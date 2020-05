Suomi on viettänyt sodanjälkeisen historiansa erikoisinta vappua. Piknikit on peruttu eikä ketään ole oikein missään.

Etätöihin siirtyneet ihmiset juhlivat työn juhlaa etäällä toisistaan.

Myös Palvelualojen ammattiliiton Pamin entinen puheenjohtaja ja todellinen ay-veteraani Ann Selin vietti vapun kotona Helsingissä. Helsingissä kotivappua vietti myös historioitsija ja suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen tutkija Tapio Bergholm.

HS pohti Selinin ja Bergholmin kanssa vapun kunniaksi sitä, miten koronakriisi mullistaa ajatuksia työstä. Sattumoisin Bergholm on paitsi ay-liikkeen myös vapunvieton tutkija. Hänestä on hyvin oikeutettua arvioida vuoden 2020 yhdeksi kaikkien aikojen erikoisimmista vapuista.

”Vuosien 1917 ja 1918 vaput – toinen toiveikkuudessaan ja mahtipontisuudessaan ja toinen synkkyydessään ja kauheudessaan – kilpailevat kummallisuudessaan tämän kanssa. Tietysti myös talvisodan jälkeinen ja jatkosodan viimeinen vappu olivat tunnelmaltaan erikoisia.”

Historiantutkija Tapio Bergholm vapunpäivän aamuna kotinsa edustalla Ruskeasuolla. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Koronaviruspandemia sekoitti pahanpäiväisesti maailman megatrendit, Bergholm sanoo.

Tämän ajan piti olla osallistuvan elämysteollisuuden ja kaikenlaisten kohtaamisammattien kuten personal trainereiden ja valmentajien kultakautta, mutta miten kävikään? Ketään ei voi tavata missään. Tilanne voi jatkua vielä pitkään.

”Elämystuotannon kriisi on syvä. Tällaista kukaan ei osannut ennustaa.”

Koronakriisi lamautti nopeasti turismin, lentoliikenteen ja festivaalit. Se sulki lentokentät, ravintolat ja hotellit. Se iskee lujaa kaikkeen aikaamme kuuluvaan pöhinään, kuten vaikka sen symboliin kasvuyritystapahtuma Slushiin. Marraskuuksi suunniteltu Slushin päätapahtumakin on peruttu.

”Ei Slushin tunnelmaa luoda etäyhteydessä, vaan tapahtuman keskinäinen kiihottuneisuus luo ilmapiirin ja illuusion siitä, että ollaan tekemässä jotain suurta ja merkittävää. Kun kun illuusio on tarpeeksi uskottava, niin siitä muodostuu itseään toteuttava ennuste.”

Elämystalous on aidosti kriisissä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten koronakriisi voi nopeasti muuttaa työelämää ja talouden rakenteita.

Nyt muuttui myös tapa siitä, miten puhutaan työn tulevaisuudesta, ay-veteraani Ann Selin sanoo.

Ann Selin vietti tämän vapun kotona Herttoniemessä. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Työn tulevaisuudesta on puhuttu todella paljon. Keskustelu on pyörinyt vahvasti toimihenkilöissä ja asiantuntijatyössä, sillä sen arvellaan mullistuvan digitaalisuuden vuoksi paikasta ja ajasta riippumattomaksi.”

Toki tuo pohdinta on toki yhä relevanttia, Selin sanoo. Asetelma on kuitenkin aivan uusi, sillä kaikki kynnelle kykenevät pakotettiin etätöihin. Samalla tulivat näkyväksi ne, joille se ei ole mahdollista.

”Ei siivota voi etänä, ja kaupassa on oltava myyjä.”

Koronakriisi kohtelee työmarkkinoilla ihmisiä hyvin eri tavoin, Bergholm sanoo. Epidemia on luokkarakenteeltaan epäreilu.

