Verkkolaitteita valmistava Nokia ilmoittaa, että sen yritysliiketoiminnan johtaja ja johtokunnan jäsen Kathrin Buvac on päättänyt erota tehtävästään toukokuun lopussa. Hänen tilalleen on nimitetty Raghav Sahgal, joka työskentelee nykyisin johtajana yritysliiketoiminnan yksikössä.

”Kathrin on toiminut Nokiassa useissa johtotehtävissä, mukaan luettuna strategiajohtajana, ja hän on ollut mukana monissa perustavanlaatuisissa muutoksissa, kuten esimerkiksi Nokia Siemens Networksin kääntämisessä kannattavaksi ja Alcatel-Lucent-yritysostossa. Nykyisessä roolissaan hän on johtanut Nokian avausta uudessa, yritysverkkoihin ja teolliseen automaatioon keskittyvässä asiakassegmentissä, joka on saavuttanut kannattavan kaksinumeroisen kasvun”, sanoo Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri tiedotteessa.

Buvac siirtyy toisen yhtiön palvelukseen. Nokia keskittyy yritysliiketoiminnassaan asiakkaisiin, jotka ovat muita kuin sen pääasiakkaat teleoperaattorit. Yritysliiketoiminnan liikevaihto oli viime vuonna 1,4 miljardia euroa.

”Nokia on edelleen vahvasti sitoutunut nopeasti kasvavaan yritysliiketoimintaan ja olen iloinen, että Raghav Sahgal on valmis siirtymään sen johtajaksi”, sanoi toimitusjohtaja Suri.

Sahgal siirtyi Nokiaan huhtikuussa 2017 ohjelmistoyhtiö Nice Systemsistä, jossa hän toimi Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän alueista vastaavana johtajana. Tätä ennen hän toimi useissa ylimmän johdon tehtävissä Oraclessa, Comversessä CSG:ssä, Kenanissa ja Lucentissa.

Maaliskuun alussa Nokian hallitus ilmoitti nimittäneensä uudeksi toimitusjohtajaksi Pekka Lundmarkin. Hän aloittaa tehtävässään syyskuun alussa.