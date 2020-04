Puheet siitä, ettei Yhdysvalloissa ole työttömille turvaverkkoa, voi hetkeksi unohtaa.

Maaliskuun lopussa kongressi hyväksyi yli kahden biljoonan dollarin elvytyspaketin, jossa varattiin 250 miljardia dollaria työttömyysturvan laajentamiseen.

Liittovaltio maksaa koronaepidemian vuoksi työttömäksi jääneelle 600 dollaria eli noin 550 euroa viikossa osavaltioiden omien työttömyyskorvausten päälle. Kuukaudessa pelkästään tämä lisä on 2 400 dollaria. Lainsäätäjät päättivät, että lisää maksetaan ainakin huhtikuusta heinäkuun loppuun.

Työttömyyskorvaus riippuu Yhdysvalloissakin työttömyyttä edeltävistä tuloista ja vaihtelee osavaltiosta toiseen. The New York Timesin mukaan keskimääräinen korvaus oli viime vuoden lopussa 372 dollaria viikossa. Se ei Yhdysvalloissa riitä pitkälle.

Nyt pelkkä koronalisä on melkein kaksi kertaa suurempi kuin keskimääräinen työttömyyskorvaus aiemmin. Jos oletetaan, että keskimääräinen työttömyyskorvaus pysyisi samana, keskivertotyötön saisi Yhdysvalloissa nyt lähes 4 000 dollaria kuussa.

Samalla työttömyysturvan kestoa on pidennetty 13 viikolla yhteensä 39 viikkoon. Työttömyysturvan piiriin on otettu myös yksinyrittäjiä ja keikkatyöläisiä. Myös muita ehtoja on höllennetty.

Suomalainen esiintyjä Anna McCann lomautettiin Las Vegasissa sen jälkeen, kun kaikki show’t peruutettiin koronaviruksen vuoksi. Hän haki lomautetuksi joutuneen miehensä kanssa Nevadan työttömyyskorvausta.

Kumpikaan ei maahanmuuttajina uskonut olevansa sen piirissä.

”Haimme tukea skeptisesti, mutta se tuli viipymättä ja ilman lisäkysymyksiä”, McCann kertoo HS:lle Facebookissa.

Heidän kotitaloutensa saa nyt työttömyyskorvausta yhteensä noin 8 400 dollaria kuussa.

”En olisi ikinä kuvitellut saavani moista summaa USA:n työttömyyskassasta.”

Pariskunnalla oli onnea. Yhdysvalloissa on viidessä viikossa jätetty yli 26 miljoonaa uutta työttömyyskorvaushakemusta. Järjestelmä on tukossa. Moni ei ole vielä edes päässyt jättämään hakemusta, koska puhelinpalveluissa on mahdollista päästä läpi virkailijalle.

Käsittelyajat ovat pitkiä, mutta 600 dollaria valittiin tukimuodoksi osittain siksi, että tasasumma nopeuttaa käsittelyä.

Julkinen keskustelu korotuksista on ollut Yhdysvalloissa vähäistä. Muutaman kuukauden muutoksesta ei käyty suurta ideologista vääntöä. Se näyttää käytännölliseltä ratkaisulta, joka auttaa niin kansantaloutta kuin kansalaisia.

”Ihmiset ovat peloissaan, he tarvitsevat rahaa, heillä on ylimääräisiä kuluja”, edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi sanoi maaliskuussa PBS-kanavan haastattelussa.

”Mitä sitä sen enempää selittelemään.”

Työttömille ihmisille muutos on kuitenkin iso. Yli 40 osavaltiossa keskimääräinen työttömyysturva nousee nyt suuremmaksi kuin keskimääräinen palkka, arvioi ekonomisti Ernie Tedeschi The New York Timesin julkaisemissa laskelmissa.

Esimerkiksi köyhässä Mississippin osavaltiossa työttömyyskorvaus korvasi ennen koronaelvytystä keskimääräisestä palkasta vain 31 prosenttia. Nyt 600 dollarin lisä nostaa korvauksen 119 prosenttiin. Työttömyys tuo siis keskipalkkaiselle 19 prosentin palkankorotuksen.

