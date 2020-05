Wärtsilän rakennusinsinööri Juuso Ritari on El Salvadorissa valvomassa voimalaitoksen rakennustyötä. Lämpötila nousee päivällä yli 30 asteeseen. ”Maskin alla alkaa mies lapion varressa hyytyä nopeasti, jos ei saa tarpeeksi taukoja”, Ritari sanoo. Kuva: Juuso Ritarin kotialbumi

Joka arkiaamu rakennusinsinööri Juuso Ritari, 32, vetää maskin naamalle, hanskat käteen ja lähtee autonkuljettajan kyydissä työmaalle. Kymmenen minuutin matka suuntautuu El Salvadorin Acajutlaan, johon Wärtsilä rakentaa voimalaitosta.

Autossa istuvat ainoastaan Ritari ja turvamiehenä toimiva kuljettaja, vaikka työmaan väkeä asuu samalla aidatulla asuinalueella enemmänkin. Syynä ovat El Salvadorin tiukat koronaviruksen vastaiset toimet. Samassa autossa saa olla vain kaksi ihmistä.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele on perustellut kovia sääntöjä sillä, että maan terveydenhoito ei kestäisi laajamittaista epidemiaa. Tehohoidon paikkoja on väestöön nähden murto-osa verrattuna Euroopan maihin. Kaikki koronatapaukset hoidetaan julkisissa sairaaloissa, eikä tartunnan kanssa ole yksityisiin sairaaloihin asiaa.

Monet Ritarin kollegat lähtivät koronaviruksen leviämisen alettua Eurooppaan, mutta hän päätti jäädä. Yhtiö ei painostanut, päinvastoin. Esimies vielä soitti perään kyselläkseen päätöksestä.

Maan terveydenhoidon taso mietityttää Ritariakin. Vaikka hän on nuori ja terve, koronavirus voi aiheuttaa sairaalahoitoa vaativia oireita.

”Kyllä sitä puntaroi, että pitäisikö lähteä vai jäädä”, hän sanoo.

Juuso Ritarin ja muide Wärtsilän työntekijöiden olosuhteet El Salvadorissa aidatulla asuinalueella ovat hyvät. Paikallisten suhtautuminen ulkomaalaisiin on kuitenkin muuttunut maassa epäluuloisemmaksi koronaviruksen takia. Kuva: Juuso Ritarin kotialbumi

Voimalaitosprojektia jatketaan poikkeusoloista huolimatta presidentin erikoisluvalla. Se on tärkeä sekä El Salvadorille että Wärtsilälle.

Suomen suuryritykset elävät kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ne vievät koneita maailmalle, rakentavat tuotantolinjoja ja huoltavat niitä.

Koronaviruksen talousvaikutusten ensimmäinen aalto osui kovimmin palvelusektoriin. Suomen talouden kohtalonkysymys on, miltä näyttää koronaviruksen talousvaikutuksien toinen aalto – se, joka osuu teollisuuteen.

Jos vientisektorin projektit keskeytetään ja tilaukset loppuvat, Suomessa koittavat ankeat ajat.

Parhaillaan menossa on pörssiyhtiöiden tuloskausi, joka valaisee yritysten tilannetta. Tosin monet teollisuusyhtiöt ovat jättäneet kokonaan ennustamatta, miten vuosi sujuu.

Wärtsilä ilmoitti alkuviikosta, että sen tulos tammi–maaliskuussa puolittui vuodentakaisesta.

Konsernijohtaja Jaakko Eskola kertoi, että liiketoiminnan epävarmuus on kasvanut äkillisesti. Wärtsilä päätti pienentää kustannuksiaan sadalla miljoonalla eurolla.

Wärtsilän kahdesta toimialueesta tunnetumpi eli meriteollisuus kärsii risteilybisneksen pysähtymisestä.

Toinen toimialue eli voimalaitokset – se jossa Ritari työskentelee – kärsii energiankulutuksen ennakoidusta vähenemisestä. Asiakkaat harkitsevat investointipäätöksiään aiempaa tarkemmin.

Wärtsilä rakentaa El Salvadoriin LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla toimivaa voimalaitosta. Havainnekuvassa näkyvä 19 moottorin laitos on Wärtsilälle merkittävä.

