Elinkeinoelämä kannattaa koronavirusepidemiaan suhtautumisessa niin sanottua hybridistrategiaa tai Saksan mallia, jossa epidemia pidetään hallinnassa laajalla testaamisella ja tartuntojen jäljityksellä. Samalla liikkumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä rajoituksia puretaan hallitusti ja epidemian kehittymiseen nopeasti reagoiden.

Linjauksista kertoi keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) perustama exit-työryhmä.

”Näin pystyisimme pitämään epidemian hallinnassa, kunnes rokote on saatavilla”, työryhmän puheenjohtaja, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoi tiedotustilaisuudessa.

Elinkeinoelämän ajatuksena on, että kun tartunnat saadaan riittävän tehokkaasti jäljitettyä, työssäkäynti, liikkuminen ja ostosten tekeminen saadaan järjestettyä turvalliseksi.

Tämän tyyppisen strategian käyttöönottoa valtiovaltakin on viime viikkoina valmistellut. Testausmääriä on kasvatettu ja suojavarusteita on hankittu lisää. Myös kotimaisen suojavarustetuotannon eteen on tehty töitä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu keskiviikkona ja sunnuntaina neuvottelemaan koronapandemian vuoksi asetettujen rajoitustoimien mahdollisesta asteittaisesta purkamisesta.

EK:n analyysin mukaan erityisesti testaamisessa ja tartuntojen jäljittämisessä pitää saada aikaan vielä merkittävää parannusta ennen kuin rajoituksia voidaan laajasti purkaa.

Työryhmän jäsenen Leena Niemistön mukaan testauskapasiteettia pitäisi kasvattaa 12 000 testiin vuorokaudessa niin, että valtio kustantaisi myös työterveyshuollon määräämät testit. Lisäksi valtiovallan pitäisi kasvattaa tartuntaketjujen jäljittäen määrää 1 300–1 800 henkilöön.

”Kaikille lääkäreille pitäisi myös antaa oikeus käynnistää jäljittäminen, nythän näin ei ole. Ja työnantajien pitäisi saada nopeasti tieto työpaikalla olevista tartunnoista. Tavoitteena on, että kaikki tartuntaketjut saadaan tunnistettua ja 80 prosenttia tartunnan saaneiden kontakteista tavoitetaan 24 tunnin sisään. Näin saadaan eristettyä altistuneet ja hoidettua sairastuneet”, Niemistö sanoi.

Niemistö on sijoittaja, hallitusammattilainen ja koulutukseltaan lääkäri.

Työryhmä esittää, että elinkeinoelämä varmistaisi, että tartuntojen jäljittämiseen käytettävä mobiilisovellus saadaan käyttöön. Kaikki oireiset työntekijät pitäisi myös testata ennen kuin he tulevat työpaikalle.

Työryhmän mielestä Suomen pitäisi pyrkiä osallistumaan koronavirusrokotteen kliiniseen tutkimukseen.

”Se voisi helpottaa saamaan rokotetta Suomeen varhaisessa vaiheessa”, Niemistö sanoi.

Työryhmän näkemyksen mukaan ensimmäiset lapset voisivat palata kouluun jo vapun jälkeen. Ravintoloita voitaisiin myös avata vähitellen toukokuun puolivälistä alkaen. Lasten ja nuorten harrastukset voisivat jatkua kesällä.

”Suurempien kokoontumisten ja erityisryhmien eristämisen suhteen pitäisi odottaa vielä syksyyn ja loppuvuoteen asti”, Helander sanoi.

Työryhmä toivoo myös lisää tukitoimia yrityksille, jotta elinkelpoiset yritykset eivät kaadu likviditeetin puutteeseen kriisissä.

”Tukitoimien merkitystä ei voi liikaa korostaa. On hyvä muistaa, että valtionkin verotulot tulevat hyvin pitkälti yrityksiltä ja ihmisiltä, jotka ovat yrityksissä töissä”, Helander sanoi.

Yritysten ja talouden toimintaedellytysten kannalta muita tärkeitä toimia listattiin koko joukko: Nopeutettua lomautusmenettelyä jatkettaisiin vuoden loppuun asti, laivaliikenne sallittaisiin, jotta työvoima pääsisi liikkumaan, kulutusta vahvistettaisiin asuntolainojen lyhennysvapailla koko kriisin ajan, veroja ei korotettaisi ja kilpailukykyä parannettaisiin kaikin keinoin.

Keskuskauppakamari julkisti oman exit-strategiansa aiemmin keskiviikkona. Strategiassa ehdotetaan koulujen vähittäistä avaamista ja päivähoidon ohjeistusten muuttamista sallivampaan suuntaan. Myös ravintoloiden kiinni pitäminen koetaan kyselyn perusteella rajoituksena, jota olisi syytä alkaa asteittain purkaa. Yrityksille toivotaan huomattavia lisätukia.

Keskuskauppakamarin kyselyn mukaan kriisi on koetellut yrityskenttää rajusti. Kolmella neljästä yrityksestä kriisi on jo supistanut liikevaihtoa. Lähes 90 prosenttia yrityksistä odottaa tilanteen jatkuvan vaikeana.

Noin 60 prosenttia yrityksistä aikoo kyselyn perusteella lomauttaa tai vähentää työntekijöitä tulevina kuukausina.

Strategiassa ehdotetaan lisäpanostuksia yritysten auttamiseksi: järjestön mukaan valtion pitäisi ottaa vastuulleen väliaikaisesti yritysten työeläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut. Tukitoimen hinnaksi arvioidaan noin miljardi euroa kuukaudessa.

Lisäksi Keskuskauppakamari ehdottaa suoraa tukea hallituksen päätöksistä kärsineille yrityksille, joita ovat esimerkiksi messu- ja tapahtumajärjestäjät. Heille strategiassa ehdotetaan 500 miljoonan euron tukisummaa.

Palkansaajien tutkimuslaitos esitteli keskiviikkona talouskriisin mallinnuksiaan.

Mallinnuksen mukaan lyhytkestoisilla rajoitustoimilla talouden sukellus voi jäädä lyhytaikaiseksi. Raportissa arvioidaan, että pitkillä kuuden tai kahdentoista kuukauden kestoisilla rajoitustoimilla talous voi kuitenkin ajautua ”todella syvään ja pitkäkestoiseen taantumaan” ja monet yritykset voivat mennä konkurssiin.

Raportin mukaan rajoitusten kestoa pitäisi tarkastella myös niiden aiheuttamien kustannusten valossa. Palkansaajien tutkimuslaitos huomauttaa, että aiemmat syvät taloustaantumat ovat heikentäneet kansalaisten terveyttä.

”Vaikka tarkkoja lukuja on vaikea antaa, on ilmeistä, että jossain kohtaa rajoitustoimenpiteiden kustannukset nousevat paljon niiden hyötyjä suuremmiksi”, tutkimuslaitos kirjoittaa.