Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvasen viesti huhtikuun alussa oli synkkä. Latvanen kertoi, että Helsingin keskustan tavaratalossa ei ollut käytännössä enää asiakkaita sen jälkeen, kun koronaviruspandemia iski Suomeen.

Tuolloin Stockmann ilmoitti hakevansa yrityssaneerausmenettelyyn, sillä yhtiön kassavarat olivat ehtyneet. Yhtiön johdon mukaan toiminta oli kuitenkin yhä ”tervehdytettävissä”.

Torstaina Stockmann kertoo osavuosikatsauksessaan tarkemmin, millaiset alkuvuoden luvut olivat ja miten se näkee tulevaisuuden.

Stockmann ei ole maailman mittakaavassa poikkeus – päinvastoin. Tavaratalojen pyörittäminen on ollut pitkään huonoa liiketoimintaa. Nyt jännitetäänkin, millaista tuhoa koronavirus tuo koko toimialalle.

Yhdysvalloissa ostoskeskuksissa toimivista tavarataloista puolet sulkee ovensa ennen vuotta 2025, kertoi Financial Timesin uutinen muutama kuukausi sitten, jo ennen koronavirusta.

Syksyllä meni nurin New Yorkin maamerkkeihin kuulunut Barney’s-tavaratalo. Nyt pulassa on Macy’s, jolla on 125 000 työntekijää.

Viime viikolla uutisoitiin, että JC Penney’s -tavarataloketju harkitsee hakua konkurssimenettelyyn. Financial Times -lehden mukaan yhtiöllä on velkaa 4,6 miljardia dollaria. Yhtiö ei ole onnistunut kipuamaan voiton puolelle kertaakaan sitten vuoden 2012.

Britanniassa vaikeuksiin joutui John Lewis -tavarataloketju, joka lomautti 14 000 työntekijää. Huhtikuun alussa Debenham-ketju kertoi hakeutuvansa velkasaneeraukseen.

Saksassa maan suurin tavarataloketju Galeria Karstadt Kaufhof kertoi kuukausi sitten hakeutuneensa velkasaneeraukseen. Yhtiö ilmoitti menettävänsä 80 miljoonaa euroa viikossa koronaviruksen aiheuttamien poikkeustoimien takia.

Kysymys kuuluukin: onko tavarataloilla enää edellytyksiä jatkaa, kun elämä joskus palaa normaaliksi? Jos yhtiöt pysyvät hengissä, vieläkö asiakkaat palaavat kauppoihin?

”Kaikki eivät kestä pystyssä ja muutoksia tulee. Itse uskon yhä, että tämä on mahdollisuus eikä loppu”, sanoo tutkija Pekka Polvinen.

Polvinen on toiminut parikymmentä vuotta liikkeenjohdon tehtävissä kaupan palveluksessa. Nyt hän tekee Turun yliopistossa väitöskirjaa tavaratalojen tulevaisuudesta.

”Valitsin aiheen vuonna 2017. Päätös kertoo, että uskon niillä olevan tulevaisuutta.”

Polvinen muistuttaa, että tavaratalojen historia ulottuu 1800-luvulle asti. Sen jälkeen ovat muuttuneet muun muassa ihmisten kulutustottumukset, teknologia ja kaupunkirakenne.

”On selvää, että tavaratalojen pitää merkittävästi muuttua. Mikä on se olennainen tarjonta ja miten se toteutetaan, ja miten kauppa voisi tuottaa hyviä muistijälkiä?”

Asiakas sovitti turkkia Stockmannilla lokakuussa 1969. Kuva: Martti Peltonen / HS

Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia kuvaili HS:n haastattelussa, että Stockmannin uudistuksessa on kyse siitä, että kaupasta pitää saada jotain, mitä verkkokauppa ei tarjoa. Ratia puhui elämyksistä sekä henkilökohtaisesta ja asiantuntevasta palvelusta.

Polvinen sanoo, että Stockmann kävi parhaillaan läpi tuota muutosprosessia. Hän uskoo Stockmannin mahdollisuuksiin nousta jaloilleen.

Kaikki eivät usko.

Henrik Winberg sanoo, että käsitys yhtiön käänteestä on osin harhaa.

”Yhtiössä lopetettiin tappiollista toimintaa, jotta saatiin luvut näyttämään paremmilta, mutta ei myynti elpynyt vaan pieneni koko ajan. Nyt on sitten ihan mahdotonta sanoa, mitä on edessä.”

Stockmannin arvokkainta osaa on sen tavaratalokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Winberg huomauttaa, että se arvo on nimenomaan vähittäiskaupan käytössä. Jossain muussa käytössä tilanne on toinen.

”Ja on vaikea kuvitella, että Stockmannin tilalle tulisi enää kukaan muukaan pyörittämään tavaratalotoimintaa.”

Winberg työskentelee kauppakeskusten kehittämiseen erikoistuneessa Prometheus Partners -yrityksessä. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa sekä kauppakeskus Forumin että Kampin toimitusjohtajana.

Winberg sanoo muistavansa ajan, jolloin Stockmannilta sai kaiken, mitä ihminen tarvitsi.

Sen jälkeen kehitys kaupassa meni erikoistumiseen. Yhdellä kaupalla ei ollut enää mahdollisuutta pitää kaikkea varastossa kannattavasti.

”Nyt verkkokaupassa on tarjolla jokaiselle jotain, ja maailma on yksi markkina-alue.”

Stockmannin taloustavaraosasto vuonna 1974. Kuva: Hakli Kari

Vaikka Winberg on tehnyt paljon töitä kauppakeskusten kehittäjänä, hän ei välttämättä usko jatkossa niidenkään menestyvän.

Osin se johtuu verkkokaupasta, mutta myös monesta muusta tekijästä: esimerkiksi väestörakenteen muuttumisesta ja kyllästymisestä tavaraan.

Ja joka tapauksessa koronaviruspandemia jättää pahat jälkeensä koko toimialaan.

”Vaikea nähdä, että tämä toimisi niin, että yhtenä päivänä lamput sammutetaan ja toisena pannaan päälle, ja sitten kaikki palautuu ennalleen. Kauppakeskuksissa ovat ongelmissa kaikki muut paitsi päivittäistavarakaupat, Alkot ja apteekit.”

Ajatushautomo Demos Helsingin asiantuntija Johannes Koponen asettuu näkökulmien välimaastoon.

Koponen uskoo, että jatkossa on kysyntää niin tavarataloille kuin kauppakeskuksillekin, sillä ihmiset tarvitsevat paikkoja, joissa voivat olla yhdessä muiden kanssa.

”Kyllä sille kysyntää on, vaikka tavaratalojen vanha toimintamalli on tullut tiensä päähän. Mutta jos jokin paikka houkuttelee ihmisiä, siellä voi tehdä myös liiketoimintaa.”