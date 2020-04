Kohta on vaihtoehtona vain kattiloita.

Näin kärjistää viime viikon aikana nopeasti heikentyneen öljyn varastointitilanteen alan asiantuntija Ernie Barsamian uutistoimisto Reutersille.

”Etsimme nyt kaikkein oudoimpia varastopaikkoja, todella vaikeita kohteita, joihin liittyy toiminnallisia rajoituksia”, toinen asiantuntija Krien van Beek sanoo Reutersille.

Maailman öljykauppiaat etsivät nyt vimmaisesti ja kaiken luovuutensa peliin panemalla paikkoja varastoida öljyä, kun perinteiset varastot alkavat olla täynnä tai täyttymässä.

Tilanne on muuttunut nopeasti, koska koronkriisin takia öljyn kysyntä on vähentynyt voimakkaasti. Se on johtanut öljyn ylitarjontaan ja hinnan putoamiseen.

Viikko sitten raakaöljyn hinta romahti Yhdysvalloissa negatiiviseksi ensimmäistä kertaa historiassa. Yhdysvaltojen WTI-viitelaadun toukokuun toimituksia koskevien futuurisopimusten hinta painui -37 dollariin barrelilta. Tämä johtui siitä, että futuureja omistaneet sijoittajat halusivat sopimuksistaan viime hetkellä eroon välttääkseen toimitusten vastaanottamisen ja öljyn varastointimaksut.

Seuraavaksi lähin toimituserä on kesäkuussa. Kesäkuun toimituksia koskevat sopimukset WTI-laadun raakaöljystä maksoivat maanantaina 13,3 dollaria barrelilta. Pohjanmeren Brent-raakaöljyn kesäkuun toimituksista maksettiin maanantaina 20,3 dollaria barrelilta. Hinnat ovat alimmillaan vuosikausiin.

Barreli on öljykaupan mittayksikkö, joka vastaa 159:ää litraa.

Öljyn ja öljypohjaisten polttoaineitten kysyntä on vähentynyt globaalisti peräti 30 prosenttia koronapandemian takia. Lentokoneet pysyvät maassa, ja autoliikennekin on vähentynyt rutkasti.

Kymmeniä öljytankkereita on varattu viime päivinä varastoimaan merellä ainakin 30 miljoonaa barrelia lentokonepolttoainetta, bensiiniä ja dieseliä, koska maalla olevat varastot ovat täynnä tai jo varattuja, kertoo Reuters. Jo ennestään merellä kelluvissa varastoissa on 130 miljoonaa barrelia raakaöljyä.

Maailmanlaajuisesti öljyn varastointikapasiteettia on vaikea mitata, mutta nyt kaikki viittaa Reutersin mukaan siihen, että se on täyttymässä.

Yksi merkki tästä on kasvava merivarastointi, joka on kalliimpaa kuin maalla tapahtuva varastointi ja teknisesti monimutkaisempaa.

Varastointiongelma on erityisen polttava Yhdysvalloissa. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltojen maavarastokapasiteetti on täyttymässä nopeasti. Maalla olevissa varastoissa on nyt noin 518 miljoonaa barrelia, joka ei ole kaukana ennätyksestä.

Tärkein raakaöljyn varasto- ja jakelukeskus Cushingissa Oklahomassa täyttyy kauppiaitten mukaan toukokuuhun mennessä. Jo nyt varastot ovat 70-prosenttisesti täynnä, ja käyttämättömät varastotkin varattuja.

Tämän takia raakaöljylle ja polttoaineille etsitään nyt kuumeisesti varastointipaikkoja Yhdysvaltojen koillisosissa muun muassa junavaunuista ja käyttämättömistä öljyputkista. Reutersin anonyymin lähteen mukaan junavaunutkin ovat täynnä.

Läntisen Euroopan varastointikeskuksessa on vielä tilaa, mutta asiantuntijoiden mukaan sekin on jo varattu. Jopa Pohjoismaiden vanhat suolakaivokset ovat joko täynnä tai täyteen varattuja.

Vikkelät kauppiaat ovat keksineet uusia ratkaisuja. Vähintään puolitoista miljoonaa barrelia dieseliä kuljettaneita tankkereita on käännytetty alkuperäisistä Euroopan kohteistaan New Yorkiin ankkuroitumaan varastoiksi.

Monet jalostamot ovat vähentämässä tuotantoaan, mutta Reutersin mukaan osa on jopa pysäyttämässä toimintansa, koska niillä ei ole enää varastotilaa raakaöljylle tai tuotteilleen.