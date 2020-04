Yrittäjien työttömyys on kasvanut viime kuukausina huomattavasti nopeammin kuin työntekijöiden työttömyys, kertoo taloustieteilijöiden tuore raportti.

Helsinki Graduate School of Economicsin (GSE) torstaina julkaistussa tilanneraportissa todetaan, että yrittäjien työttömyys kasvoi maalis–huhtikuussa 2020 kymmenkertaisesti verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Yrittäjien osuus työttömäksi jääneistä oli 23 prosenttia.

Raportin mukaan kasvu yrittäjien työttömyydessä liittynee osin hallituksen päätökseen, että yrittäjät voivat saada työmarkkinatukea, vaikka yritystä ei lopeteta.

Raportin julkaisi taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistuneen GSE:n tilannehuone, joka pyrkii tuottamaan ajantasaista tietoa taloudesta julkisille tahoille koronakriisin aikana.

Tilanneraportissa julkaistiin myös uusia tietoja julkisen sektorin työntekijöiden työllisyystilanteesta. Työttömäksi jääneiden määrä kasvoi vain hieman ja oli noin 2 500, kun lomautetuksi joutui noin 5 200 julkisen sektorin työntekijää.

Työttömien ja lomautettujen määrä on kasvanut lähes kaikilla teollisuuden aloilla, mutta vaihtelu on suurta toimialojen välillä. Useilla toimialoilla työttömien ja lomautettujen määrä on jo yli 20 prosenttia työllisistä, tilanneraportissa todetaan.

Kuntatasolla työttömäksi ja lomautetuksi jääneiden määrä on kasvanut suhteellisesti eniten Lapissa. Lomautuksia on puolestaan tehty suhteessa eniten Nokialla ja Uudenmaan kunnissa.

Eniten lomautettujen määrä kasvoi hallinto- ja tukitoiminnoissa sekä teollisuudessa.

Raportissa tarkastellaan myös viime aikoina paljon keskustelua herättäneiden Business Finlandin tukien kohdentumista.

Näitä tukia saaneiden yritysten osuus on suurin taiteen, viihteen ja virkistyksen, informaation ja viestinnän sekä koulutuksen toimialoilla. Niillä tukea on saanut noin kymmenen prosenttia yrityksistä.