Rakennustyöt ovat edelleen käynnissä, vaikka talous on hidastunut. Kuva Pukinmäen aseman vierestä Helsingistä. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Koronavirus iskee voimakkaasti Suomen talouteen tänä vuonna, toteaa Handelsbanken. Sen tuoreessa talousennusteessa arvioidaan, että Suomen bruttokansantuote laskee tänä vuonna kymmenen prosenttia.

Kuten muillakin talousennustajilla, ennusteen epävarmuusväli on huomattava: parhaassa tapauksessa bkt supistuisi tänä vuonna vain viisi prosenttia, pahimmillaan jopa 15.

Ensi vuodelle pankki ennustaa viiden prosentin kasvua. Vuonna 2022 talouden ennustetaan kasvavan 1,5 prosenttia.

Kriisitilanteen vuoksi kotitalouksien kulutuksen ennustetaan laskevan tuntuvasti. Myös uusien investointihankkeiden arvioidaan lykkääntyvän epäselvän talousnäkymän vuoksi.

Ainoaksi valopilkuksi pankki arvioi päivittäistavarakaupan kasvun.

Talouden elvytystoimet, suorat yritystuet ja verotulojen romahdus kasvattavat julkisen talouden alijäämää. Julkisen talouden velkasuhteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 73 prosenttiin suhteessa bkt:hen.

Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 9,5 prosenttiin.

Maailmantalouteen Handelsbanken ennustaa 3,5 prosenttia laskua vuonna 2020. Suomessa tämä näkyy viennin tuntuvana supistumisena.

”Maailmantalous kohtaa nyt pahimman sokin sitten toisen maailmansodan. Monissa maissa nähdään kaksinumeroisia työttömyysastelukuja”, sanoo Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen.

Talouden elpymisen kannalta on keskeistä, että Yhdysvalloissa virustartunnat saadaan taltutettua.

”Suomi pienenä ja avoimena kansantaloutena on riippuvainen maailmantalouden kehityksestä. Siksi Yhdysvaltojen koronavirustilanteen hoito tuntuu myös meillä täällä Suomessa”, Hirvonen sanoo.

Suomen osalta Handelsbanken uskoo siihen, että talouden elpyminen saataisiin liikkeelle vielä tänä vuonna.

Pankki pitää mahdollisena, että mikäli elpyminen alkaa nopeasti, jäisi talouden supistuminen tänä vuonna viiteen prosenttiin.

Mikäli taloutta ei kuitenkaan saada uudelleen pyörimään vuoden 2020 aikana, voi tilanne kääntyä huonompaan suuntaan. Pahimmillaan se tarkoittaisi, että Suomen talous supistuisi tänä vuonna 15 prosenttia, ja työttömyysaste nousisi 13 prosenttiin.

Tällä erää iskun uskotaan kuitenkin jäävän pienemmäksi.

”Talous on parhaillaan vapaassa pudotuksessa. Epävarmuus talouden näkymistä on poikkeuksellisen suurta. On erittäin tärkeää, että suurimmat iskut saaneita talouden aloja tuetaan erinäisin keinoin koronarotkon yli”, Hirvonen sanoo.