”Sen toi maahan yläluokka, joka lomaili paikoissa joissa vähävaraiset ei kauhean usein pääse käymään. Ja kun tauti lähti liikkeelle, väljemmin asuvat ja helpommin etätöihin siirtyvät ihmiset selviävät ainakin tässä alkuvaiheessa vähemmällä sairastamisella. Ahtaammin asuvat ja usein kaupan kassalla kohtaamisammateissa pienellä palkalla töissä olevat kärsivät.”

Koronakriisissä on sankareita ja puurtajia. Se, mikä rooli kullakin nyt on, kumpuaa Selinin mukaan Suomen teollistumisen historiasta. Koronakriisi paljastaa vanhat ammattien arvostukset.

Kukaan ei ole ollut huolissaan siitä, onko myyjillä kaupassa suojavarusteita ja miten heidän henkisestä jaksamisestaan huolehditaan. ”Otsikoihin kaupan väki pääsi, kun kassoille tuli pleksit.”

Työsuojelulle koronakriisi tuo todella suuret paineet, Selin sanoo. ”Se, kelle suojaimia on ajateltu varattavan, kertoo omalta osaltaan eri töiden arvostuksesta. Ajatellaanko, että joidenkin vain täytyy uhrautua?”

Myös Bergholm ihmettelee sitä, miten kovaa ääntä esimerkiksi opettajat nyt pitävät työnsä riskeistä.

”Samaan aikaa bussikuskit, terveydenhoitohenkilökunta ja myös kaupan työntekijät, jotka eivät palkkahierarkiassa pääse lähellekään opettajia, pitävät systeemiä pystyssä ja muita ihmisiä hengissä, kun kuljetusta ja ruokaa on tarjolla.”

Jako niihin, jotka voivat ja eivät voi tehdä etätöitä piirtää selkeän rajan asiantuntijatyön ja suorittavan työn välille. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Työmarkkinoilla on jo pitkään ollut käynnissä rakennemuutos, ja nyt se vain vauhdittuu, Selin sanoo.

Jako niihin, jotka voivat ja eivät voi tehdä etätöitä piirtää selkeän rajan asiantuntijatyön ja suorittavan työn välille.

Suomen työvoimasta asiantuntijat ja erityisasiantuntijat ovat jo hyvin suuri ammattiryhmä.

”Osa oli jo tätä ennen siirtynyt ikuisen pääsiäisen työkalenteriin, jossa työpaikalla ollaan tiistaista torstaihin ja muut päivät muualla”, Bergholm sanoo.

”Avokonttorivillitys on jo työntänyt ihmisiä etätöihin, ja on mahdollista, etätyö todella lisääntyy.”

Tosin nyt esiin tulevat uudella tavalla myös etätyön ja etäopetuksen ongelmat. ”Itse asiassa onkin leppoisampaa opettaa tai pitää kokouksia pöydän ääressä kuin tuijottaa koko ajan ruutua ja kameraa. Moni myös ajatteli, että nyt turhat kokoukset loppuvat. Mutta ei niin käynyt. Kun matkustaminen väheni, kalentereihin löytyi tilaa kokouksille”, Bergholm sanoo.

Selinin mielestä pikasiirtymä etätöihin – silloin kun se on ollut mahdollista – on voinut saada paljon hyvää aikaa asenteissa. Etätyön yksi keskeisiä ongelmia on ollut se, että osa työnantajista ei ole luottanut työntekijöihinsä, hän sanoo.

”Nyt työntekijöihin on ollut pakko luottaa, ja se voi saada aikaan paljon hyvää. Tämä liittyy isompaan kuvaan siitä, millaista on johtajuus työelämässä.”

Koronakriisi korostaa työpaikoilla hyvää johtamista ja luottamuksen tärkeyttä, Selin sanoo. Etätyön suurimpia esteitä on ollut se, ettei työntekijöihin ole luotettu.

”Vain osalle työstä on selkeät mittarit. Puhelinmyynnin tai vakuutuspäätösten käsittelyn suoritteet pystytään mittaamaan toisin kuin asiantuntijatyölle. Lintsareita on jokunen joukossa, mutta lähtökohtaisesti ihmiset on erittäin vastuuntuntoisia. Sisäinen motivaatio kasvaa, kun huomaa pärjäävänsä itsenäisesti.”

