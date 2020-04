Meyer Turun -telakka aloittaa yt-neuvottelut 450 työntekijän irtisanomisesta.

Lisäksi 900 työntekijää on muiden toimien kohteena. Näitä toimia ovat muun muassa erilaiset työaika- ja tehtäväjärjestelyt, eripituiset lomautukset sekä osa-aikaistamiset.

”Koronaepidemia on muuttanut tilanteen yllättäen ja totaalisesti. Risteilymatkustamisen tauon takia joudumme venyttämään tilauskirjamme useammalle vuodelle. Tämä uusi tilanne pakottaa meidät kivuliaisiin sopeuttamistoimiin, jotta voimme varmistaa risteilylaivojen rakentamisen tulevaisuuden Suomessa”, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo tiedotteessa.

Meyerin arvion mukaan telakka joutuu hidastamaan laivojen tuotantotahtia asiakasyritysten vaikeuksien vuoksi. HS on aiemmin kirjoittanut maailman kahden suuren risteilyvarustamon ongelmista, kun risteilymatkustaminen pandemian vuoksi käytännössä loppui kokonaan.

”Olimme valmistautuneet tulevaisuuteen, joka on nyt yllättäen muuttunut. Tähän muuttuneeseen tulevaisuuteen meidän on nyt pakko sopeutua. Emme enää suunnittele kasvattavamme tuotantoamme edelleen tämänhetkisestä yhden suuren laivan vuosiluovutustahdista kahden suuren laivan tahtiin vuonna 2023. Sen sijaan arvio on tällä hetkellä se, että myös tulevaisuudessa Turun telakalta luovutetaan yksi suuri risteilylaiva vuodessa”, Jan Meyer sanoo.

Telakan tilauskirjoissa on seitsemän alusta, joiden aikataulu on nyt menossa uusiksi. Telakka julkaisi tiistaina viime vuoden talouslukujaan. Telakka tuotti tappiota 9,6 miljoonaa Costa Smeralda -aluksen viivästymisen vuoksi. Tuotanto viivästyi telakan kasvuohjelman vuoksi. Telakan liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa. Se on kasvanut vauhdikkaasti viime vuosina.