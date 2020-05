Hallitus pääsi keskiviikkona pitkän neuvottelun jälkeen sopuun paketista ravintola-alan tukemiseksi. Tukea on tulossa yhteensä 123 miljoonaa euroa hyvityksenä toiminnan rajoittamisesta sekä tueksi uudelleentyöllistämiseen.

Monissa ravintoloissa laskeskellaan nyt, miten paljon tukieuroja voisi olla tulossa ja mitä se tarkoittaa omalle yritykselle koronaviruksen aiheuttaman kriisin keskellä.

HS kysyi kahdelta ravintoloitsijalta, miten tukieurot tuntuvat omassa toiminnassa.

Michelin-kokki ihmettelee, hyötyvätkö eniten ne, jotka nostivat kädet pystyyn

Michelin-ravintola Oraa Helsingin Huvilakadulla pyörittävä keittiömestari Sasu Laukkonen on viime viikot tullut töihin aamulla seitsemältä ja päässyt kotiin illalla kymmeneltä.

Kun ravintolat määrättiin kiinni huhtikuussa, 18-paikkainen fine dinig -ravintola pani konseptinsa väliaikaisesti uusiksi ja alkoi myydä take away -sushilounaita ja Oran illallisbokseja selvitäkseen koronaviruksen aiheuttamasta kriisiajasta.

Nyt Laukkonen työntekijöineen tekee kuusipäiväistä viikkoa. Kaikki neljä työntekijää on saatu pidettyä töissä. Yksi on jopa palkattu lisää.

”Never stop”, älä koskaan pysähdy, Laukkonen toistelee yrittäjäasennettaan.

Hallituksen tukiratkaisua Laukkonen ei ole vielä ehtinyt kiireensä keskellä analysoida siten, että osaisi arvioida tarkasti yrityksensä siitä saamaa hyötyä.

Kysymyksiä ratkaisu silti herättää, hän sanoo. Laukkonen pohtii erityisesti sitä, kuinka tukea jaetaan laskeneen myynnin mukaan.

”Kysyisin sellaisen kysymyksen, että tarkoittaako tämä sitä, että niitä, jotka ovat painaneet tämän koko ajan täysillä, tuettaisiin vähemmän kuin niitä, jotka ovat kategorisesti nostaneet kädet pystyyn ja olleet tekemättä mitään tämän ajan?”

Laukkonen uskoo, että oma ravintola selviää kyllä nyt kovan työn ansiosta. Pitkällä aikavälillä nykymalli ei kuitenkaan ole millään muotoa kannattava, hän sanoo. Tavallisesti puolet Oran kaltaisen ravintolan liikevaihdosta tulee alkoholista, minkä korvaaminen on ollut kovan työn takana.

Tällä hetkellä Laukkosta mietityttävät ehkä eniten rajoitukset, joita hallitus aikoo laatia, kun ravintolat saavat kesäkuun alussa avata.

”Kaikista isoin asia on se, että emme voi suunnitella mitään, kun emme tiedä, mitä ne rajoitukset ovat.”

Jos tulossa on esimerkiksi määräys kahden metrin turvavälistä, jota on väläytelty julkisuudessa, olisi se vaikeaa Oran kaltaisella konseptilla ja pienessä tilassa. 18 asiakkaan sijaan voitaisiin ottaa kuusi, millä toiminnasta on vaikeaa tehdä kannattavaa.

Laukkonen sanookin varautuvansa ”maksimiärsyttäviin” rajoituksiin ja siihen, ettei toiminta heti palaa ennalleen. Nykyistä sushi ja pop up -konseptia voidaan esimerkiksi muokata johonkin sopivaan suuntaan tulevien rajoitusten rajoissa.

Selvää on, että toiminta jatkuu ja asiakkaille koetetaan tarjota mahdollisimman isoja nautintoja.

”Tilanteen arvuuttelu on ihan turhaa.”

Tukipaketissa heijastuu amatöörimäisyys, sanoo yökerhoyrityksen johtaja

”Minulla ei ole valittamista tästä paketista, mutta ymmärrän, että joillain muilla on”, sanoo yökerhoja ympäri Suomen pyörittävän Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.

Hän tekee tällä hetkellä työtään tyhjällä Kaivohuoneella Helsingissä.

