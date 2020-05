Hengityssuojainten tuotanto Suomessa on vihdoin käynnistymässä. Lifa Air on saamassa lentorahdilla ensimmäiset Kiinassa valmistetut tuotantolinjat tällä viikolla Suomeen. Tuotantolinjat on rakennettu Kiinassa, testattu siellä ja purettu ennen rahtaamista.

Kiinalaisen valmistajan henkilökunta kasaa Suomessa tuotantolinjat ja auttaa perustettavalla tehtaalla tuotannon ylösajamisessa. Myöhemmin ylläpidosta vastaa Lifa Airin kotimainen yhteistyökumppani.

Kriittiseksi materiaaliksi tuotannossa on kuitenkin osoittautunut kirurgisten suu-nenäsuojainten ja FFP-tason hengityssuojainten keskikerroksessa käytettävä suodatinkangas.

Lifa Airin toimitusjohtajan Johan Brandtin mukaan materiaaleista tapellaan maailmalla tällä hetkellä. Lifa Air on varmistanut muutaman kuukauden tuotantoa vastaavan määrän suodatinkangasta, jota tulee suojainten keskimmäiseen kerrokseen.

”Suodatinkangas tulee meille Aasiasta. Ei kannata ostaa koko vuoden kiintiötä kerralla, vaan ostaa erinä ja rajata riskiä”, Brandt sanoo.

Kiinan tuonnissa ongelmaksi voivat vielä koitua mahdolliset vientikiellot, jollaisiin on päädytty monessa maassa. Brandtin mukaan tämä voi olla riski.

”Siksi materiaalin varmistaminen useasta lähteestä on tärkeää.”

Hengityssuojaimissa tarvittavaa kangasta käsiteltiin Lanzhoussa Kiinassa maaliskuussa. Kuva: Chen Bin / Xinhua

Suodatinkankaan saatavuus on HS:n tietojen mukaan herättänyt huolta myös teollisuus- ja elinkeinoministeriössä (TEM), joka on koordinoinut kotimaista tuotantoa.

HS:n asiantuntijalähteiden mukaan suodatinkankaan valmistuskapasiteetit on myyty lähes loppuun Euroopassa tällä haavaa.

HS:n lähteiden mukaan TEM on saatavuusongelman takia kiinnostunut siitä, pystyttäisiinkö suodatinkangasta valmistamaan Suomessa olemassa olevalla tai uudella teknologialla.

TEM:lle on esitetty myös vaihtoehto, jossa perinteinen suodatinkangas korvattaisiin nanoteknologiaan perustuvalla suodattimella. Tällaisen uudenlaisen suodatinkankaan valmistuslinja olisi mahdollista saada Suomeen, mikäli valtio lähtisi tukemaan hanketta.

Suomalaisetkin yritykset ovat kehittäneet suojaimissa tarvittavaa suodatinkangasta, mutta täysin valmista ratkaisua ei vielä Suomesta löydy.

Ahlstrom-Munksjö ei ole vielä pystynyt kehittämään suodatinkangasta, jossa suodattavuus ja hengitettävyys olisivat riittävällä tasolla. Toinen ongelma on Ahlstrom-Munksjön kehittämän suodatinkankaan testaus. Suomessa ei ole vaatimukset täyttävää testilaboratoriota ja ulkomaisiin testilaboratorioihin on kuukausien jonot.

Toinen iso kuitukangasvalmistaja, Suominen, on niin ikään kehittänyt materiaalia, joka soveltuisi ammattikäyttöön tarkoitettuihin maskeihin. Suomisen tuotekehityspäällikkö Miika Nikinmaa sanoo, että Suomisen valmistama kolmikerrosrakenne on täyttänyt Teknologian tutkimuskeskus VTT:n suuntaa antavissa testeissä kasvosuojaimien vaatiman suodatustason.

Mikäli jokin valmistaja päättäisi valmistaa maskeja Suomisen kolmikerrosrakenteesta, olisi maskit testattava akkreditoidussa laboratoriossa, ennen kuin niitä voisi käyttää esimerkiksi sairaaloissa. Niissä vaaditaan standardoitua suojaustasoa.

Nanokuitukangasta hengityssuojaimiin valmistettiin Pardamin tehtaalla Tsekissä tammikuussa. Kuvassa yhtiön johtaja Jan Buk, jonka mukaan nanokuitukankaan kysyntä oli jo tuolloin kasvanut. Kuva: Ondrej Hajek / ČTK

Kotimaista suojaintuotantoa on käynnistämässä Lifa Airin lisäksi ainakin Eagle Filters, Screentec ja SJT-Investment Group. Kaikki mahdolliset valmistajat eivät ole vielä tulleet julki.

Edellä mainittujen neljän valmistajan yhteenlasketussa tuotannossa voidaan valmistaa vielä tämän vuoden aikana lähes 145 miljoonaa kirurgista maskia ja noin 82 miljoonaa hengityssuojainta, mikäli tuotantolinjojen käynnistäminen ja ylösajaminen onnistuu suunnitellusti ja materiaalien saatavuus on varmistettu.

