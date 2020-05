Perustulokokeilun työllisyysvaikutukset jäivät pieniksi. Keskiviikkona julkistettujen, kokeilun lopullisten tulosten mukaan perustuloa saaneiden työllisyys parani kokeilun aikana vain hieman enemmän kuin vertailuryhmällä.

Tarkastelujaksolla eli marraskuun 2017 ja lokakuun 2018 välillä perustulo lisäsi työpäivien lukumäärää kuudella päivällä, ja perustuloa saaneet olivat töissä keskimäärin 78 päivää.

Vaikutusten tulkintaa vaikeuttaa vuoden 2018 alussa käyttöön otettu työttömien aktiivimalli, joka tiukensi työttömyysturvan saamisen ehtoja. Tutkijoiden mukaan aktiivimalli käytännössä sotki tulosten analysoimisen vuoden 2018 osalta.

”Työllisyysvaikutusten pienuus kertoo siitä, että osalla Kelan työttömyysetuuksia saavista työllistymisen esteet ovat toisaalla kuin etuusbyrokratiassa tai rahallisissa kannustimissa”, johtava tutkija Kari Hämäläinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sanoo.

Työllisyysvaikutuksia pystyttiin tutkimaan hyvin tarkasti erilaisista rekistereistä.

Hämäläisen mukaan tuloksista voidaan vetää varovaisempia laadullisia johtopäätöksiä.

”On viitteitä, että lapsiperheille tämä olisi parantanut työllisyytta. He ovat ehkä lähimpänä työmarkkinoita”, Hämäläinen sanoi.

Tutkijoille oli yllätys, että moni tutkimukseen osallistunut halusi osallistua työvoimahallinnon työllistäviin toimiin ja muihin palveluihin, vaikka heillä ei olisi ollut siihen mitään velvollisuutta.

Perustulon saajat olivat kuitenkin tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta kuin vertailuryhmään kuuluneet. He kokivat myös taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi.

Perustulokokeilu alkoi tammikuussa 2017. Marraskuussa 2016 suomalaisista työttömistä arvottiin 2 000 ihmistä, jotka alkoivat saada seuraavan vuoden alussa tavallisen työttömyysetuuden sijasta 560 euron suuruista perustuloa. Se erosi tavallisista etuuksista niin, että perustuloa ei menettänyt, vaikka saisi töitä.

Perustulon saajan ei myöskään tarvinnut raportoida viranomaisille tukien muutoksista.

Kokeilu päättyi puolitoista vuotta sitten. Juha Sipilän (kesk) hallituksen käynnistämän kokeilun tarkoituksena oli selvittää, auttaako perustulo työllistymään tai parantaako se muuten ihmisten hyvinvointia.

Alustavia tuloksia kuultiin jo vuosi sitten helmikuussa. Silloin tulokset olivat samankaltaisia kuin nyt. Ihmiset kokivat hyvinvointinsa parantuneen, kun raportointi jäi pois ja lisätulot jäivät kokonaisuudessaan itselle. Työllisyyteen perustulolla ei havaittu juuri olleen vaikutusta.

Kokeilun valmistelua ja tutkimusryhmää on johtanut Suomen akatemian ohjelmajohtaja Olli Kangas. Hän on todennut moneen kertaan, että kokeilu jäi vajavaiseksi, koska sillä oli liian kiire ja siihen varattiin liian vähän rahaa.

Kokeilun budjetti oli vain 20 miljoonaa euroa. Se tarkoitti, että koeryhmäksi piti valita työttömiä, jotka muutenkin saivat jo jotain etuutta. Se madalsi kustannuksia.

Kokeilun merkittävä puute on Kari Hämäläisen mukaan myös se, että siihen ei pystytty ottamaan mukaan verotusta. Se teki perustulosta hyvin kannustavan. Jos perustuloa oikeasti alettaisiin maksaa koko kansalle, se käytännössä verotettaisiin pois kun ihminen työllistyy täysipäiväisesti.

Kokeilussa perustulo ei vaikuttanut verotukseen, vaan se jäi kokonaan saajan hyödyksi, vaikka hän työllistyi.

Hyvinvointivaikutuksia tutkittiin kyselyllä ja haastatteluilla. Kokeilun osallistuneille tehtiin syksyllä 2018 kysely. Sen mukaan osallistuneiden hyvinvointi parani selvästi. He kokivat esimerkiksi vähemmän masentuneisuutta ja yksinäisyyttä. He olivat myös luottavaisempia tulevaisuutensa suhteen.

”Myös aiempien perustulotutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia”, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen sanoo.

Perustulon saajista suurempi osa koki jopa, että heillä on raha-asiat hyvin hallinnassa.

Helsingin yliopiston tutkijat haastattelivat kasvokkain 81 kokeiluun osallistujaa kokeilun päättymisen jälkeen.

Haastattelujen perusteella osallistujien joukko oli hyvin moninainen ja myös kokemukset todella erilaisia.

Luovalla kulttuurialalla toimivien kokemukset vaikutuksista työllistymiseen olivat haastattelukertomusten mukaan hyviä.

Osa perustulokokeiluun valikoituneista oli saanut työtä aivan kokeilusta riippumatta ja jo ennen kokeilun käynnistymistä. Osalla taas on niin paljon erilaisia rajoitteita, että he eivät ole pystyneet työllistymään ja esimerkiksi kuntouttava työtoiminta on ollut heille sopivampi asia.

Joillekin kokeilu on aiheuttanut paineita työllistyä ja siksi heikentänyt hyvinvointia.