Kaivohuone, kuten muutkin yrityksen 16 ravintolaa, on pitänyt ovensa suljettuina koronakriisin vuoksi maaliskuun puolivälistä alkaen. Koko konsernin oma henkilökunta, noin 50 ihmistä on lomautettuna, ja liikevaihto on laskenut käytännössä sata prosenttia. Yritys työllistää lisäksi tavallisesti viikoittain satoja ihmisiä henkilöstöpalveluiden kautta. Heille ei nyt ole töitä.

Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio Kampin keskuksen edustalla huhtikuun puolivälissä. Kuva: Sami Kero / HS

Raunio sanoo olevansa myönteisesti yllättynyt siitä, että ravintoloiden tukipaketti ylipäätään saatiin aikaan. Siitä hallitus saa kiitoksia.

Ratkaisu kohtelee kuitenkin yrittäjiä epäoikeudenmukaisesti, hän katsoo. Rauniota mietityttävät esimerkiksi sesonkiravintolat, joiden toiminta olisi alkanut vasta huhti–toukokuussa, mutta nyt niin ei käynyt. Tukipaketissa osa hyvityksen määrästä muodostuu vertaamalla huhtikuun myyntiä tammi–helmikuun myyntiin, jota näillä yrityksillä ei ole.

”Mites se silloin kohtelee? Tämä tässä tuli ensimmäisenä mieleen, että mitä he ovat kirjoittaneet. Siinä heijastuu sellainen amatöörimäisyys.”

Kaivohuonekin on Raunion mukaan tavallaan kärsijä. Se pyörii tammi–helmikuussa yksityistilaisuuksien voimalla, ja kausi on hiljainen. Huhti–toukokuu, jolloin ravintola nyt on ollut kiinni, on taas tavallisesti vilkas. Esimerkiksi viime vuonna noiden kuukausien liikevaihto oli yli kaksinkertainen tammi–helmikuuhun verrattuna. Tuki silti määräytyy hiljaisien kuukausien pohjalta.

”Tämä ei ole reilua millään tavalla. Vähän ihmettelen, että miksi sitä ei tehty viime vuoden vastaavan ajan perusteella. Uudet avanneet ravintolat olisivat sitten voineet saada hakemuksen perusteella.”

Raunio laskee, että koko konsernille hallituksen tukipaketti saattaa tuoda noin 100 000 euroa korvausta. Summa on Rauniosta avuksi, mutta pieni verrattuna siihen, että yritys on joutunut ottamaan noin miljoona euroa lisälainaa kriisin aikana.

”Tuki auttaa siten, että pystytään selviämään jonkin aikaa. Sanotaan, että se mahdollistaa viikon kiinniolon meidän konsernissa.”

Tukipakettia enemmän Rauniota huolettavat määräykset, joita ravintoloille suunnitellaan avaamisen yhteydessä. Niistä puhuessaan hän kuulostaa epätoivoiselta.

Yritys ei aio avata oviaan kesäkuussa, jos reunaehdot ovat sellaiset, ettei toiminnasta tulisi kannattavaa.

”Kenelläkään Suomessa ei ole varaa S-ryhmän lisäksi avata kannattamatonta liiketoimintaa tällä hetkellä”, hän sanoo.

Esimerkiksi anniskeluaikojen rajoitus, jota hallitus on väläytellyt, suivaannuttaa Rauniota. Yökerhot olisivat luultavasti isoja kärsijöitä.

”En tiennyt, että virus toimii kellonajan mukaan. Nämä ovat hölmöläisten ajatuksia!”

Raunio itse lähtisi siitä, että luotettaisiin kansalaisiin ja yrittäjiin. Yritykset siis itse tekisivät olosuhteista sillä tavoin turvalliset, että kansalaiset uskaltaisivat tulla. Käsidesiä olisi runsaasti tarjolla ja mahdollisesti maskeja ovilla. Asiakasmääriäkin rajoitettaisiin varmasti oma-aloitteisesti.

”Olen ihan varma, että ihmiset eivät halua olla tupaten täydessä yökerhossa. Saamme paremmin ihmiset, jos ilmoitamme, että otamme itse vähemmän ihmisiä sisään.”