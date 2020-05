Teollisuus

Suomen teollisuuden uusien tilausten arvo oli maaliskuussa 9,3 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus. Tilaukset vähenivät vuodentakaisesta 5,6 prosenttia tammi–maaliskuussa.

Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti kolme kuukautta.

Kemianteollisuuden tilaukset kuitenkin kasvoivat 9,6 prosenttia vuodentakaisesta, mutta muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat.

Paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa tilausten arvo väheni 6,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 13,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Tuotannossa sen sijaan koronakriisi ei vielä maaliskuussa näkynyt kielteisesti Suomessa.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden päiväkorjattu tuotanto kasvoi maaliskuussa 2,8 prosenttia edellisvuodesta. Helmikuusta kausitasoitetun teollisuustuotannon kasvua syntyi 1,9 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 23,8 prosenttia helmikuusta. Tilastokeskuksen mukaan kemianteollisuuden tuotannon kasvuun liittyy sekä koronaepidemian aiheuttama kysyntä että tavanomaisen kysynnän kasvu.

Kasvua oli etenkin lääketeollisuudessa ja tuoteryhmistä muun muassa pesu- ja desinfiointiaineiden tuotannossa.

Suurinta kasvu oli metsäteollisuudessa, liki 40 prosenttia edelliskuukaudesta. Syynä oli tuotannon normalisoituminen lakkokuukauden jälkeen. Edellisvuodesta kasvua syntyi 0,3 prosenttia.

Teollisuuden alan yrityksissä koronakriisi ei näkynyt voimakkaasti vielä maaliskuussa. Alan etujärjestön Teknologiateollisuuden jäsenkyselyssä maalis–huhtikuun taitteessa valtaosa yrityksistä katsoi tilanteensa olevan normaali tai jopa hyvä, mikä näkyy myös tuotannossa.

Yritykset kuitenkin arvioivat, että pahin on vasta tulossa. Teknologiateollisuuden kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet ennakoi, että jo kuukauden kuluttua tilanne on jo huono tai erittäin huono. Kolmen kuukauden kuluttua osuus on 63 prosenttia.