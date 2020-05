Kuluttaja-asiamies suosittelee kuluttajia käyttämään harkintaa lentoyhtiö Norwegianin Suomesta lähtevien lentojen varaamisessa.

Yhtiöllä on myynnissä lentoja useampiin kohteisiin Helsingistä kesäkuun puolivälistä alkaen. Samaan aikaan Norwegian on kertonut julkisuuteen, että se lentää tällä hetkellä vain seitsemällä koneella ja vain Norjan sisäisiä reittejä. Se on myös viestinyt, että nykytilanne mahdollisesti jatkuu huhtikuuhun 2021 saakka.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa, että kuluttajien kannattaa tiedostaa epävarma tilanne varatessaan lentoja.

”Kannustaisin harkintaan kyllä”, hän sanoo.

”Olemme edelleen hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, eikä ole mitään varmuutta tämän yhtiön osalta siitä, mitä lennettävät reitit tulevat olemaan ja mitä toiminta tulee olemaan. Kannattaa nyt tietysti käyttää omaa harkintaa.”

Velkarahalla nopeasti laajentunut halpalentoyhtiö Norwegian on keikkunut konkurssin partaalla koronaviruspandemian vähennettyä lentotoimintaa rajusti.

Maanantaina yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi saneerausohjelman, jonka odotetaan turvaavan yhtiön jatkon. Lentotoiminnan odotetaan kuitenkin pysyvän hyvin karsittuna jonkin aikaa.

Tällä hetkellä yhtiö lentää vain 20–30 lentoa päivässä, kun tavallisesti lentoja on noin 600, yhtiön toimitusjohtaja Jacob Schram sanoi maanantaina. Nykymalli jatkuu hänen mukaansa näillä näkymin ensi kevääseen.

”Suunnitelma edellyttää, että jatkamme lentämistä nykymalliin, seitsemällä koneella, vuoden 2021 huhtikuuhun saakka”, Schram sanoi Norjan yleisradion mukaan.

Mikäli kysyntä palautuisi aiemmin, voitaisiin tilannetta tarkastella.

Kuluttaja-asiamies Väänänen toteaa, että yhtiön kanssa on käyty keskusteluja, ja Norwegian on luvannut viestiä peruttavista lennoista suoraan kuluttajille niin nopeasti kuin mahdollista.

Asiakasviestintä on kuitenkin ollut tähän mennessä puutteellista.

Väänänen huomauttaa, että haastatteluhetkelläkin yhtiön verkkosivujen viimeinen päivitysaika on huhtikuun lopussa. Tämän jälkeen Norwegianin on hyväksynyt saneerausohjelman, joka vaikuttaa sen tulevaisuuteen.

”Olisi tietenkin toivottavaa, että sitä infoa suhteellisen nopeasti tulisi.”

Norwegian perustelee Suomesta lähtevien lentojen myymistä edelleen sillä, että koronatilanne ja rajoitusten purkautumisen aikataulu on hyvin epävarma.

”Tällä hetkellä lennämme Norjan sisäisiä reittejä. Tietenkin kun tämän koronatilanteen kehittyminen ja se, miten matkustusrajoitukset poistuvat, on epävarmaa, niin ei voida sanoa mitään tarkkoja aikoja siitä, koska taas lennetään”, sanoo yhtiön Suomen-viestinnästä vastaava Tarja Valde-Brown.

Hänen mukaansa arvio siitä, että yhtiö lentäisi vain seitsemällä koneella ensi kevääseen saakka, on yhtiön konservatiivisin skenaario.

”Mikäli markkinat avautuvat nopeammin kuin suunnitelmassamme esittämämme konservatiivisimmat arviot, aloitamme lennot niin pian kuin se on taloudellisesti kestävää.”

Vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, että lentäisitte lentoja esimerkiksi Helsingistä Berliiniin jo kesäkuun puolivälissä. Miksette kerro epävarmuudesta kuluttajille selkeästi lentovaraussivuillanne?

”No minä voin tämän palautteen välittää eteenpäin”, Valde-Brown sanoo.

”Aina jos lentoihin tulee jotakin muutoksia, niin kaikkiin asiakkaisiin ollaan suoraan yhteydessä. Noudatamme tietenkin kaikkia peruutuksiin liittyviä säännöksiä ja määräyksiä.”

Kuluttaja-asiamies on jo aiemmin koronaviruskriisin aikana huomauttanut Norwegiania puutteellisesta asiakasviestinnästä. Se pyysi yhtiöltä selvitystä liittyen peruutuskorvauksiin. Norwegian on tarjonnut asiakkailleen näkyvästi lentopisteitä korvauksena koronakriisin vuoksi perutuista lennoista rahapalautusten sijaan.

Kuluttaja on oikeutettu saamaan rahansa takaisin, mikäli lentoyhtiö peruu lennon. Norwegianin sivujen kautta tietoa siitä, miten tämä tapahtuu, on kuitenkin huomattavasti vaikeampi löytää kuin tietoa lentopisteistä, kuluttaja-asiamies katsoi ja kannusti kuluttajia vaatimaan palautuksia rahana.

Väänänen sanoo nyt, että Norwegianilta on saatu vastaus selvityspyyntöön. Toistaiseksi verkkosivujen sisältöä ei kuitenkaan ole korjattu.

”Ihan hirveästi perusteluja ei tullut, mutta kyllä he totesivat, että informaatiota tullaan antamaan. Tässä tilanteessa on merkittävää, millä tavalla sitä annetaan, ja siihen me tulemme jatkossakin kiinnittämään huomiota”, hän sanoo.