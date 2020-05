Rahapolitiikka

Saksan perustuslakituomioistuin vaatii yllättäen Euroopan keskuspankilta (EKP) täsmällisiä perusteluja, miksi eurojärjestelmä alkoi keväällä 2015 ostaa eurovaltioiden joukkolainoja.

Perustuslakituomioistuin otti asiaan kantaa, koska sille tehdyssä valituksissa katsottiin valtioiden joukkolainojen osto-ohjelman ylittävän EKP:n toimivallan ja lisäksi rikkovan kieltoa rahoittaa suoraan valtioita.

”Keskeistä ratkaisussa on se, että perustuslakituomioistuimen mielestä eurovaltioiden joukkolainojen osto-ohjelma ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen. Tuomioistuin edellyttää, että liittovaltio vaatii Euroopan keskuspankilta täsmällisempiä perusteluja, miksi niin laajoja talousvaikutuksia sisältävä osto-ohjelma olisi välttämätön EKP:n hintavakaustavoitteen kannalta”, sanoo oikeustieteen tutkija Klaus Tuori.

Suhteellisuusperiaate tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että jonkin toimen täytyy olla välttämätön ennalta määritetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Euroopan keskuspankin ensisijaisena tavoitteena on, että inflaatiovauhti euroalueella olisi keskispitkällä aikavälillä hieman alle kaksi prosenttia.

Eurovaltioiden joukkolainoja ostaa eurojärjestelmä, joka tarkoittaa Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja. Kunkin eurovaltion keskuspankki vastaa kotimaidensa joukkolainojen ostamisesta. Siksi Saksan perustuslakituomioistuimella oli mahdollisuus ottaa kantaa Saksan keskuspankin ostoihin.

Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisu on poikkeuksellinen myös siksi, että se nimenomaisesti katsoo, ettei Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätös ole kaikilta osin pätevä. Perustuslakituomioistuin pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuonna 2017. EU-tuomioistuin tuli siihen johtopäätökseen, että osto-ohjelma oli kaikilta osin oikeudellisesti hyväksyttävä.

”Eurokriisin aikana Euroopan unionin tuomioistuin on kahdesti ottanut kantaa EKP:n rahapoliittisiin toimiin. Tuomioistuin on ottanut lähes annettuna sen, mitä EKP:n on esittänyt. Nyt Saksan perustuslakituomioistuin haastaa EU-tuomioistuimen ratkaisun aivan ennen näkemättömällä tavalla”, sanoo eurokriisin oikeudellisiin ongelmiin perehtynyt Tuori.

Saksan perustuslakituomioistuin hyväksyi Euroopan unionin tulkinnan, jonka mukaan eurovaltioiden joukkolainojen ostamisessa ei ole kyse valtioiden suorasta rahoittamisesta, kunhan tuomiossa luetellut ehdot täyttyvät.

Viime syyskuussa Euroopan keskuspankki aloitti uudestaan eurovaltioiden joukkolainojen ja muiden arvopapereiden osto-ohjelman. Sitä ennen osto-ohjelma lakkautettiin vuoden 2018 lopussa, koska inflaatiovauhti kiihtyi sinä vuonna 1,8 prosenttiin ja euroalueen talouskasvu vahvistui tuntuvasti.