Kun työpaikoille paluu alkaa, työterveyshuolto nousee koronavirustorjunnan etulinjaan

Noin miljoona suomalaista on nyt etätöissä poissa työpaikaltaan, ja hallitus suositteli tällä viikolla jatkamaan samaan tahtiin. Etätyösuositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen, pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina.

Jonain päivänä edessä on paluu takaisin avokonttoreihin ja kulmahuoneisiin. Näyttää vahvasti siltä, että työpaikoille paluu alkaa, vaikka koronavirus olisi yhä voimissaan.

Varovainen laskeutuminen kohti entisenkaltaista työelämää tarkoittaa, että myös suomalainen työterveyshuolto joutuu koronavirusepidemian etulinjaan. Noin kolmannes suomalaisista on työnantajan maksaman työterveyshoidon piirissä.

Monelle työterveys on se käyntipaikka, josta haetaan nopeasti reseptit, lähetteet ja sairauslomat.

Suomen suurimman työterveyspalveluiden tuottajan Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho toivoo, että yritykset ottaisivat työterveyden kiinteästi mukaan suunnittelemaan, miten paluu työpaikoille hoidetaan mahdollisimman turvallisesti.

Ihon mukaan yritysten on syytä kartoittaa tarkkaan riskit, mutta mitään yhtä patenttiratkaisua uudesta työelämästä ei hänen mukaansa ole olemassa. Jokaisessa yrityksessä on mietittävä oman riskiarvion pohjalta ohjeet perushygieniasta, etäisyyksistä ja esimerkiksi samassa tilassa työskentelevien ihmisten määrästä.

”Tilanne on maantieteellisesti hyvin jakautunut. Me olemme työterveydessä läsnä jokaisessa Suomen kolkassa, ja polarisoituminen näkyy. Tämä on ennen kaikkea pääkaupunkiseudun asia, ja muihin isoihin kaupunkeihin mennessä tilanne laimenee. On alueita, joissa ei kerta kaikkiaan ole tartuntoja. Jos lähestyy tilannetta riskipohjaisesti, niin yksi malli ei sovi kaikille.”

Ihon mukaan erityisen tärkeää yrityksissä on mahdollisimman nopea reagointi, jos työpaikalla joku työntekijöistä alkaa oireilla.

”Tarvitaan työntekijöiden terveydentilan oireselvitys, altistuneiden jäljitys ja tarvittaessa työyhteisön laajempi testaus.”

Ihon mukaan työterveyden tekemä jäljitys pitää ulottaa myös työpaikan ulkopuolisiin henkilöihin. Se pitää tehdä yhteistyössä julkisen puolen jäljittäjien kanssa.

”Oleellista on nopeus. Koko ketju pitää pystyä tekemään 1–2 päivässä.”

Entä pitäisikö työpaikoilla ottaa käyttöön kasvosuojukset? Tätä eivät Terveystalon asiakasyritykset ole toistaiseksi kyselleet, koska paluu työpaikoille ei vielä ole ollut ajankohtaista.

Terveystalolla itsellään on käytäntönä nyt se, että koronavirukselle työssään altistuvat työntekijät suojaavat itsensä hyvin, mutta muut eivät suojuksia käytä muutoin kuin riskipotilaita hoidettaessa.

Epidemian alkuvaiheen sairastumisista opittiin nopeasti.

”Meillä on 8 700 työsuhteessa olevaa ihmistä, joista osa on merkittävästi enemmän altistunut virukselle. Tällä hetkellä meillä on nolla koronavirukseen sairastunutta ja yksi karanteeniin asetettu henkilö”, Iho sanoo.

Hallituksen julkistaman hybridistrategian mukaan Suomi siirtyy alkukesän aikana laajoista rajoituksista kohti ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida” -periaatetta.

Koko maan testauskapasiteetti on nyt noin 5 000 testiä vuorokaudessa, minkä hallitus haluaa asteittain nostaa 10 000:een. Mukana luvussa ovat yksityiset toimijat, joita Terveystalon ohella ovat esimerkiksi Mehiläinen ja Pihlajalinna.

Ihon mukaan Terveystalolla on nyt kapasiteettia tehdä noin 1 600 koronaviruksen diagnostista testiä vuorokaudessa, mutta määrää on hänen mukaansa mahdollista kasvattaa tarpeen mukaan voimakkaastikin. Yhtiö on kouluttanut myös omat tartuntaketjujen jäljittäjänsä.

