Tämän voi todeta katsomalla pelaajamääriä suositulla Steam-moninpelipalvelimella. Esimerkiksi Counter-Strike: Global Offensive -ammuntapeliä pelasi maaliskuussa samaan aikaan ennätykselliset 1,3 miljoonaa käyttäjää.

Palvelimella on myös monia suomalaisyhtiöiden pelejä. Turkulaisen Rival Games -yhtiön Thief of Thieves: Season One -seikkailupelin voi ostaa kokonaan omaksi vajaalla 17 eurolla.

Aiemmin ilmestynyttä The Detail -peliä on ostettu Steamistä yli 90 000 kertaa ja muista digitaalisista kaupoista yli 50 000 kertaa. Applen sovelluskaupasta peli on ostettu 150 000 kertaa.

Tästä huolimatta yhtiö ilmoitti vajaat pari viikkoa sitten, että se lopettaa toimintansa kokonaan – yksi syy taustalla oli koronaviruksen vaikutus liiketoimintaan.

Miksi ennätykselliset pelaajamäärät eivät auta tunnettua, digitaalisessa ympäristössä toimivaa suomalaista peliyhtiötä?

Koronapandemia on kurittanut laajasti yrityskenttää Suomessa ja maailmalla. Vaikutukset ovat kuitenkin iskeneet epäsymmetrisesti ja eri aikaan: palveluala kärsi välittömästi asiakkaiden kadosta, mutta teollisuudessa vaikutukset ovat tuntuneet hitaammin.

Digitaalisessa viihdeliiketoiminnassa on nähty koronan aikana hurjia nousuja. Suoratoistopalvelu Netflix sai vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana yli 15 miljoonaa uutta tilaajaa.

Yhtiön osakkeen kurssi on noussut alkuvuonna yli 30 prosenttia.

Kuluttajat katsovat enemmän ja maksavat enemmän sisällöistä, kun moni vaihtoehtoinen kulutuksen kohde on suljettu. Sama näkyy pelaamisessa: analyysiyhtiö GSD keräsi tietoja pelimyynnistä koronan aikana useasta Euroopan maasta.

Esimerkiksi Ranskassa määrättiin ulkonaliikkumiskielto tiistaista 17. maaliskuuta alkaen. Samalla viikolla digitaalisten pelien myynti kasvoi 180 prosenttia. Yhdysvalloissa digipelaamisen määrä kasvoi maaliskuun puolivälissä teleoperaattori Verizonin mukaan 75 prosenttia, kertoo Hollywood Reporter -lehti.

Juuri nyt näyttää siltä, että pelaaminen kohdistuu suurten pelitalojen tuotteisiin.

Steamin online-pelaajien määrässä listan kärjessä ovat Counter-Strike: Global Offensive (2012) ja Dota 2 (2013). Molemmat ovat satunnaisten pelaajien suosiossa, mutta niitä voi huipputasolla pelata myös ammatikseen. Niiden julkaisija on yhdysvaltalainen Valve-yhtiö, joka omistaa myös Steam-palvelimen.

Suomalainen Supercell kertoo HS:lle, että korona on näkynyt sen pelaajamäärissä lievänä nousuna, jota voi kuitenkin verrata esimerkiksi normaalien lomakausien tuomaan vaihteluun.

Vaikka rajua kasvua ei ole tapahtunut, on Supercellin peleillä vankka asema mobiilipelaajien parissa. Korona ei ole näkynyt liiketoiminnassa.

Suuret peliyhtiöt ovat myös pystyneet julkaisemaan uusia tuotteita koronakriisin aikana. Japanilainen Nintendo julkaisi uuden Animal Crossing: New Horizons -pelin juuri maaliskuun puolessa välissä, kun liikkumisrajoitukset otettiin käyttöön monissa Euroopan maissa.

Siitä tuli maaliskuun myydyin maksullinen peli, ja lisäksi Nintendo kertoi myyneensä samaan aikaan kaksi kertaa enemmän pelikonsoleita kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Suomalaista pelialaa edustavan Neogamesin johtaja Koopee Hiltunen sanoo, että tällä hetkellä hyvin menee etenkin niillä yhtiöillä, joiden liiketoiminta on vakiintunutta ja pelit yleisölle tuttuja.