Lifa Air on edellä mainituista valmistajista selvästi suurin tuotannoltaan, ja sen tuotanto voi kattaa valtaosan kotimaisen tuotannon tarpeesta. Toimitusjohtaja Johan Brandtin mukaan yhtiö tähtää Suomeen perustettavalla tehtaalla 650 000 kirurgisen maskin päivätuotantoon ja FF2-tason hengityssuojaimissa 220 000 kappaleen päivätuotantoon.

Kiinassa suojaimia valmistanut Lifa Air aikoo valmistaa Suomeen perustettavalla tehtaalla tämän vuoden aikana 130 miljoonan kirurgista maskia ja 60 miljoonaa FFP-tason hengityssuojainta.

Tuotantoarvio on Johan Brandtin mukaan konservatiivinen. Kiinassa valmistettavien tuotantolinjojen teoreettinen maksimikapasiteetti pelkästään kirurgisten maskien tuotannossa voisi olla miljoonaa maskia päivässä.

Lifa Airin liikevaihto on viime vuosina ollut 2,5–3 miljoonaa euroa. Johan Brandtin mukaan on selvää, että hanke on yritykselle iso ponnistus.

”Materiaalia tilaamme sitä mukaa kun tarvetta on. Investoinnit rahoitamme lainalla”, Brandt sanoi.

Hän ei suostunut kommentoimaan, mikä on yhtiön Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tekemän sopimuksen sisältö.

Kotkalainen Eagle Filters on aloittamassa kesäkuun puolessa välissä FFP2- ja FFP3-tason hengityssuojainten valmistamisen ja rakentaa sitä varten uutta tuotantolinjaa, johon tulee osia Euroopasta ja Kiinasta.

Eagle Filtersin tuotanto voi valmistaa tänä vuonna noin yhdeksän miljoonaa hengityssuojainta.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Kariluodon mukaan he tiedostivat suodatinkankaan kriittisyyden ja tekivät hyvissä ajoin tilauksen Saksasta. Eagle Filtersillä on suodatinkangasta kahden kuukauden tarpeiksi.

Juha Kariluodon käsityksen mukaan suodatinkankaan saatavuustilanne maailmalla on muuttunut koko ajan vaikeammaksi.

”Nyt se saatavuustilanne on toivoton”, Kariluoto sanoi.

Eagle Filters on kuitenkin saamassa seuraavan toimituksen Saksasta elokuussa.

Oululainen Screentec on valmistamassa tänä vuonna 15 miljoonaa kirurgista maskia ja FFP3-tason hengityssuojaimia 2,5 miljoonaa kappaletta.

Screentecin toimitusjohtajan Antti Tauriaisen mukaan yhtiö tukeutuu suojaimissa tarvittavissa materiaaleissa sen verran ulkomaiseen materiaalituotantoon kuin on pakko. Sen jälkeen he pyrkivät tukeutumaan kotimaiseen tuotantoon.

”Tuotannon ylösajamisessa tukeudumme ulkomaiseen tuotantoon”, Tauriainen sanoi.

Tauriaisen mukaan yrityksellä on tilausvahvistukset suodatinkankaasta tälle vuodelle.

”Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että saamme kankaat. Materiaaliriski on olemassa, siksi pitää olla useita toimitusreittejä.”

Yliopistosairaanhoitopiirit tekivät Screentecin ja vantaalaisen SJT-Investment Groupin kanssa hankintasopimukset. Osa näiden yritysten tämän vuoden tuotannosta menee sairaanhoitopiireille.

SJT-Investment Group aikoo valmistaa tämän vuoden aikana kymmenen miljoonaa FF2-tason hengityssuojainta. Yhtiö on ensimmäistä kertaa perustamassa tuotantolaitosta jonkin tuotteen valmistamiseen. Tuotantolinja tulee saksalaisen laitevalmistajan kiinalaiselta tehtaalta, ja tehtaan perustamisvaiheessa mukana on laitevalmistajan työntekijöitä Saksasta ja Kiinasta.

”Meillä on suodatinkankaalle toistaiseksi jatkuva toimitussopimus. Se tulee Aasiasta”, toimitusjohtaja Jari Nurminen sanoi.

STM arvioi torstaina, että Suomessa kuluu sairaaloissa enimmillään puoli miljoonaa kirurginmaskia päivässä ja noin 50 000 hengityssuojainta päivässä. Mikäli kulutus jatkuisi loppuvuoden ajan samanlaisena, tarvittaisiin pelkästään sairaaloissa loppuvuoden aikana 120 miljoonaa kirurgista maskia ja noin 12 miljoonaa hengityssuojainta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemässä strategiassa arvioidaan, että epidemian jälkihoidossa tarvittaisiin 0,5–1,0 miljoonaa kasvosuojainta päivää kohden terveydenhuollossa ja vanhusten hoitopalveluissa, sekä 3,7–5,3 miljoonaa suojainta yhteiskunnan muilla aloilla.

Valtion tunnustama virallinen tarve suojainten määrälle riippuu myös siitä, mihin johtopäätökseen sosiaali- ja terveysministeriö tulee kasvomaskien käytöstä tehtävästä selvityksessä.