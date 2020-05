”Miten teillä menee?”

Jälkikäteen ajatellen kysymys kieltämättä oli tyhmä.

Mitä siihen nyt voi sanoa, kun yritys omistaa kahdeksantoista hotellia ja viisi laskettelukeskusta, ja kaikissa toiminta on keskeytetty koronaviruspandemian takia.

”Yritys on yhä hengissä”, vastaa Lapland Hotels -yhtiön toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kärsivällisesti puhelimessa.

Suomessa on pandemian aikana puhuttu töitä vaille jääneistä yksinyrittäjistä, ulkomaalaisia kausityöntekijöitä kaipaavista maatiloista ja ovensa sulkemaan joutuneista ravintoloista.

Hotellialan yrityksillä tilanne on yhtä tukala. Pandemian takia rajat ovat kiinni eivätkä lentoyhtiöt lennä. Ei ole turisteja, saati työmatkoja. Hotelleja ei yksinkertaisesti tarvita.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden edunvalvojan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että käytännössä koko toimiala on lakannut olemasta.

Timo Lappi Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Maran tietojen mukaan 80 prosenttia Suomen hotelleista on kiinni. Auki olevissa käyttöaste on kahden ja viiden prosentin välillä. Jos hotellissa on sata huonetta, niistä on siis käytössä keskimäärin kahdesta viiteen huonetta.

Monen muun tavoin myös hotelliala toivoo valtiota apuun. Mara ja Palvelualan työntekijöiden ammattiliitto Pam esittivät yhdessä, että valtio antaisi toimialalle 160 miljoonan euron tukipaketin. Summa korvaisi kolmelta kuukaudelta 70 prosenttia yhtiöiden kiinteistä kuluista.

Lapland Hotels sulki kaikki toimipisteensä samalla, kun Lapin laskettelurinteet lopettivat toimintansa. Lappiin olisi keväthangille yhä tulijoita, mutta ovet pysyvät kiinni.

Noin tuhannen hengen yritys on lomauttanut työntekijöitään ja irtisanonut kausityöläisensä. On käytetty lomapäiviä ja vaihdettu lomarahoja vapaiksi.

Jos tilanne ei pian muutu, edessä on kuitenkin lisää lomautuksia ja lopulta väistämättä myös irtisanomisia, sanoo Vuorentausta.

Lapin laskettelurinteet sulkeutuivat maaliskuussa. Kuva Ylläs-tunturilta 20. maaliskuuta. Kuva: Antti J. Leinonen

Hotellit olivat Suomessa pitkään huonoa bisnestä. Maran mukaan vuosina 2009–2015 koko hotellialan yhteenlaskettu tulos oli tappiollinen.

Sitten tuli käänne, jonka seuraukset näkyvät nyt varsinkin Helsingissä ja Lapissa. Vuonna 2010 Helsingissä oli 59 hotellia. Viime vuonna niitä oli jo 74, ja uudet ovat kalliimmasta päästä.

Taustalla on monen tekijän summa. Kansainvälinen matkailu kasvoi ylipäätään, ja samaan aikaan myös Helsingin vetovoima lisääntyi. Kaupungissa näkyi venäläisten, saksalaisten ja ruotsalaisten lisäksi koko ajan enemmän myös kiinalaisia ja japanilaisia.

Yhtäkkiä Helsinki oli kiinnostava kohde, jossa oli tapahtumia, merkittäviä seminaareja, hyviä ravintoloita ja kesäisin miellyttävä ilmasto.

Seurauksena hotellissa yöpymisten määrä kasvoi Helsingissä kymmenessä vuodessa 3,2 miljoonasta 4,5 miljoonaan. Poikkeuksellisesti lähes puolet luvusta oli liikematkustajia.

Ulkomaiset kongressivieraat olivat erityisen tärkeitä, sillä muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan he käyttivät Helsingissä keskimäärin yli 300 euroa vuorokaudessa.

Vertailun vuoksi: kesäisin kaduilla tungeksivilla risteilymatkustajilla summa jää alle 70 euroon.

Turistimäärien kasvu oli niin rajua, että vaikka kaupunkiin rakennettiin jatkuvasti uusia hotelleja, niiden käyttöasteet kasvoivat kohisten. Vuosi sitten keväällä Helsingissä luku oli jo noin 60 prosenttia, kesällä jopa 80 prosenttia.

Kaikki tämä on kannustanut perustamaan jälleen uusia hotelleja. Viime vuonna myös Lapland Hotels avasi omansa keskustaan Bulevardille.

Pääkaupunkiseudulla on yhteensä jo noin 14 000 huonetta, kun koko maan luku on noin 50 000 huonetta.

Ja nyt Helsinkiin on joko rakenteilla tai suunnitteilla kolmekymmentä hotellia lisää. Tai oli, ennen pandemiaa.

Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo, ettei yhtään hanketta ole vielä peruttu, mutta muutaman valmistuminen viivästyy.

Rinkineva pelkää, että tilanne muuttuu tästä kuitenkin huonompaan. Jotkut vetäytyvät hankkeistaan, ja sekin on mahdollista, että joku nykyisistä hotelliyrittäjistä menee konkurssiin.

”Jonkin ajan kuluttua ihmiset haluavat jälleen matkustaa. Me olemme eniten huolissamme siitä, mitä tapahtuu liikematkailulle.”

Moni uskoo, että pandemian aikana on opittu paitsi tekemään etätöitä myös pitämään etäkokouksia, jolloin matkustaminen vääjäämättömästi vähenee.

Suomen suurin hotelliketju on ruotsalainen pörssiyhtiö Scandic Hotels. Kolme vuotta sitten Scandic laajensi täällä toimintaansa ostamalla Resteliltä 43 Cumulus-hotellia.

Nyt Scandicilla on pelkästään Helsingissä 12 hotellia, ja lisää on tulossa. 500 huonetta sisältävän hotellin pitäisi avautua ensi vuonna päärautatieasemalla. Sen jälkeen on vuorossa entiseen kemikaalivirastoon rakennettava Scandic Vanhan kirkkopuiston laidalla.

Nyt Scandicilla on toiminnassa vain 14 hotellia. Yhtiön Suomen-johtaja Aki Käyhkö sanoo, ettei näe minkäänlaista käännettä parempaan.

”Kysynnästä on kadonnut 95 prosenttia. Onhan se jäätävää.”

Suomessa yhtiöllä on runsaat kaksituhatta työntekijää, joista 1 800 on lomautettuna. Sen enempää Käyhkö ei aio taloudellista tilannetta valottaa, koska Scandic julkaisee huhti–kesäkuun tuloksensa vasta loppukesästä.

Käyhkö voi kuitenkin kuvailla toimialaa yleisesti. Hän muistuttaa, että ihmiset matkustavat harvoin hotellin takia. Tällä hetkellä kysyntää ei voi kasvattaa hintoja laskemalla.

”Me olemme suppilon loppupäässä, majoitus vain mahdollistaa matkustamisen. Kysyntä luodaan jossain muualla.”

Käyhkön mukaan tilanne muuttuu vasta sitten, kun yhteiskuntaa jälleen avataan ja koronavirus saadaan kuriin. Ihmisten pitäisi uskoa, että on jälleen turvallista liikkua. Hotellit tulevat joka tapauksessa vasta ketjun loppupäässä.

”Ja vaikka Suomi avaisi heti kaikki rajansa, kyse on myös muiden maiden rajapolitiikasta. Toipuminen tulee olemaan paljon hitaampaa kuin paperikoneen ylösajo.”