”Kun ihmiset ovat kotona, palataan tuttuun ja turvalliseen. Käsitykseni mukaan mikromaksuja ollaan nyt valmiimpia maksamaan kuin normaalisti. Keskustelin myös hiljattain parin pc-pelien kehittäjän kanssa, joiden mukaan maksulliset lisäosat käyvät nyt hyvin kaupaksi”, Hiltunen sanoo.

Hän pelaa itse säännöllisesti World of Tanks -mobiilipeliä. Pelaajamäärät ovat kaksinkertaistuneet normaalista, ja nyt peliä pelaa jatkuvasti yli 200 000 ihmistä. Myös 20 vuotta toiminut suomalaispeli, Sulakkeen Habbo Hotel, on pelaajamäärien valossa kokenut uuden nousun.

Tilanne ei ole suurille yhtiöille pelkästään positiivinen. Pelaajat eivät ainoastaan pelaa, vaan haluavat, että heitä myös palvellaan.

”Peliyhtiöissäkin työskennellään nyt hajautetusti. Pelit ovat kuitenkin pitkälti palveluita, ja esimerkiksi yhteisömanagerien ja teknisten palveluiden ihmisten pitäisi pystyä vastaamaan aikaisempaa suurempaan kysyntään”, Hiltunen sanoo.

Suurimmat ongelmat korona aiheuttaa yhtiöille, joiden pelit ovat vasta kehitysvaiheessa. Tavallisesti Neogames vie aloittelevia pelikehittäjiä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin tapaamaan sijoittajia ja yhteistyökumppaneita. Tänä vuonna maaliskuun GDC San Franciscossa jäi pitämättä, ja kesäkuun E3-messut Los Angelesissa on peruutettu. Euroopan tärkein tapahtuma, elokuun Gamescom Saksassa, järjestetään online-tapahtumana.

Se on ongelma yhteistyökumppaneita hakevalle yhtiölle.

”Joukossa on paljon yrityksiä, jotka ovat olleet muutenkin tiukoilla. Nyt selviytymismahdollisuudet huononevat entisestään. Kun sijoittajia ei pääse tapaamaan henkilökohtaisesti, jäävät suhteet luomatta”, Hiltunen sanoo.

Ihan kaikkea ei sittenkään voi tehdä videokuvan välityksellä.

Neogames teki suomalaisille peliyrityksille kyselyn koronan vaikutuksista. Niistä 16 prosenttia arvioi, että joutuu tilanteen jatkuessa lopettamaan toimintansa kokonaan rahoituksen puutteen vuoksi

Suomalainen peliala näyttäytyy herkästi suurelle yleisölle isojen menestysyritysten, kuten Supercellin, Rovion ja Small Giant Gamesin kautta. Monen hittipelin takana on kuitenkin muutaman miljoonan liikevaihtoa tekevä pienyritys.

Usein tarina menee niin, että yritys nousee lähes konkurssin partaalta menestykseen. Näin kävi esimerkiksi rallipelejä kehittävälle Bugbear-yritykselle.

Sen Wreckfest-autopeli oli vuosi sitten ehdolla maailman parhaaksi autopeliksi D.I.C.E. Awards -tapahtumassa, jota voisi luonnehtia pelialan Oscar-gaalaksi.

Myös turkulainen Rival Games ehti nousta tuntemattomuudesta menestykseen.

Yrityksen perustivat diplomi-insinööriksi opiskellut Jukka Laakso ja toinen tekniikan ylioppilas vuonna 2013. Lisäksi neljän perustajan joukossa oli virologian tohtori ja graafikko. Kaikki olivat vielä opiskelijoita, joilla ei ollut pelialalta kokemusta.

Esikoispeli The Detailia oli tehty parin vuoden ajan harrastuksena. Kun se lopulta ilmestyi, tuli pelistä pienimuotoinen hitti, joka sai myös kansainvälistä huomiota.

