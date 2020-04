Osavuosikatsaukset

Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen ei ole havainnut merkittäviä eroja siinä, miten koronavirusepidemia näkyy eri Pohjoismaiden talouksissa, vaikka maiden strategiat epidemian taltuttamiseksi ovat erilaisia. Ruotsissa ei ole suljettu ravintoloita tai koulujakaan toisin kuin muissa pohjoismaissa.

”Lintuperspektiivistä katsottuna kaikki maat ovat ottaneet voimakkaita toimia käyttöön rajoittaakseen viruksen leviämistä. Toistaiseksi emme ole nähneet taloudessa eroja, mutta on liian aikaista arvioida pitkän aikavälin vaikutuksia”, Vang-Jensen sanoi HS:lle.

Koronaviruskriisin rantautuminen Pohjoismaihin maaliskuussa näkyi kaikkien pankkien toiminnassa nopeasti. Nordea tarjosi asuntolaina-asiakkaille lyhennysvapaita, joita on hakenut noin 60 000 asiakasta. Yritysasiakkaille tarjottiin myös maksujoustoja.

Yritysten lainakysyntä on ollut erittäin vilkasta. Maaliskuussa uusia yritysluottoja haettiin 13 miljardilla eurolla.

”Yritysten lainakysyntä vilkastui jo viime vuoden lopulla, mutta maaliskuu oli aivan erityinen. Silloin lainakysyntä ryöpsähti. Huhtikuussa kysyntä on ollut jälleen tavanomaisempaa”, Vang-Jensen sanoo.

Nordea varautuu asiakkaiden ongelmien pahenemiseen. Jo pitkään pankin talouskatsauksissa on toistunut lause: ”Nordea odottaa, että luottojen laatu pysyy tulevina neljänneksinä suurelta osin ennallaan.” Nyt sitä on muutettu: ”Luottotappioiden näkymiä on liian aikaista arvioida, sillä covid-19-pandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy yhä paljon epävarmuutta.”

Muutenkaan pankki ei lähde arvioimaan taloudellisen toipumisen muotoa tai ajoitusta.

”Rajoituksia on alettu hiljalleen purkaa joissakin maissa, mutta koronaviruskriisin kestoon ja taloudellisten vaikutusten laajuuteen liittyy yhä paljon kysymysmerkkejä, ja talouden toipumiskykyä on liian aikaista arvioida”, Vang-Jensen sanoo.

Pankki teki ensimmäisellä neljänneksellä 120 miljoonaan euron harkinnanvaraisen varauksen luottotappioihinsa. Sillä on tarkoitus kattaa näköpiirissä oleva asiakkaiden tilanteen heikkeneminen, mutta lisää on varmasti tulossa.

Varaus perustuu sekä yksittäisten yhtiöiden ongelmien ennakoitiin, riskipitoisiin toimialoihin että odotuksiin luottokorttivelkojen ja muiden vakuudettomien luottojen luottotappioiden kasvusta.

Asuntolainoista luottotappioita ei odoteta. Niitä ei ole tullut aiemmissakaan kriiseissä, koska hyvinvointiyhteiskunta antaa suojaa työttömyyden aiheuttamaa tulojen pudotusta vastaan.

Pankki on kasvattanut likviditeettireserviään, jota tarvitaan menoista suoriutumiseen, jos pankkien välinen rahoitusmarkkina häiriintyy nykyistä pahemmin. Reservissä on nyt yli sata miljardia euroa.

Luottotappiovaraukset ja käypään arvoon arvostettavien erien arvon lasku heikensivät pankin tulosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 16 prosenttia pienempi kuin viime vuoden tammi–maaliskuussa eli 599 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät tuottoerät eli korkokate ja palkkiotuotot kuitenkin kasvoivat. Korkokate kasvoi viisi prosenttia 1 109 miljoonaan euroon ja palkkiotuotot neljä prosenttia 765 miljoonaan euroon. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni 109 miljoonaan euroon.

Kulut pienenivät 14 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Vang-Jensenin mukaan Nordea kohtaa kriisin hyvistä asemista.

”On tietysti tärkeätä varmistaa, miten pankki saadaan toimimaan pankkina kriisin läpi. Mutta kaiken perusta on pankin luottosalkku ja sen laatu. Nordean luottosalkku on vahva ja on ollut sitä jo pitkään. Edes finanssikriisistä emme kärsineet suuria luottotappioita. Luottosalkkumme on hyvin hajautettu maiden välillä. Se on myös hajautettu niin, että noin puolet lainoista on annettu kotitalouksille ja puolet yrityksille.”

Kotitalouksien luotonannosta 15 prosenttia kulutusluottoja ja 85 prosenttia asuntolainoja, joilla on hyvät vakuudet. Yritysluotoista puolestaan alle kymmenen prosenttia on annettu yrityksille, jotka kärsivät kriisistä suoraan.

Vang-Jensenin edeltäjän Casper Von Koskullin kaudella pankki vähensi tietoisesti riskejään. Se vetäytyi esimerkiksi Venäjältä ja Baltiasta ja riskialttiimmilta toimialoilta, kuten öljystä ja öljynporauksesta. Tällä hetkellä, kun öljyn hinnan romahtaminen on ajanut koko öljyalan kurimukseen, valinnat vaikuttavat onnekkailta.

”Se on ollut hyvä strategia tämän ajan näkökulmasta”, Vang-Jensen sanoo.

Euroalueen pankkeja valvova Euroopan keskuspankki on kehottanut pankkeja lykkäämään osingonjakoa koskevia päätöksiä myöhemmäksi tänä vuonna. Myös Nordea aikoo päättää osingoista vasta lokakuussa, kun on paremmin nähtävissä, miten syvälle talous kriisin aikana sukeltaa.