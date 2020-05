Yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat ajautuneet koronaviruskriisin vuoksi mittaviin talousvaikeuksiin.

Lentoalaa edustava Airlines for America -järjestö arvioi Yhdysvaltojen senaatille laatimassaan lausunnossa, että yhtiöt käyttävät tällä hetkellä yhteensä noin kymmenen miljardia dollaria eli noin 9,2 miljardia euroa käteistä kuukaudessa samaan aikaan, kun matkustajia on vain hyvin vähän.

”Yhdysvaltojen lentoala tulee ulos kriisistä pelkkänä varjona siitä, mitä se oli vain kolme lyhyttä kuukautta sitten”, järjestön toimitusjohtaja Nicholas Calio sanoi keskiviikoksi valmistellussa lausunnossaan senaatille.

Vajaa puolet aktiivisessa käytössä olevista lentokoneista, eli yli 3 000 konetta, on poistettu Yhdysvalloissa liikenteestä.

Rajusti leikatuista lentomääristä huolimatta järjestön jäsenyhtiöt – joihin kuuluu muun muassa neljä Yhdysvaltojen suurinta lentoyhtiötä – kuljettavat keskimäärin vain 17 matkustajaa kotimaan lennoilla ja keskimäärin 29 matkustajaa ulkomaan lennoilla.

Lentovarausten määrä on pienentynyt lähes sata prosenttia vuodentakaisesta. Järjestö varoittaakin, että mikäli lentoyhtiöiden pitäisi palauttaa rahat kaikista ostetuista lipuista – myös niistä, jotka on ostettu ilman palautusturvaa tai jotka matkustaja on itse peruuttanut – olisi seurauksena yhtiöiden käteisvarojen loppuminen ja konkursseja.

Matkustajalentoliikenne on vähentynyt Yhdysvalloissa 95 prosenttia sitten maaliskuun. Lentoyhtiöt ovat ottaneet käyttöön erityisiä hygieniatoimia ja vaatineet kaikilta matkustajilta kasvomaskien käyttöä.

Calion mukaan yhtiöt odottavat pitkää ja vaikeaa aikaa koronavirusepidemian seurauksena.

”Historia on näyttänyt, että lentoliikenteessä kysyntä ei koskaan ole kokenut v:n muotoista palautumista taantumasta.”

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on osoittanut lentoyhtiölle noin 25 miljardia dollaria eli reilut 23 miljardia euroa tukia palkkakulujen maksuun vastineeksi siitä, etteivät ne irtisanoisi työntekijöitä ennen syyskuun loppua.

Suuret yhtiöt ovat kuitenkin varoittaneet, että niiden täytyy todennäköisesti tehdä leikkauksia myöhemmin tänä vuonna vastatakseen kysynnän pitkäaikaisempaan vähenemiseen.

Esimerkiksi United Airlines kertoi maanantaina aikovansa leikata vähintään 3 450 työpaikkaa johtotehtävistä ja hallinnosta lokakuun alussa.