Seuraavina vuosina turkulaisyhtiö kasvoi 20 työntekijän yritykseksi, joka kiinnosti sijoittajia. Esimerkiksi aikaisemmin Sorjonen-sarjaan sijoittanut suomalaisyhtiö Ipr.vc lähti mukaan Rivalin seuraavaan hankkeeseen, joka oli vuonna 2018 Thief of Thieves: Season One -sarjakuvapeli.

Business Finlandilta Jukka Laakso kertoo Rival Gamesin saaneen yhteensä 800 000 euroa rahoitusta pelien kehittämiseen. Se ei ole alalla lainkaan tavatonta. Lisäksi mukaan lähti muutamia tunnettuja enkelisijoittajia.

Alkuvuodesta 2019 yhtiö julkaisi Alien: Blackout -mobiilipelin. Se sai laajasti kiitosta alan julkaisuissa ja kiinnosti myös pelaajia – projekti oli voitollinen, mutta edellisestä pelistä jäi edelleen paljon velkaa yhtiöön.

”Olimme jo vuosi sitten vaikeassa tilanteessa”, Laakso kertoo puhelimessa.

Alien: Blackout on turkulaisen Rival Gamesin tunnetuimpia mobiilipelejä. Yritys hakeutui konkurssiin keväällä 2020. Kuva: Rival Games

Keväällä tapahtui kuitenkin muutos parempaan: Rival Games sopi maailman suurimpiin kuuluvan Universal-elokuvayhtiön kanssa, että se alkaa kehittää kahta peliä 1980-luvun suositusta elokuvasta ja tv-sarjasta.

Pelit olisi julkaistu pc- ja konsoliversioina.

Suomalaisyhtiölle se tarkoitti jälleen töitä pitkäksi aikaa eteenpäin.

”Sitten Universal ilmoitti yhtäkkiä, että he vaihtavat strategiaa ja keskittyvät ainoastaan mobiilipeleihin. Se käytännössä päätti hankkeen meidän osaltamme”, Laakso sanoo.

Myöhemmin myös elokuvayhtiön mobiilipelihankkeista luovuttiin. Rival Games päätti kuitenkin jatkaa yrittämistä: he kehittelivät ilmastonmuutoksen jälkeiseen aikaan sijoittuvaa seikkailupeliä.

Budjetti olisi ollut kahdesta neljään miljoonaa euroa. Uutta yhteistyökumppania ei löytynyt, eikä yhtiön taseeseen kertynyt velka helpottanut tilannetta. ja opulta koronakriisi vei viimeisenkin mahdollisuuden esitellä hanketta uusille sijoittajille.

”Olimme sopineet huhtikuun 10. päivän viimeiseksi takarajaksi, jota ennen sijoittaja tai julkaisija pitää löytää. Tilanne oli koko ajan työntekijöiden ja partnerien tiedossa”, Laakso sanoo.

Hän kertoi päätöksestä hakea yhtiö konkurssiin kirjoittamassaan blogitekstissä. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Pelaaja-lehti. Alan kansainvälisyydestä kertoo jotain se, että myös The New York Times -lehti mainitsi suomalaisen Rival Gamesin lopettamispäätöksestä jutussaan.

Jyrkät nousut pelaajamäärissä ja peleihin käytetyissä rahamäärissä eivät välttämättä kerro, että koko ala olisi suojassa koronaviruksen vaikutuksilta. Laaksoa harmittaa, että lupaavasti alkaneen yhtiön tarina päättyi tähän kevääseen.

”Vaikeuksia oli toki jo aikaisemmin, mutta korona oli tässä viimeinen naula arkkuun”, hän sanoo.

Muutamat sijoittajat ja julkaisijat olisivat vielä olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, mutta jättivät varovaisuuden vuoksi hankkeen väliin.

Laakso sanoo tekijöiden oppineen esimerkiksi sen, että projektirahoitus sopii pelialalle lopulta melko huonosti. Useissa isommissa yhtiöissä pelejä kehitellään kymmenittäin, ennen kuin hittipeli löytyy.

Pelaajien mieltymyksiä on vaikea ennustaa etukäteen, ja tuotetestaus tapahtuu usein markkinoilla.

”Meillä homma lähti harrastuksesta ja intohimosta peleihin. Sanoisin, että päästiin niin pitkälle kuin oli mahdollista päästä”, Laakso sanoo.