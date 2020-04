Osavuosikatsaukset

Posti takoi aiempaa paremman tuloksen koronasta ja postilakosta toipumisesta huolimatta

Postin oikaistu liiketulos kasvoi tammi-maaliskuussa 12,6 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 12,2 miljoonasta. Yhtiön liikevaihto laski noin kolme prosenttia 384,2 miljoonaan euroon.

Oikaistu käyttökate pysyi lähes ennallaan vajaassa 41 miljoonassa eurossa.

Yhtiön mukaan koronaviruspandemia alkoi vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti maaliskuussa, vaikka paketti- ja verkkokauppa hyötyi verkkokaupan kasvusta. Paketteja toimitettiin vajaat 13 miljoonaa, kun vuotta aiemmin samana aikana määrä oli noin 12 miljoonaa.

”Maaliskuun viimeisinä viikkoina päivittäiset pakettivolyymit kasvoivat kaikkien aikojen ennätykseen koronavirustilanteen seurauksena”, Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tulostiedotteessa.

Posti on päivittänyt näkymiään tälle vuodelle. Yhtiö odottaa liikevaihdon laskevan koronapandemian takia. Sen sijaan oikaistun liiketuloksen ennakoidaan yhä kasvavan, sillä viime vuonna Postin tulosta rokotti postilakko.

”Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimasi koronavirustilanteen alkuvaiheen kehitys. Ensimmäisellä neljänneksellä ja etenkin sen alussa taloudellisessa tuloksessamme näkyi kuitenkin tätäkin enemmän toipuminen postilakosta, joka on vaikuttanut liiketoimintaamme voimakkaasti vuoden 2019 lopusta lähtien”, Postin toimitusjohtaja Kuusisto summaa.

Ongelmayhtiö SRV paransi tulostaan

Vakavista talousvaikeuksista kärsinyt rakennusyhtiö SRV kertoo pystyneensä parantamaan tulostaan tammi-maaliskuussa. SRV teki 4,5 miljoonan euron liikevoiton, mikä on hieman vuodentakaista enemmän.

Olennaista yhtiölle oli kassavirran paraneminen 20 miljoonaa positiiviseksi, kun se vuotta aiemmin oli 30 miljoonaa negatiivinen. Rahavirtaa paransi lähinnä se, että yhtiö on myynyt osuuksia suurista hankkeistaan.

Aiemmin tänä vuonna SRV myi osuutensa Redistä muille kauppakeskuksen omistajille. Yhtiö myös vähensi osuuttaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta.

SRV:n tilauskanta laski 24 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Uusia sopimuksia allekirjoitettiin kuitenkin vuodentakaista enemmän. Myös tilauskannan myyty osuus parani vajalla prosenttiyksiköllä 84,7 prosenttiin.

SRV on uuden toimitusjohtajansa Saku Sipolan johdolla käynyt läpi tervehdyttämisohjelmaa, jolla yhtiön raskasta velkataakkaa on pyritty saamaan hallintaan ja yhtiön tulosta parantamaan. SRV:n nettovelkaantumisaste kuitenkin nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen.

SRV kärsi viime vuosina kovat tappiot kauppakeskus Redin rakentamisesta Helsingin Kalasatamaan. Rakennustyöt myöhästyivät, ne olivat odotettua vaikeammat, ja tulivat selvästi odotettua kalliimmiksi. Muutenkin SRV:n malli on ollut herkkä rakennuskustannusten nousulle.

Yhtiö on pyrkinyt vähentämään riskejään ja parantamaan rahoitusasemaansa myymällä osuuksiaan eri hankkeista. Aiemmin mainittujen lisäksi SRV myi äskettäin yhden Kalasatamaan Redin päälle rakentuvista torneista vuokra-asuntoyhtiö Kojamolle. SRV:n ja Kojamon yhteistyöhön sisältyy myös muita vuokra-asuntoja Helsinkiin ja Espooseen.

Atria hyötyi ihmisten kasvaneista ruokaostoksista: tulos parani

Elintarvikeyhtiö Atria kasvatti sekä liikevoittoaan että liikevaihtoaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2019 vastaavaan jaksoon.

