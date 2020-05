Suomalaiset yritykset kiittävät hallituksen yleistä toimintaa koronaepidemian hoitamisessa. Samaan aikaan yritykset kuitenkin arvostelevat sitä, kuinka hallitus on hoitanut koronaepidemiasta seurannutta talouskriisiä.

Arvio käy ilmi Keskuskauppakamarin yrityksille tekemästä kyselystä.

Kyselyn mukaan 78 prosenttia yrityksistä pitää hallituksen toimintaa yleisessä koronaepidemian hoitamisessa joko melko tai erittäin hyvänä.

Sen sijaan vain 27 prosenttia pitää hallituksen toimia melko tai erittäin onnistuneina koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa. 55 prosenttia yrityksistä kokee, että hallitus on hoitanut talouskriisiä melko tai erittäin huonosti.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi katsoo, että kyselyn tulokset ovat vakava viesti hallitukselle.

”Kun valtaosa kyselyyn vastanneista noin 2 500 yrityksestä on sitä mieltä, että talouskriisin hoitaminen on sujunut huonosti, on hallituksen otettava tämä asia vakavasti. Kyse on suomalaisten työpaikoista, joita nyt menetetään kymmeniä tuhansia turhaan”, hän sanoo tiedotteessa.

Kyselyn tulokset ovat verraten yhtäläisiä eri aloilla. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla tyytymättömyys on kuitenkin poikkeuksellisen suurta. Liki 80 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut talouskriisin hoidossa melko tai erittäin huonosti.

Ravintola-alalla on arvosteltu sitä, että tuki ravintoloille on viipynyt, vaikka ravintolat on suljettu poliittisella päätöksellä. Hallitukselta odotetaan vielä tällä viikolla tietoa ravintoloiden erillisestä tukipaketista, jota on valmisteltu jo pitkään.

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastasi toukokuun alussa 2 483 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia oli kaikilta toimialoilta ympäri maata sekä kaiken kokoisista yrityksistä.

91 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että koronavirus on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan.

Vajaalla 80 prosentilla vastaajayrityksistä liikevaihto on laskenut, lopuilla se on pysynyt ennallaan tai kasvanut. Hieman alle puolet yrityksistä on joutunut vähentämään henkilöstöään.