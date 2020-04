Yhdysvaltojen talous supistui voimakkaasti jo tammi–maaliskuussa, vaikka koronaviruspandemia kärjistyi maassa vasta huhtikuussa.

Keskiviikkona julkaistujen ennakkotietojen perusteella talouden supistumisvauhti oli 4,8 prosenttia. Se on enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin sitten vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin.

Edellisellä vuosineljänneksellä eli loka–joulukuussa Yhdysvaltojen talouden kasvuvauhti oli 2,1 prosenttia.

Bruttokansantuotteen romahdus johtui etenkin kulutuskysynnän voimakkaasta vähenemisestä. Vähittäismyynti supistui tammi–maaliskuussa 8,7 prosenttia, mikä eniten yhden vuosineljänneksen aikana liki 30 vuoteen.

Yhdysvallat ilmoittaa vuosineljänneksittäin tiedot bruttokansantuotteen kehittymisestä vuositason muutoksena. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Talouden supistumisvauhti oli tammi–maaliskuussa myös ekonomistien ennakkoarvioita voimakkaampaa. Ekonomistit olivat sanomalehti Financial Timesin mukaan arvioineet, että supistumisvauhti olisi ollut neljä prosenttia.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus koko maailmantalouteen. Torjuakseen taloudellisia vahinkoja kongressi on hyväksynyt 2 200 miljardin dollarin hätärahoituksen yrityksille ja kotitalouksille.