Selin kiittää myös niitä yrityksiä, jotka nyt poikkeusoloissa järjestävät työntekijöilleen etänä koulutusta, kun työpaikalle ei voi fyysisesti saapua. ”Aikaa on hyödynnetty fiksusti. Meillä on hirveä tarve valmistella ihmisiä siihen, että työt todella muuttuvat.”

Etätyön laajamittainen vakiintuminen muuttaisi paljon.

”Sosiologit näkevät aina murroksia ja historiantutkija jatkuvuuksia. Koulutus johtaa siihen, että ihmisten tapa nähdä maailmaa on erilainen, ja se tekee myös johtamisesta vaikeaa. Etätöissä voi käydä niin, että asiantuntijan lojaalisuus omaa professiota kohtaan onkin suurempaa kuin lojaalisuus työnantajaa kohtaan”, Bergholm sanoo.

Vappu olisi normaalioloissa ravintoloihin ja hurvittelun korkeasesonkia. Ensimmäisenä koronan tuoma talouskriisi iski juuri ravintoihin.

”Tämä ei ole nyt mitään luovaa tuhoa, vaan tässä kaatuu myös kannattavaa liiketoimintaa. Turismi ja liikematkustaminen on seis ja uhan alla 90 000 ihmisen työt”, Selin sanoo. Hän penää alalle kiireesti apua.

”Ravintola-ala on ollut hyvin vaatimaton avunpyynnössään valtiolle. Se pyytää tukea kaikkiaan 350 miljoonaa euroa. Se ei ole mitään verrattuna kohuttuun Business Finlandiin, josta yksittäiset firmat saattavat saada sata tonnia. Nyt puhutaan kuitenkin koko alasta.”

Valtiolta toivotaan nyt apua kaikkialla, ja valtio velkaantuu uskomattomalla tavalla. Kyse on nyt suurista valinnoista, keitä ja miten autetaan, Bergholm sanoo. ”On eri asia pelastaa yrityksiä, yritysten omistajia tai työpaikkoja”, Bergholm sanoo.

Tämä kriisi vaikuttaisi eroavan huomattavasti siitä, miten valtiovalta hoiti 1990-luvun lamaa, Bergholm sanoo. Laman keskellä puhuttiin luovasta tuhosta eikä silloin pelastettu yritysten omistajia vaan yrityksiä ja työpaikkoja. Finanssikriisissä vuosina 2008 ja 2009 malli oli kovin toinen. ”Pelastettiinkin yritysten omistajat.”

Nyt strategia vaikuttaa samalta. ”Nyt tunnutaan ajattelevan, että työpaikat pelastuvat vain sillä tavalla, että yritysten omistajat pelastetaan. Mielestäni se on hieman kummallinen näkemys”, Bergholm sanoo.

”Olisi ehkä voinut harkita sitä, että ei pelasteta osakkeenomistajia, vaan yritykset. Nyt näemme perverssejä ilmiöitä kuten sen, että vaikka osakkeet kyykkäsivät aluksi, pörssit lähtivätkin hurjaan nousuun. Samaan aikaan reaalitaloudessa työttömyys kasvaa hurjasti.”

Yhteiskunnan vahvimmat toimijat pärjäävät tässäkin kriisissä parhaiten, Selin sanoo.

”Itse toivon, että tämä herättää ymmärtämään globaalisuutta ja sen merkitystä: kriisi on globaali ja myös sen ratkaisut.”

Maailman mittakaavassa suomalaisilla on asiat hyvin, Selin muistuttaa. ”Suomalainen konsensus tuottaa nyt hyvää. Oli hienoa, että työmarkkinaosapuolet saivat nopeasti aikaiseksi kriisiajan diilin esimerkiksi lomautuksista.”

Työn muutoksen vauhti vain kiihtyy, Selin sanoo. ”Tärkeintä olisi saada taloutta nopeasti sen verran käyntiin, että ihmiset pääsisivät takaisin töihin. Se on keskeisin juttu.”