El Salvadorissa Wärtsilä rakentaa avaimet käteen -periaatteella 378 megawatin voimalaitosta. Valmistuttuaan laitos tuottaa valtakunnanverkkoon sähköä lng:stä eli nesteytetystä maakaasusta.

Ritari lähti El Salvadoriin helmikuussa. Hänen vastuullaan on turbiinin ja 19 moottorin ympärille kohoava rakennus: maatyöt, perustukset, seinät ja katot.

Kun Ritari saapui maahan, koronaviruksen leviäminen Kiinan ulkopuolella oli vasta alussa.

Pian virus kuitenkin saapui myös Väli-Amerikkaan, ja poikkeustoimet otettiin käyttöön.

Työmaalla kaikilta mitataan kuume työpaikalle saavuttaessa. Maskien ja hanskojen käyttö on työmaalla pakollista. Lämpötila nousee päivällä yli 30 asteeseen, ja taukoja täytyy pitää tavallista enemmän.

”Maskin alla alkaa mies lapion varressa hyytyä nopeasti, jos ei saa tarpeeksi taukoja”, Ritari sanoo.

Rekrytointeja on siirretty, jotta turvavälien noudattaminen työmaalla ei kävisi mahdottomaksi. Edelleen työt etenevät kuitenkin aikataulussa.

Ritari on tehnyt työuransa maailmalla. Voimalaitoksia on tehtynä jo kymmenkunta eri puolille maailmaa Afrikasta Australiaan.

El Salvadorissa kaikki näytti aluksi hyvältä. Aidatulla asuinalueella ovat uima-altaat ja grillausmahdollisuudet. Maa on kaunis, ja rannoilta oli hyvät surffausmahdollisuudet. Enää surffaamaan ei ole asiaa.

Meksikolaisen tyttöystävän oli tarkoitus tulla käymään viime viikolla, mutta sekin peruuntui.

Ritari kiittelee Suomen ulkoasiainhallintoa, joka on ollut tiiviisti yhteydessä. Ritari on seurannut tilannetta tarkasti ja harkinnut tarjottuja evakuointilentoja. Toistaiseksi hän on kieltäytynyt kaikista kolmesta.

”Ne varmaan ajattelee, että mitä me tuolle tarjotaan, kun se kieltäytyy kuitenkin.”

Konsulttiyritys KPMG:n kansainvälisen liikkuvuuden palveluista vastaava osakas Antti Eerola selvittelee yritysten kanssa, miten projektit saataisiin pidettyä turvallisesti käynnissä.

Kaikilla pörssiyhtiöillä henkilöstön terveys on ykkössijalla. Matkustuskiellot ovat tiukkoja, mutta painavista syistä matkaan voidaan silti lähteä.

”Projektit saattavat olla hyvin kriittisiä sekä yritykselle itselleen että asiakkaille”, Eerola sanoo.

KPMG tarkkailee jatkuvasti tilannetta asiakkaiden puolesta. Eerola seuraa muun muassa EU:n ohjeita siitä, millä perusteilla jäsenvaltioiden tulisi päästää työntekijät liikkumaan maiden välillä. Esimerkiksi infrastruktuuri- tai telekommunikaatioalan hankkeissa liikkuminen on yleensä hyväksyttävää.

Joskus maahan pääseminen voi olla mahdotonta. Esteeksi voivat nousta byrokratia tai käytännölliset syyt, kuten reittilentojen puuttuminen.

Mitä pidempään poikkeustilat jatkuvat, sitä enemmän ne alkavat rasittaa myös teollisuusyhtiöitä.

Teknologiateollisuuden äskettäiseen kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet ennakoi, että yhtiön tilanne on kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono. Vaikeimpien aikojen ennakoidaan koittavan teollisuudessa kesällä.

Poikkeustoimia pahempi asia teollisuudelle on yleinen epävarmuus ja taantumapelko. Jos ulkomaiset yritysjohtajat näkevät tummia pilviä, heidän tilauksensa Suomesta vähenevät.

Hyvää on se, että monilla Suomen teollisuusyhtiöillä suuri osa myynnistä tulee nykyään palveluista eli pääasiassa huollosta. Sitä tehdään heikkoinakin aikoina.

Lisäksi suomalaisten teollisuusyritysten taseet ja kassat ovat pääosin vahvassa kunnossa. Ne kestävät hyvinkin huonoa myyntiä jonkin aikaa, mutta eivät loputtomasti.