Laskelmat ovat arvioita, ja korvausten matematiikka on monimutkaista. Kun työttömien joukko kasvaa, myös keskimääräiset tuet muuttuvat.

Silti moni pienituloinen voi nyt saada työttömänä enemmän rahaa kuin töissä ollessaan. Suurituloiset eivät saa, koska työttömyyskorvauksissa on katto.

Pew-tutkimuskeskuksen tällä viikolla julkaiseman raportin mukaan 42 prosenttia yhdysvaltalaisista kotitalouksista on menettänyt työnsä tai tulojaan epidemian vuoksi. Pienituloisista näin on käynyt 52 prosentille.

Pienituloisia on paljon. Brookings-ajatushautomon viime syksynä julkaiseman analyysin mukaan 53 miljoonaa amerikkalaista eli 44 prosenttia kaikista työntekijöistä teki matalapalkkatyötä. Heidän keskitulonsa oli noin 18 000 dollaria vuodessa.

Jos tällainen pienituloinen on oikeutettu työttömyysturvaan, pelkkä koronalisä tuo kymmenien prosenttien korotuksen kuukausituloihin. Lisäksi hän saa liittovaltiolta kertaluontoisen 1 200 dollarin elvytysrahan, joka maksetaan lähes kaikille amerikkalaisille.

Pandemia on heittänyt monet vanhat lainalaisuudet romukoppaan.

”Emme ole tottuneet siihen, että Yhdysvalloissa on anteliaampaa työttömyysturvaa kuin Suomessa”, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta sanoo.

Myös Suomessa hallitus on parantanut työttömyysturvan ehtoja. Korvausta maksetaan nyt ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien ilman omavastuupäiviä. Yrittäjät ja freelancerit on meilläkin otettu turvan piiriin.

Työntekijäjärjestöt ehdottivat hallituksen kehysriihessä, että työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansioturvan perusosaa korotettaisiin viidelläkymmenellä eurolla kuussa heinäkuusta vuoden loppuun.

Kaukorannan mukaan työttömyysturvan korotukset olisivat tässä tilanteessa sekä oikeudenmukaisia että kansantaloudellisesti järkeviä.

”Siten saadaan vaimennettua työttömyyden aiheuttamaa taloudellista sokkia, vältetään velkaantumisongelmia ja hillitään kriisin kestoa.”

Suomessa korotuksia ei ole silti nähty.

Hallituksen asettamaa talouskriisityöryhmää johtava Vesa Vihriälä sanoo, että akateemisissa piireissä käydään keskustelua siitä, pitäisikö työttömyysturvan ylipäätään vaihdella suhdannetilanteen mukaan.

Yhdysvalloissa näin usein onkin. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen työttömyysturvan kestoa pidennettiin. Sen sijaan Euroopassa lama-ajan muutoksia ei ole ollut tapana tehdä, koska sosiaaliturva on lähtökohtaisesti parempi.

”Jos joudut työttömäksi et ole samalla tavalla oman onnesi nojassa kuin Yhdysvalloissa monet ovat”, Vihriälä sanoo.

Taantumassa työttömyysturva voisi Vihriälän mukaan silti olla tavallista suurempi, koska työtä on vähemmän tarjolla ja riski siitä, että tuet kannustaisivat ihmisiä jäämään kotiin, on pienempi. Tämä logiikka pätee ennen kaikkea nykyisessä tilanteessa, kun epidemia ja sen rajoittamistoimenpiteet niittävät työpaikkoja kuin heinää.

Esimerkiksi Ruotsissa valtio huolehtii nyt siitä, että lomautetut työntekijät säilyttävät 90 prosenttia tuloistaan.

Suomessa koronakorotuksista ei ole silti keskusteltu, Vihriälä sanoo.

”En itse jaksa uskoa, että niitä tulee.”

Talouskriisityöryhmän asialistalla ylempänä on nyt sen turvaaminen, että yritykset selviävät kriisin yli. Suomen olemassa oleva sosiaaliturvajärjestelmä on katsottu riittäväksi.

Vihriälä ei silti kokonaan tyrmää ajatusta korvausten elämisestä suhdanteiden mukaan. Hän uskoo, että siitä puhutaan myöhemmin laajemman sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä.