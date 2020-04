Osavuosikatsaukset

Pankkien myöntämistä lyhennysvapaista on tulossa jopa puolen miljardin euron lisä suomalaisten kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin tämän vuoden aikana, arvioi OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Pankit tarjosivat pian koronavirusepidemian Suomeen-rantautumisen jälkeen asuntolaina-asiakkaille lyhennysvapaita, joiden suosio on ollut suuri. Lyhennysvapaita on hakenut kaikista pankeista yhteensä jo noin 145 000 asiakasta. OP-ryhmän pankeista lyhennysvapaata on hakenut 78 000 asiakasta eli noin viidesosa kaikista asuntolaina-asiakkaista.

”Kun arvioidaan tämän vaikutusta kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin niin puhutaan 400–500 miljoonasta eurosta loppuvuoden aikana. Tämä korvaa huomattavasti sitä tuloa ja kulutusta, joka lomautuksissa menetetään”, Ritakallio sanoo.

Lyhennysvapaat sopivat myös pankille hyvin, koska samaan aikaan uusien asuntolainojen kysyntä on supistunut nopeasti. Lyhennysvapaiden ansiosta pankkien asuntolainakanta ei supistu niin nopeasti.

”Tämä on winwin-tilanne asiakkaiden ja pankkien kannalta”, Ritakallio sanoi.

Asunto- ja yrityslainat kävivät vielä alkuvuonna vilkkaasti kaupaksi suomalaisille. Pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavan OP-ryhmän osavuosikatsauksen mukaan koronapandemia ei vaikuttanut juurikaan lainakysyntään vielä tammi–maaliskuun aikana. Maaliskuun lopussa tilanne muuttui.

Uusia asuntolainoja nostettiin ryhmän osuuspankeista yli kolme prosenttia viime vuotta enemmän. Yrityslainojen kysyntä oli vielä vilkkaampaa. Yrityksille lainoja myönnettiin yli kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

OP-ryhmän tulos heikkeni silti tammi–maaliskuussa selvästi viime vuodesta. Ryhmän tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tulos oli 194 miljoonaa euroa.

Tulosta heiluttivat suuret kertaluontoiset erät. OP-ryhmä sai Vallilan pääkonttorinsa myynnistä 96 miljoonan euron myyntivoiton. Toisaalta Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n uudet maksukyvyttömyyden määritelmää koskevat ohjeet kasvattivat saamisten arvonalentumisia yhteensä 105 miljoonaan euroon.

Ohjeiden on tarkoitus yhtenäistää pankkien käytäntöjä sen suhteen, missä vaiheessa ne varautuvat asiakkaiden maksukyvyn heikkenemiseen. OP-ryhmällä se tarkoitti, että aiempaa enemmän asiakkaita luokiteltiin maksukyvyttömiksi ja luottoriskit kasvoivat.

Arvonalentumisten kasvuun vaikutti OP-ryhmän mukaan myös koronavirusepidemia, joka on heikentänyt monien asiakkaiden taloudellista tilannetta.

Ryhmän tulosta heikensi myös sijoitusmarkkinoiden romahtaminen. Vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnalla on suuri sijoitusomaisuus, jonka arvon aleneminen heikensi vakuutustoiminnan tulosta 59 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminta teki 140 miljoonaa euroa nettotappiota, kun vuosi sitten se kirjasi saman verran voittoa.

Arvopaperihintojen romahdus vaikutti myös hoidettavana olevan varallisuuden arvoon, ja sitä kautta ryhmän palkkiotuottoihin.

Ritakallion mukaan asiakasliiketoiminta sujui alkuvuonna kuitenkin hyvin.

”Korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Kokonaisuutena OP-ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot olivat ennätyksellisen korkealla tasolla”, Ritakallio sanoi.

Oikaisu klo 11.40: Tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa eikä 124 miljoonaa niin kuin artikkelista ensin luki.