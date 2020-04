Rakentaminen

Rakennusyhtiö SRV:n viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Saku Sipola kuulostaa ja näyttää videopuhelussa huojentuneelta.

SRV on tarponut syvään pitkissä vaikeuksissa. Yhtiö on nostettu ensimmäisten joukossa esiin niissä keskusteluissa, joissa on mietitty, mitkä yhtiöt eivät ehkä selviä koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä.

Keskiviikkona Sipola pääsi kuitenkin kertomaan, että SRV:n tulos parantui alkuvuodesta. Yhtiön tervehdyttämisohjelmassa on moni asia onnistunut.

Kesken haastattelun pörssi aukeaa ja SRV:n kurssi lähtee heti 13 prosentin nousuun.

”Markkina alkaa uskoa, että siellä tehdään oikeita asioita ja riittävällä rivakkuudella”, Sipola kommentoi.

Alkuiltapäivästä nousu oli kiihtynyt yli 16 prosenttiin. Toki kurssi on yhä alhainen.

Kun Sipola syksyllä aloitti työnsä, hän kohtasi vaikean tilanteen.

”Syksyn arvio tilanteesta oli melko lailla huolestuttavampi kuin kevään aikana oli osattu keskustella”, Sipola sanoo.

Suurilta osin ongelmat liittyivät taseeseen eli valtavaan velkaan.

Keskeinen rooli velkaongelman ratkaisussa on kahdella osakeannilla, joilla SRV kerää omaa pääomaa. Toiseen ovat sitoutuneet yhtiön nykyiset omistajat.

Toisessa pyritään vaihtamaan korkeakorkoisia hybridilainoja yhtiön osakkeisiin. Siinäkin peruuttamattomia sitoumuksia on jo yli puolelta velkojista.

”Olennaista osakeanneissa on, että niissä on vahvat, ennakkoon sidotut merkitsijät. Sitä kautta onnistumisen varmuus on korkea”, Sipola sanoo.

Pankkien kanssa on päästy sopuun joustoista velkojen maksussa. Seuraavaksi lähdetään keskustelemaan joukkovelkakirjojen haltijoiden kanssa lainojen pidentämisestä.

SRV on keventänyt tasettaan myös omaisuuden myynneillä. Se myi osuutensa Redin kauppakeskuksesta ja vähensi osuuttaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa. Redistä tuli yhtiölle isot tappiot, Tampereen hankkeella ei ollut tulokseen merkittävää vaikutusta.

SRV myi osuutensa Kalasataman kauppakeskus Redistä. Keskuksen päälle rakentuvat pilvenpiirtäjät ovat yhä SRV:n hankkeita. Yksi niistä myytiin hyvällä hetkellä Kojamon vuokra-asunnoiksi. Kuva: Sami Kero / HS

Jos SRV onnistuisi selättämään velkaongelmansa, vieläpä kriisin keskellä, se olisi melkoinen temppu.

Sipola kuitenkin muistuttaa, että velkaongelman ratkaiseminen ei auta, jos liiketoimintaa ei saada kannattavaksi.

SRV on muuttanut liiketoimintansa painopistettä huomattavasti. Yhtiö keskittyy nyt hankkeisiin, joihin sen ei tarvitse sitoa omia pääomiaan. Käytännössä se haluaa siis rakentaa muille ja sijoittaa itse rakennusprojekteihin vähemmän.

Keskiviikkona SRV kertoi tilauskertymän hyvästä kasvusta.

”Koko tilauskertymä on sellaista, joka ei sido omaa pääomaa. Meillä on vahvat osaavat asiakkaat, jotka maksavat meille rakentamisen palvelusta”, Sipola sanoo.

Iso asia SRV:lle oli sopimus lähes 700 vuokra-asunnon rakentamisesta Kojamolle Helsingissä ja Espoossa. Sopimukseen kuuluu muun muassa yksi Kalasataman Redin päälle rakentuvista pilvenpiirtäjistä. Juuri ennen koronakriisiä solmittu sopimus tuo SRV:lle tukevaa maata jalkojen alle.

”Valtaosalla käynnissä olevista hankkeista on vuokra-asuntokäyttöön ostava vahva asiakas. Se tuo turvaa, tulosta ja kassavirtaa.”

Onnistumiset eivät tarkoita sitä, että SRV olisi immuuni koronavirukselle. Kaikkea muuta.

Iso kysymys on asuntomarkkinan kehitys. Siitä Sipola ei vielä uskalla sanoa paljoakaan.

Sama epävarmuus koskee liikerakentamista. Yhtä SRV:n Redin torneista alettiin markkinoida viime vuonna toimisto- ja huoneistohotellikäyttöön. Päätöstä rakentamisen aloittamisesta ei kuitenkaan ole tehty. Asiakkaita puuttuu vielä, eikä talouden epävarmuus varmastikaan helpota tilannetta.

Koronaepidemia haittaa myös Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen myyntiä. Se on ollut SRV:lle ikuisuusprojekti.

”Se oli ennen koronakriisin alkua kovinkin loppuvaiheissaan”, Sipola sanoo. Nyt tilanne on taas auki.

Liikerakentamisen puolella SRV:n etu on se, että yhtiön hankekannassa on paljon julkisten tahojen investointeja. SRV uudistaa muun muassa Kansallisteatteria, Espoon sairaalaa sekä Helsinki-Vantaan Terminaali 2:ta.

Sipola uskoo julkisluonteisiin investointeihin jatkossakin.

”Sen pitäisi jatkua ellei jopa kasvaa. Suomessa on aikamoista korjausvelkaa”, hän sanoo.