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 356,7 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 336,4 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna vastaavana aikana liiketappiota kertyi 2,8 miljoonaa.

”Karkeasti noin puolet kasvusta on seurausta maaliskuun loppupuolen lisääntyneestä myynnistä ihmisten varautuessa koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen lisäämällä ruokaostoja. Kuluttajien käyttäytyminen on näiltä osin ollut samanlaista kaikissa maissa, joissa Atria ruokaa valmistaa”, Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo tiedotteessa.

Gröhnin mukaan yhtiön siirtyminen koronakriisin aiheuttamaan poikkeustilaan tapahtui ripeästi.

”Vuosi sitten vuoden alku oli tavanomaista vaisumpi ja vertailuluvut ovat heikommat kuin tavallisesti. Koronapandemian vaikutus tulokseen on kokonaisuutena neutraali. Liikevaihto toki kasvoi, mutta osa kasvusta saatiin aikaan runsailla ylitöillä ja erityisjärjestelyillä”, Gröhn sanoo.

Gröhnin mukaan ravintoloiden, julkishallinnon ruokailun ja työpaikkaruokailun sulkeutuminen osittain tai jopa kokonaan vaikuttaa erittäin voimakkaasti yhtiön Food Service -myynnin liikevaihtoon ja koko Atrian tuotevalikoimaan.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 252,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 241,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille.

Sianlihan vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti erityisesti katsauskauden lopulla.

”Kiinan talous myös sianlihan tuonnin osalta piristyi maaliskuussa. Atrian toimitukset Kiinaan nimenomaan maaliskuussa olivat kaikkien aikojen suurimmat kuukausitoimitukset. Tammi- ja helmikuu olivat melko vaisuja myyntikuukausia. Kysyntää Kiinassa on. Maailmankaupan poikkeustilanne on vaikuttanut meriteitse kulkevaan logistiikkaan. Merikonteista ja konttilaivojen konttipaikoista on ajoittain niukkuutta”, Gröhn sanoo tiedotteessa.

Tokmanni kampesi alkuvuoden vertailukelpoisen liikevoiton plussalle ensi kertaa historiassaan

Halpahalliketju Tokmannin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuulta nousi 0,3 miljoonaan euroon, kun yhtiö teki samaan aikaan viime vuonna 2,2 miljoonaa euroa tappiota. Kolmen kuukauden liikevaihto kasvoi 199 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 188 miljoonasta eurosta.

Tokmannin toimitusjohtajan Mika Rautiaisen mukaan yhtiö onnistui saavuttamaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä positiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen ensimmäistä kertaa Tokmannin historiassa.

Tokmanni ei kuitenkaan toistaiseksi anna tulosohjeistusta kuluvalle vuodelle, koska koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi talouden ja toimialan näkymät ovat muuttuneet nopeasti.

Rautiaisen mukaan nopeasti leviävällä koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia suomalaisten kuluttajaluottamukseen ja -kysyntään. Hänen mukaansa kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset ovat leikanneet merkittävästi kysyntää erityisesti kivijalkaliikkeiltä ja vähittäiskauppaa on siirtynyt verkkoon. Tokmanni on kehittänyt verkkokauppaa, tilausten kotiinkuljetuksia ja muita palveluja liiketoimintansa tueksi.

”Poikkeussääntöjen tultua voimaan ovat Tokmannin asiakasvirrat pienentyneet, mutta toisaalta keskiostoksen määrä on kasvanut. Asiakasvirrat ovat pienentyneet selvimmin kauppakeskuksissa sijaitsevissa noin 20 Tokmannin myymälässä”, Rautiainen kertoo tiedotteessa.

”Koronavirusepidemian aikaisesta myynnistä voidaan todeta, että normaalia selvästi enemmän myyneitä tuoteryhmiä Tokmannilla ovat elintarvikkeet, saippuat, kodin puhdistusaineet ja siivoustarvikkeet sekä urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvät tuotteet. Vastaavasti pukeutumisen tuotteiden myynti on edellisvuotta selvästi alhaisemmalla tasolla.”

