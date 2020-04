Mike Pattersonin tilalla Minnesotassa siat on pantu dieetille, jotta ne eivät kasva liian isoiksi. Kuva: NICHOLAS PFOSI / Reuters

Amerikkalainen sikatilan isäntä Al Van Beek joutui hiljattain taipumaan hyvin poikkeukselliseen ja mieltä raastavaan ratkaisuun.

Hän määräsi työntekijänsä tekemään emakoille abortin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Iowan osavaltiossa toimivalla Van Beekilla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Hänellä ei ollut mitään paikkaa, jonne hän olisi voinut viedä täysikasvuiset sikansa, koska maailman suurimmat lihanjalostamot ovat sulkeneet huhtikuun aikana noin 20 teurastamoa tai muuta tuotantolaitosta Pohjois-Amerikassa.

Kun Van Beek ei päässyt eroon täysikasvuisista sioista, tulossa olleille 7 500 possulle ei ollut paikkaa.

Lihantuottajilla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin vähentää karjaa, koska heillä ei ole sille tilaa eikä varaa ruokkia sitä.

Yhdysvaltojen lihateollisuus on ajautunut ahdinkoon koronapandemian seurauksena. Kun ravintolat ovat olleet kiinni, lihan kysyntä on pudonnut.

Tuotantoketjun alkupää on laajemminkin ongelmissa. Tuottajien on ollut pakko tuhota kaikkea maidosta ja salaatista eläimiin, kertoo Reuters.

Tuottajat, jotka ovat palvelleet ravintolaliiketoimintaa, eivät pysty välittömästi siirtymään kauppojen toimittajiksi.

Isoja teurastamoja on suljettu sen takia, että niin moni työntekijä on sairastunut koronaviruksen seurauksena. Tuhansia lihanpakkaajia on sairaana.

Miljoonittain sikoja, kanoja ja nautoja on lopetettu teurastamojen sulkemisen takia, ja se on vähentänyt toimituksia kauppoihin, kertoo Yhdysvaltojen suurimpiin lihantuottajiin kuuluvan Tyson Foodsin hallituksen puheenjohtaja John Tyson uutistoimisto Reutersille.

Tiistaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui tilanteeseen. Hän antoi määräyksen, jonka mukaan lihanjalostamoiden on jatkettava toimintaansa. Taustalla on huoli siitä, että lihateollisuuden ahdinko uhkaa Yhdysvaltain huoltovarmuutta.

Asiasta kertovat useat ulkomaiset mediat, kuten esimerkiksi amerikkalaislehti The New York Times ja uutiskanava CNN.

The New York Timesin mukaan Trumpin ilmoitus on herättänyt myös arvostelua. Lihanjalostamoiden työntekijöitä edustavan ammattiliiton mukaan se aiheuttaa terveysriskin, koska Yhdysvallat ei ole saanut koronavirusepidemiaa hallintaan.

Sianlihan tuotanto on vähentynyt Yhdysvalloissa eniten, noin kolmanneksella. Nautakarjaa voidaan pitää ulkona laitumella, mutta sikoja lihotetaan sisätiloissa, joissa lämpötilaa voidaan säätää.

Jos sikoja kasvatetaan liian kauan, ne voivat lihoa liian isoiksi ja loukata itsensä.

Sikalat täytyisi tyhjentää ja viedä täysikasvuiset siat teurastamoon ennen kuin ennen koronapandemiaa alulle pannut possut tulevat maailmaan.

”Meillä ei ole paikkaa, jonne voisimme panna siat”, Van Beek sanoo Reutersille ja suree niin suuren lihamäärän haaskausta.

Eräällä Minnesotan osavaltiossa sijaitsevalla tilalla lopetettiin huhtikuussa yli 60 000 kanaa.

Kanat omisti Daybreak Foods, joka toimittaa kananmunia ravintoloille ja ruokapalveluyhtiöille. Tilan omistajat Kerry ja Barb Mergen olivat tehneet sopimuksen kanojen hoitamisesta.

Daybreak Foodsilla on ollut lähes 15 miljoonaa kanaa sopimustiloilla Yhdysvaltojen Keskilännessä, ja nyt se on yrittänyt sopeuttaa toimintaan toimittamalla munia ruokakauppoihin. Yhtiö ei ole suostunut kertomaan, kuinka paljon kanoja se on joutunut lopettamaan.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvalloissa saattaa syntyä ruokapulaa, ja supermarketit ovat kamppailleet vastatakseen kysyntään. Samaan aikaan pakkoteurastukset ovat yleistyneet ympäri maata.

Iowan osavaltio on Yhdysvaltojen suurin sianlihan tuottaja. Siellä tuotetaan kolmannes maan sianlihasta. Sanomalehti Des Moines Registerin mukaan osavaltiossa on kaikkiaan noin 25 miljoonaa sikaa, ja niistä noin 40 000 sikaa jää joka päivä viemättä tuotantoon.

Iowan kuvernööri ja senaattorit julkaisivat jo maanantaina kirjeen, jossa vaativat tukea presidentti Donald Trumpin hallinnolta.

”Eri puolilla maata on 700 000 sikaa, joita ei voida viedä tuotantoon, vaan ne pitää lopettaa”, kirjelmässä todettiin.

Myös Kanadassa karjatilalliset ovat joutuneet lopettamaan eläimiä. Reutersin mukaan pelkästään Quebecin provinssissa yli 90 000 sikaa odottaa teurastusta. Lopetettuja sikoja on jopa kipattu kaatopaikoille.

Osa Reutersin haastattelemista karjatilallisista on halunnut esiintyä nimettömänä, koska he ovat saaneet tappouhkauksia.

”Meille sanotaan, että miten kehtaamme heittää pois ruokaa, kun niin monet ihmiset ovat nälkäisiä. Ihmiset eivät tiedä, miten karjatalous toimii”, yksi tilanomista kuvasi tappouhkausten sisältöä.

Suomessa Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliiton MTK:n liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi on seurannut Yhdysvaltojen tilannetta siitä lähtien, kun Smithfield Foods, yksi isoimmista lihanjalostamoista, sulki sikateurastamonsa noin 200 työntekijän sairastuttua runsas viikko sitten.

”USA:n lihateollisuuden ahdinko on vaikea ja jopa yllättävä. Tilanne näyttää kokonaisuudessaan pahalta”, Lukkariniemi sanoi ennen Trumpin ilmoitusta lihanjalostamoiden toiminnan jatkamisesta.

Lukkariniemi oli tiistaina mukana MTK:n sikaverkoston kokouksessa.

”Myös tämä USA:n tilanne oli siellä esillä. Meillä Suomessa tilanne on ollut ilmeisesti teollisuuden suunnassa sillä tavalla rauhallinen, että meidän tietojemme mukaan sairastumisia ei ole ollut, ja Suomen teurastustoiminta pyörii normaalisti.”

Hänen mukaansa tilojen ongelmat ovat kaksitahoisia.

”Se ratkaisee, onko teurastuskapasiteettia. Vaikeus voi olla myös siinä, jos tilallinen itse sairastuu. Erityppiset tilat ja perhesuhteissaan erilaiset tilat ovat eri asemassa sen suhteen, kuinka jouheasti tilalle löytyy eläinten hyvinvoinnista huolehtivia henkilöitä”, Lukkariniemi sanoi.