Sen lisäksi Terveystalo ilmoitti tällä viikolla aloittavansa entistä tarkemmat vasta-ainetestit yhdessä Synlabin kanssa. Sen avulla lääkäri voi selvittää, onko potilas mahdollisesti jo sairastanut koronaviruksen ja saanut sitä vastaan puolustuskyvyn. Vasta-aineet alkavat näkyä noin kaksi viikkoa koronavirustartunnan jälkeen.

Vasta-ainetestejä Terveystalo kaavailee voivansa tehdä tuhansia päivässä.

Kumpaankin testiin tarvitaan lääkärin lähete, eikä niitä Ihon mukaan kannata teettää varmuuden vuoksi esimerkiksi ennen työpaikalle palaamista.

”Jos ei ole erityistä syytä epäillä koronavirusta, silloin se on ylimitoitettua. Jos löytyy ryhmiä, joilla syystä tai toisesta voi olla suurempi altistuminen tai epäilyjä, niin silloin kyllä.”

Koronavirustestit ovat Terveystalolle liiketoimintaa siinä missä muutkin laboratoriotestit. Virustestin kuluttajahinta on 195 euroa, vasta-ainetestin 89 euroa.

Terveystalon ja muiden yksityisten toimijoiden kannalta viime viikolla tuli merkittävä päätös, kun Kela päätti myöntää Kela-korvausta yksityisellä tehdystä ja lääkärin määräämästä koronavirustestistä.

Huhtikuun 1. päivän jälkeen Kela-korvausta saa koronavirustutkimuksesta 56 euroa ja vasta-ainetestistä 15 euroa. Virustesti ja vasta-ainetesti ovat Kela-korvattavia myös työterveyden puolella, mikä voi lisätä työnantajan halua testata omaa henkilökuntaansa.

Elinkeinoelämä on arvostellut hallitusta siitä, että se ei käytä tarpeeksi tehokkaasti hyväkseen yksityisten terveysyhtiöiden kapasiteettia. Terveysyritysten etujärjestö Hyvinvointialan liitto on epäillyt tämän johtuvan asenteista eikä niinkään rahasta.

Ville Ihon mukaan julkinen ja yksityinen pelaavat samaan maaliin, ja haaste on yhteinen.

”Paikallisesti sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa on nopeasti ja joustavasti saatu aikaan ratkaisuja. Valtakunnan laajuiset toimenpiteet ovat aina vähän hitaampia”, Iho sanoo.

Ihon mukaan valtakunnallisiin toimiin tarvittaisiin hyvien tavoitteiden lisäksi konkretiaa.

”Hybridistrategia ja ’testaa, jäljitä, eristä ja hoida’ -periaate ovat hyviä käsitteitä, mutta niillä pitää olla konkreettinen sisältö, ja jonkun pitää myös käytännössä toteuttaa ne.”

Terveystalolle kertyy asiakasmääränsä takia paljon tietoa ihmisten terveydentilasta, ja tästä datasta pystyy Ihon mukaan nyt päättelemään, että Suomeen on syntymässä iso hoitovaje. Julkinen puoli on perunut kiireettömiä toimenpiteitä, ja osa ihmisistä näyttää myös välttävän viimeiseen asti lääkärikäyntiä koronavirustartunnan pelossa.

Sairastavuus esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeissa ja syövissä ei ole koronaviruksen takia muuttunut.

”On suurempi riski jättää itsensä hoitamatta kuin mennä lääkäriin.”

Ihon mukaan julkisen puolen jonojen venyminen tarkoittaa, että osa ihmisistä alkaa hakeutua itse yksityiseen terveydenhuoltoon. Toinen vaihtoehto on, että julkinen käyttää yksityisiä yrityksiä apuna jonojen purkamisessa muun muassa palveluseteleiden tai ostopalveluiden kautta.

Ville Iho aloitti Terveystalon toimitusjohtajana viime vuoden joulukuussa. Hän siirtyi terveysyhtiöön Nurminen Logisticsin toimitusjohtajan paikalta.

Iho oli sitä ennen 18 vuotta Finnairilla johtotehtävissä, muun muassa operatiivisena johtajana, varatoimitusjohtajana ja vt. toimitusjohtajana.

”Kun 9/11 oli, ensin ajateltiin, että kaikki muuttui nyt lopullisesti. Silloin opiskeltiin nimenomaan riskilähtöistä lähestymistä turvallisuuteen, ja aika nopeasti toiminta palautui ennalleen, ja vielä korkeammalle tasolle kuin aiemmin.”

Iho luottaa siihen, että sama tapahtuu koronaviruksen kanssa. ”Ihan varmasti me opimme tämän kanssa toimimaan.”