Koronavirus on pakottanut suomalaiset tutustumaan ruoan verkkokauppaan oikein kunnolla.

Päivittäistavarakaupan suuriin toimijoihin kuuluva Kesko sai vielä tammikuussa yhteensä 50 000 verkkokaupan tilausta kuukaudessa. Nyt määrä on noussut siten, että tilauksia tulee 60 000 yhden viikon aikana.

”Parhailla viikoilla verkkokaupan ostomäärät ovat kasvaneet 900 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”, kertoo digitaalisten palveluiden myyntijohtaja Antti Rajala.

Kasvuluvut kuulostavat hurjilta.

Tosin tähän mennessä verkkokaupan osuus on ollut pikkuruinen. Esimerkiksi analyysiyhtiö Nielsen arvioi ruoan verkkokaupan markkinaosuudeksi 0,6 prosenttia vuonna 2019.

Moni kuluttaja on törmännyt siihen, ettei verkkokaupasta tahdo saada oikein tilattua mitään. Kun tavallisesti toimitusajan on voinut saada seuraavalle päivälle, on esimerkiksi Ruoholahden K-Citymarketin kotiinkuljetuksen pystynyt varaamaan jopa vasta kolmen viikon päähän tilauspäivästä.

Kesko on kauppiasvetoinen ketju, jossa verkkokaupan toimitukset tulevat aina tietystä myymälästä.

”Nyt avaamme uusia myymälöitä verkkokaupalle 20 myymälän viikkotahdilla. Jatkossa kotiinkuljetusten ruuhka helpottuu, ja monella alueella on jo päästy tavallisiin toimitusaikoihin heti seuraavaksi päiväksi”, Rajala sanoo.

Tällä hetkellä 360 ryhmän myymälää toimittaa verkko-ostoksia asiakkaille. Pohjoisin ruoan verkkokauppa on Rajalan mukaan Nuorgamissa, joka on koko Suomen pohjoisin kylä.

Verkko-ostoksia voi siis tehdä lähes kaikkialla Suomessa. Verkosta myös ostetaan yleensä isompia määriä kerralla kuin kivijalkakaupasta.

”Verkosta on jo aikaisemmin ostettu keskimäärin viisinkertaisella summalla kivijalkaan verrattuna. Koronan aikana kertaostokset ovat kasvaneet entisestään. Mitä olen kauppiaiden kanssa puhunut, niin viisi pahvilaatikollista on tavanomainen ostoskorin koko”, Rajala sanoo.

Verkko-ostoksia tehdään nyt osittain pakon edessä, mutta mitä kaupan rakenteelle tapahtuu pandemian hellitettyä?

Keskossa on tehty ennusteita verkkokaupan kehityksestä. Kun aikaisemmin ruoan verkkokauppa on ollut alle prosentin luokkaa kokonaismyynnistä, on nyt määrä noussut tilapäisesti viiteen prosenttiin.

”Korona on ollut eräänlainen tulevaisuussimulaatio. Tässä on hypätty noin viisi vuotta ennusteissa eteenpäin”, Rajala sanoo.

Poikkeustilan viidenkin prosentin verkkomyynti kuulostaa edelleen pieneltä. Toisaalta Rajala muistuttaa, ettei ainakaan Keskossa verkkokaupan ennusteta vielä pitkään aikaan nousevan vallitsevaksi tavaksi ostaa ruokaa ja muuta päivittäistavaraa.

”Meillä ei ole tietääkseni montaakaan asiakasta, joka ostaisi pelkästään verkosta. Sen sijaan kyse on täydentävästä palvelusta”, Rajala sanoo.

Hän uskoo, että koronan jälkeen Keskon päivittäistavarakaupan verkkomyynti tulee olemaan noin parin prosentin tasolla kaikesta myynnistä. Mutta kasvun ennustetaan jatkuvan nopeana.

Ruokakaupan digitalisaatio on tapahtunut monia muita kaupan aloja hitaammin. Kulutuselektroniikkaa ja erilaisia kodin tavaroita suomalaiset ovat tilanneet hanakasti verkosta jo vuosien ajan.

Tällä hetkellä Suomen suurimpia alan toimijoita on Verkkokauppa.com. Yhtiön kokonaismyynti ylsi viime vuonna jo yli puoleen miljardiin euroon.

Perjantaina yhtiö kertoi, että sen liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 8,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 125 miljoonaa euroa.

Koronan vaikutusta myynnin kehitykseen ei vielä haluta arvioida, mutta ainakaan se ei näytä hidastaneen kasvua. Sen sijaan liikkumisrajoitukset näyttävät vaikuttaneen siihen, mitä kuluttajat ostavat. Koteihin on hankittu etätyövälineitä, kuten tietokoneita, matkapuhelimia ja viihde-elektroniikkaa.

”Lisäksi tilastoissa näkyy erikoisempia piirteitä: esimerkiksi digitaalisia pianoja ja laulumikrofoneja on myyty huomattavasti tavallista enemmän”, sanoo puhelimessa Verkkokauppa.comin myyntijohtaja Seppo Niemelä.

Yhtiö on jatkuvasti laajentanut tuotevalikoimaansa. Se ei enää myy pelkkää elektroniikkaa, vaan periaatteessa mitä tahansa kodin tavaroita, kuten grillejä ja puutarhakoneita. Nekin ovat käyneet Niemelän mukaan viime viikkoina hyvin kaupaksi.

Selkein kasvu näkyi tilauksen kanssa samana päivänä tapahtuvissa kotiinkuljetuksissa. Niiden määrä on nelinkertaistunut koronan aikana, mikä johtuu osittain toimitusten ulottamista myös lauantaille, Niemelä sanoo.

