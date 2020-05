Maailman suurimpiin öljyntuottajiin lukeutuva Saudi-Arabia on ongelmissa öljyn hinnan romahduksen vuoksi. Valtion tärkein tulonlähde on kuihtunut, julkisen talouden alijäämän ennustetaan kasvavan ennätyslukemiin ja valtio valmistautuu ottamaan kymmeniä miljardeja euroja uutta lainaa selvitäkseen menoistaan.

Saudi-Arabian valtiovarainministeri Mohammed al-Jadaan sanoi sunnuntaina televisiohaastattelussa, että valtio valmistautuu rajuihin toimiin vastatakseen koronakriisin ja öljyn hinnan romahduksen aiheuttamaan taloudelliseen iskuun.

”Jotkut näistä toimista voivat olla kivuliaita”, al-Jadaan sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin öljyntuottajamaa ja maailman suurin öljyn viejä. Se tuottaa joka päivä noin 11,8 miljoonaa barrelia raakaöljyä, 12 prosenttia koko maailman tuotannosta. Barreli on öljykaupan yksikkö ja vastaa 159 litraa.

Saudi-Arabian talous nojaa hyvin vahvasti öljyteollisuuteen. Valtio saa 70 prosenttia tuloistaan öljystä. Nyt nämä tulot voivat puolittua, al-Jadaan arvioi.

Öljyn hinta on romahtanut alkuvuonna. Yksi syy siihen on koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset: öljyn kysyntä on vähentynyt, kun ihmiset eivät saa liikkua tai matkustaa ja taloudellinen aktiviteetti on vähentynyt.

Huhtikuussa nähtiin myös historiallinen hetki, kun öljyn hinta romahti ensimmäistä kertaa negatiiviseksi. Negatiiviset hinnat koskivat kuitenkin vain yhdysvaltalaisen WTI-viitelaadun öljyn tiettyä toimituserää, josta sijoittajat halusivat varastopulan vuoksi eroon.

Yhtä kaikki, öljy maksaa laajemminkin nyt poikkeuksellisen vähän. Perjantaina Pohjanmeren Brent-öljy maksoi 26,4 dollaria ja amerikkalainen WTI-öljy 19,8 dollaria barrelilta. Öljyn hinta on laskenut vuoden huippulukemista yli 60 prosenttia.

Tilanne on ajanut öljy-yhtiöt ongelmiin, ja vaikeuksissa ovat myös öljytuloista riippuvaiset valtiot.

Saudi-Arabia hakee tänä vuonna markkinoilta lainaa yli 50 miljardia euroa tilkitäkseen öljytulojen menetyksestä jäävää aukkoa valtion budjettiin, al-Jadaan sanoo.

Maan julkinen talous oli pahasti alijäämäinen jo ennen koronakriisin puhkeamista. Viime syksynä, kun öljyn vielä maksoi noin 60 dollaria barrelilta, maan valtiovarainministeriö ennusti, että julkinen talous olisi vuonna 2020 runsaat 40 miljardia euroa alijäämäinen. Tuolloin arvioitiin, että öljyn maailmanmarkkinahinnan pitäisi olla noin 70 euroa barrelilta, jotta Saudi-Arabia saisi julkisen taloutensa tasapainoon.

Nyt investointipankki Saudi Jadwa Investment arvioi, että valtion alijäämä nousee tänä vuonna sataan miljardiin euroon.

Saudi-Arabia onkin voimakkaasti yrittänyt saada muita öljyntuottajamaita mukaan sopimukseen, jolla öljyn tuotantoa vähennettäisiin, jotta hinta lähtisi nousuun.

Tänä vuonna nähty öljyn hintaromahdus lähti liikkeelle maaliskuussa, kun ensimmäinen yritys rajoitussopimuksen saamiseksi kaatui Venäjän vastustukseen. Tuolloin Saudi-Arabia vastasi aloittamalla hintasodan eli lisäämällä tuotantoa. Öljyn hinta putosi silloin 1990-luvun alun tasolle.

Huhtikuun alussa öljyntuottajamaat saivat aikaan sopimuksen tuotannon rajoittamisesta, mutta se ei ole riittänyt nostamaan hintaa koronakriisiä edeltävälle tasolle, kun öljyn kysyntä on vähentynyt niin dramaattisesti.