Finnair teki lähes sata miljoonaa tappiota: Valtio tulossa apuun osakeannilla

Lentoyhtiö Finnair valmistelee osakeantia, koska koronavirustilanteesta aiheutuneet tappiot ovat vähentäneet yhtiön omia pääomia. Valtio on jo aloittanut valmistelut osakeantiin osallistumiseksi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että eduskunnalta haetaan enintään 700 miljoonan euron suuruista valtuutta Finnairin pääomitusjärjestelyihin osallistumiseksi sisältäen nyt suunnitellun osakeannin sekä Finnairin mahdolliset muut pääomitusjärjestelyt. Yhtiön suunnitelman mukaan osakeannin kokonaismäärä olisi arviolta 500 miljoonaa euroa.

“Koronakriisin vaikutukset koko lentoliikenteeseen, ja siten myös alansa vahvimpiin lukeutuvaan Finnairiin, ovat olleet järisyttävän suuret. Valtio haluaa etukäteen varmistaa, että sillä on valmius yhtiön vakavaraisuuden riittävään tukemiseen erilaisissa tilanteissa. Nyt jos koskaan valtion vastuullisena, pitkäjänteisenä omistajana täytyy omalta osaltaan pyrkiä varmistamaan, että Suomessa on vahva lentoyhtiö myös tulevaisuudessa”, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen tiedotteessa.

Valtio on jo aiemmin luvannut tukea Finnairia enintään 600 miljoonan euron valtiontakauksella.

Finnair on kärsinyt voimakkaasti koronaviruksen aiheuttamasta matkustamisen pysähtymisestä. Yhtiön tulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vajosi yli 95 miljoonaa euroa tappiolle.

Liikevaihto laski 16 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 561 miljoonaa euroa. Nettorahavirta oli liiketoiminnan osalta yli 130 miljoonaa negatiivinen.

Finnairin osakekurssi on pudonnut vuodenvaihteesta noin 30 prosenttia.

Koronavirus on koetellut lentoyhtiöitä kovalla kädellä, kun valtaosa maailman lentoliikenteestä on pysähtynyt.

Yhdysvalloissa valtio on jo sopinut lentoyhtiöille jaettavasta miljardien dollarien pelastuspaketista. Ranskan ja Hollannin hallitukset antoivat oman paketin Air France-KLM:lle ja saksalainen Lufthansa neuvottelee valtion kanssa omastaan.

Norjalainen Norwegian on horjunut konkurssin partaalla jo pitkään.

Sanoma kasvatti liikevaihtoaan mutta tulos heikkeni – yhtiö pitää kiinni osingonmaksustaan

Mediayhtiö Sanoma kasvatti liikevaihtoaan alkuvuonna 188 miljoonaan euroon. Vuotta aikaisemmin liikevaihtoa oli 163 miljoonaa euroa.

Yhtiön operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli ensimmäisellä neljänneksellä tappiolla kahdeksan miljoonaa euroa. Sanoman ensimmäinen vuosineljännes on rakenteellisesti pieni sekä Learningissa että Media Finlandissa. Learningissa neljännes on tyypillisesti tappiollinen.

Sanoma antoi tulosvaroituksen maaliskuun lopussa ja perui tuolloin näkemyksensä loppuvuodelle. Sanoma arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven ilmoitti tiedotteessa, että yhtiön arvion mukaan pandemialla ei ole merkittävää vaikutusta Sanoman Learningin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen vuonna 2020. Sanoma kertoo valmistautuvansa edessä olevaan huippusesonkiin, joka ajoittuu toiselle ja erityisesti kolmannelle vuosineljännekselle.

Sanoma Media Finlandissa Duinhoven kertoo koronaviruspandemian vaikutusten alkaneen näkyä mainonnassa maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla.

Sanoma ilmoittaa olevansa "edelleen sitoutuneita pitkän aikavälin strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme sekä toisen osinkoerämme, 0,25 euroa osakkeelta, maksamiseen marraskuussa".

Helsingin Sanomat kuuluu mediayhtiö Sanomaan.