Toimitusjohtaja Panu Porkka arvioi perjantain tulosjulkistuksen yhteydessä, että koko Suomen vähittäiskaupassa verkkokaupan osuus on noin 12–13 prosenttia. Porkka arvioi, että kulutuksen siirtyminen kivijalasta verkkokauppaan tapahtuu jatkossakin noin prosentin vuosivauhdilla.

Seppo Niemelä uskoo, että koronalla tulee olemaan pysyviä vaikutuksia kulutuskäyttäytymiseen ja tietotyön tekemiseen.

”Moni on nyt todennut pystyvänsä tekemään etätöitä. Lisäksi moni kuluttaja on kokeillut ensimmäistä kertaa verkko-ostamista. Se tulee todennäköisesti näkymään verkkokaupan lisääntymisenä. Mutta ei kivijalkamyymälöistä olla luopumassa”, Niemelä sanoo.

Monille suurille jälleenmyyjille verkkokauppa on osa kokoisuutta, jolla houkutellaan kuluttajia yrityksen asiakkaiksi. Pelkästään verkossa toimivia kauppiaita on vähän.

Kansainvälisillä markkinoilla menestyvät suomalaiset verkkokaupat ovat yhä harvinaisia. Yksi poikkeus on muotoilua ja huonekaluja myyvä Finnish Design Shop -verkkokauppa.

Yrityksellä ei ole kivijalkakauppaa ollenkaan. Sen sijaan se on onnistunut kasvamaan tarkkaan mietityllä valikoimalla suomalaista ja pohjoismaista designia, jota löytyy usein heti varastosta.

Korona on vaikuttanut myös design-verkkokaupan toimintaan, kertoo operatiivinen johtaja Reetta Noukka.

”Pienin alkusokin jälkeen kasvu on jatkunut kuitenkin nopeana”, Noukka sanoo puhelimessa.

Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto kasvoi 39 prosenttia ja oli 28 miljoonaa euroa. Yrityksen tilauksista 53 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta: Euroopasta, Yhdysvalloista ja Aasiasta. Ostajia on tullut lisää myös Suomesta.

Työntekijöiden määrä on noussut jo yli sataan.

Alkuvuodesta yrityksen kasvu oli jopa odotettua nopeampaa. Sitten tuli korona, mutta huhtikuussa kasvu on jatkunut jälleen. ”Kasvutavoite oli 40 prosenttia, mutta nyt huhtikuussa mennään jo 80 prosentin vauhdissa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”, Noukka sanoo.

Hän sanoo yrityksen olevan onnellisessa asemassa, koska se on kehittänyt omaa toimintaansa verkkoa ajatellen jo vuosien ajan. Se tarkoittaa, että yrityksellä oli myös paremmat valmiudet mukautua kriisiin kuin monilla muilla yrityksillä.

Miten verkkokaupan menestysyrityksessä sitten uskotaan alan kasvun jatkuvan kotimaassa?

Noukan mielestä oleellista on se, että nyt moni suomalainen on tutustunut ensimmäistä kertaa verkko-ostamiseen uusissa tuoteryhmissä. Mikäli uudet asiakkaat kokevat ostamisen tapahtuvan sujuvasti, palaavat he asiakkaiksi myös jatkossa.

”Nyt on kauppiailla näytön paikka. Verkko-ostamisesta tulee tapa, jos ostokokemus on myönteinen.”

Noukka mainitsee esimerkkinä Aasian, jossa verkkokauppa yleistyi jo 2000-luvun alussa. Yksi vaikuttava tekijä oli Sars-epidemia vuosina 2002–2003. Hänen mukaansa koronalla voi nyt olla vastaavanlainen vaikutus ruoan verkkokauppaan Euroopassa. Kun ostamiseen totutaan, ei kuluttajilla ole varsinaista syytä palata kokonaan entiseen.

Kaupan liitto selvitti hiljattain suomalaisten kuluttajien suhtautumista verkkokauppaan. Sen teettämän tutkimuksen mukaan 60 prosenttia kuluttajista on toiminut viranomaisten ohjeistusten mukaisesti ja vähentänyt kaikenlaista kaupassa asiointia.

Silti verkko-ostaminen on kasvanut vielä maltillisesti. Eniten lisäystä kaikessa verkko-ostamisessa on tapahtunut 25–49-vuotiaiden miesten ryhmässä, jossa verkosta on jo aikaisemmin ostettu mielellään. Myös lapsiperheissä on lisätty verkko-ostosten tekemistä koronan aikana.

Varttuneemmasta väestöstä esimerkiksi 65–79-vuotiaiden ryhmässä etenkin naiset ovat kiinnostuneita digitaalisesta ostamisesta: heistä viidesosa haluaisi kokeilla ja lisätä verkosta ostamista.

Ruoan verkkokauppa kiinnostaa koronan seurauksena yhä useampaa suomalaista, ja eniten sen käyttäjiä on pääkaupunkiseudulla. Silti 55 prosenttia suomalaista sanoo, ettei aio lisätä ruoan ostamista verkosta.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvioi, että pandemian jälkeen moni asiakas palaa ostamaan ruokansa kivijalkakaupasta. Silti hän uskoo poikkeustilan tuoneen mukanaan laajemman muutoksen.

”Varsinkin suurimmilla paikkakunnilla ruoan verkko-ostaminen yleistyy pysyvästi”, Kurjenoja sanoo.

Keskon Antti Rajala arvioi, että ruokakaupassa korona aiheuttaa hyppäyksen ylöspäin tasolle, jonka ajateltiin vielä muutama kuukausi sitten toteutuvan vuosien päästä.

Suomessa se tarkoittaa, että jatkossa pari prosenttia kaikista päivittäistavaroista ostetaan verkosta.