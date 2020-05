Talouden avautumisuutiset ovat nostaneet pörssikursseja, mutta on myös yksittäisiä yrityksiä, jotka ovat vetäneet pörssejä nousuun. Gilead Sciences -lääkeyhtiön osake on ollut nousussa ja vaikuttanut laajalti pörssikursseihin – ehkä enemmän kuin pitäisikään vielä. Gileadin lääkkeestä toivotaan ratkaisua koronaviruspandemiaan.

Inderesin seniorinalyytikon Juha Kinnusen mukaan uutiset Gilead Sciencesin lääkkeestä vaikuttivat etenkin viime viikolla pörssikursseihin.

”Ehkä aluksi ajateltiin, että nyt koronavirukseen on oikeasti toimiva lääke, jolla voitaisiin perustella suurempiakin muutoksia politiikassa eli esimerkiksi avata taloutta aiempaa nopeammin. Toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että tämä [remdesiviiri] muuttaisi isoa kuvaa merkittävästi. Vaaditaan lisätutkimuksia, että lääkkeen käyttökelpoisuus tiedetään”, Juha Kinnunen sanoo.

Silti Gilead Sciences -yhtiöltä ja sen remdesiviiri-lääkkeeltä odotetaan nyt paljon. Gilead-nimi juontaa juurensa Raamatusta, jossa kirjoitettiin Gileadin voiteesta. Gileadin voide oli itse asiassa vertauskuvallinen termi jollekin parantavalle.

Gilead on vuonna 1987 perustettu bioteknologian yritys, joka sai ensimmäisen hyväksytyn lääkkeensä markkinoille vuonna 1996. Kyseessä oli lääke, jolla hoidettiin silmätulehdusta aids-potilailla. Sen jälkeen Gilead on tuonut markkinoille lukuisia HI-viruksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 21 miljardia euroa.

Gilead Sciences -yhtiöllä on Suomessa myynnissä noin kolmekymmentä lääkevalmistetta. Lääkevalmisteiden joukossa on HIV-lääkkeitä, influenssalääkkeitä ja sieni-infektiolääkkeitä.

Yksi Gileadin kehittämistä kymmenistä lääkkeistä on remdesiviiri, joka alun perin kehitettiin C-hepatiitin hoitoon vuonna 2009. Lääke ei kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla.

Gilead sai uuden mahdollisuuden tutkia remdesiviirin toimivuutta vuonna 2014, kun Yhdysvallat lähetti tuhansia merijalkaväen sotilaita Liberiaan auttamaan taistelussa ebola-virusta vastaan. Gilead pääsi tekemään yhteistyötä Yhdysvaltain armeijan kanssa, jolla oli tarjota korkean luokan turvajärjestelyt lääketieteellisille testeille Liberiassa.

Alustavissa kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että reesusapinoilla remdesiviiri pystyi estämään viruksen lisääntymisen. Ihmiskokeisiin ei vielä silloin päästy, kun Liberian epidemia sammui.

Vuonna 2018 remdesiviiri oli mukana Kongon demokraattisessa tasavallassa tehdyissä koehenkilötutkimuksissa. Neljästä kokeillusta lääkkeestä remdesiviiri oli vähiten tehokas, ja 53 prosenttia lääkettä saaneista ebola-potilaista kuoli.

Remdesiviirin kolmas mahdollisuus on koittanut, sillä nyt sen on havaittu lyhentävän koronaviruspotilaiden hoitojaksoja vakavasti sairailla potilailla.

Vanderbilt-yliopiston mikrobiologian professori Mark Denison oli yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka huomasi remdesiviirin ominaisuudet koronaviruksia vastaan. Denison havaitsi, että remdesiviiri pystyisi estämään virusta kopioimasta perimäänsä.

”Kutsun sitä Terminaattoriksi [tuhoajaksi]”, Denison sanoi New York Timesille.

Viime viikolla Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA myönsi remsediviirin käytölle poikkeusluvan vakavasti sairastuneiden koronaviruspotilaiden hoidossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuunteli vappupäivänä Gilead-yhtiön toimitusjohtajaa Daniel O’Daytä (kesk.), joka kertoi yhtiön työstä HI-viruksen vastaisten lääkkeiden kehittämisessä. Kuva: CARLOS BARRIA / Reuters

Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean tiedossa on, että lääkettä on käytetty yksittäisesti ainakin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Julkisesti saatavilla on esimerkiksi belgialaisten sairaaloiden hoitosuositusdokumentteja, joista näkee, että remdesiviriä on otettu siellä hoitokäyttöön.

Fimean yksikön päällikön Jukka Sallisen mukaan hoitosuositusten kriteerit määrittelevät yksityiskohtaisesti sen, millaisille koronaviruspotilaille remdesiviiriä on voitu tarjota kokeellisena hoitona. Näyttö mahdollisesta hyödystä tulee myöhemmin kontrolloiduissa tutkimuksissa.

”Siitä on isoja tutkimuksia käynnissä. Kunnon näyttö tulee ennen pitkää. Siitä on nyt käynnistetty myyntilupaprosessi Euroopan lääkevirastossa, jossa on nopeutettu arviointiprosessi käynnissä.”

Remdevisir-lääkettä on kokeiltu esimerkiksi Saksassa koronaviruksen sairaalahoidossa. Kuva: Ulrich Perrey / AFP

Jos Suomessa lääkäri haluaisi käyttää remdesiviiriä potilaaseensa, pitäisi sairaala-apteekin hakea erityislupaa Fimealta. Sallinen sanoo, että ”toistaiseksi erityislupaa tähän käyttöön ei ole Fimeasta haettu”.

”Suomessa ja Pohjoismaissa ollaan pidättyväisempiä siirtymään kokeelliseen hoitoon, mikäli tutkimusnäyttöä ei ole. Käsityksemme mukaan Suomessa ei lähdetä tällaiseen ennen kuin näyttöä tulee.”

Osakemarkkinoilla optimismille on haluttu löytää järkeviä syitä. Gileadin remdesiviiri on tarjonnut yhden syyn.

”Osittain senkin takia spekuloidaan lääkkeillä ja rokotteilla positiivisempaan sävyyn kuin olisi ehkä perusteltuakaan. Etenkin ennen vappua, kun käytiin tämän liikkeen huipulla, spekulaatiot olivat kovimmillaan”, Inderesin Juha Kinnunen sanoo.