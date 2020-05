Koronaviruspandemian takia autojen ensirekisteröinnit lähes puolittuvat lähikuukausina, arvioi edunvalvontajärjestö Autotuojat ja -teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallio.

”Uusien autojen asiakastilaukset ovat viime viikkojen aikana olleet vähäisempiä kuin kertaakaan 2000-luvulla”, Kallio sanoo tiedotteessa.

Huhtikuun aikana rekisteröitiin 5 981 uutta henkilöautoa. Se on 38,6 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Uusia henkilöautoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 34 252, mikä on 11,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Myös käytettyjen autojen kauppa on supistunut tuntuvasti. Käytettyjä henkilöautoja myytiin huhtikuussa 42 652. Tämä on 18,5 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa arvioi, että pohjakosketus rekisteröinneissä tapahtunee loppukesästä.

”Rekisteröinneissä pohjakosketus nähtäneen vasta loppukesällä, kun kilpiin menee poikkeuksellisen matalaa kevään tilauskantaa”, Rissa sanoo tiedotteessa.

Autoalan Keskusliiton mukaan uusien autojen rekisteröintien ennakoidaan olevan huhti–elokuussa puolet keskimääräisestä tasosta.

Ensirekisteröintien romahtamisella on tiedotteen mukaan kauaskantoiset vaikutukset autokantaan, sillä autokannan uusiutuminen riippuu ensisijaisesti uutena ensirekisteröitävien autojen määrästä.

Edunvalvontajärjestön mukaan autokannan vanheneminen hidastaa päästöjen vähenemistä. Romutusikäisten autojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 170 grammaa kilometriltä. Uusien tänä vuonna ensirekisteröityjen autojen päästöt ovat olleet keskimäärin 107 grammaa kilometriltä.