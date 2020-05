Konepajayhtiö Wärtsilä ilmoittaa, että se aikoo vähentää Suomessa enintään 220 työntekijää meriteollisuuden liiketoiminnastaan. Maailmanlaajuisesti Wärtsilä suunnitellee 700 työpaikan karsimista.

Yhtiö kertoi jo maaliskuun alussa, että se suunnitellee meriteollisuuden liiketoimintansa jakamista kolmeen itsenäiseen yksikköön.

”Maailmanlaajuisen toiminnan uudelleenjärjestelyiden johdosta joudumme sopeuttamaan toimintojamme myös Suomessa eikä henkilöstövähennyksiltä valitettavasti voida välttyä. Kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaamiseksi muutoksen tekeminen on kuitenkin välttämätöntä. Vaikka ajankohta on haastava, uuden organisaation ja toimintamallin nopea toimeenpano on tärkeää Wärtsilän tulevalle menestykselle”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki tiedotteessa.

Wärtsilä kertoo antaneensa tänään yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen, joka koskee kaikkia yhtiöitä, henkilöstöryhmiä ja toimipaikkoja Suomessa lukuun ottamatta energialiiketoiminnan henkilöstöä.

Yhtiön mukaan globaalin organisaatiorakenteen muutoksen yhteydessä tulee myös yli 300 uutta työpaikkaa henkilöstön haettavaksi. Wärtsilän mukaan uusien työpaikkojen maantieteellistä jakautumista ei ole mahdollista vielä arvioida.

Wärtsilä työllistää Suomessa noin 3 800 henkeä, joista 2 950 työskentelee Vaasassa, 500 Helsingissä ja 350 Turussa. Tuotannosta 99 prosenttia menee vientiin.