Sähköautoja valmistava Tesla on ajautunut kiistaan Kalifornian paikallisviranomaisten kanssa. Yhtiö haastoi Kaliforniassa sijaitsevan Alamedan piirikunnan viranomaiset oikeuteen lauantaina.

Taustalla on Teslan pyrkimys avata Alamedan piirikunnassa sijaitsevassa Fremontin kaupungissa oleva tehtaansa jälleen ja päästää yhtiön työntekijät töihin.

Asiasta kertovat useat viestimet, muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ja Kalifornian viranomaiset ovat eri linjoilla tehtaan avaamisesta. Alamedan piirikunnan viranomaiset sanovat, että autonvalmistaja ei voi avata tehdastaan, jotta osavaltioon asetetut rajoitustoimet toimisivat ja koronaviruksen leviäminen pysyisi hallinnassa.

Tesla oli aiemmin toivonut, että se olisi saanut tehtaansa Fremontissa avattua toukokuun alussa, mutta Alamedan piirikunta torppasi sen.

Viime perjantaina Teslan Fremontin-tehtaan parkkipaikka näytti tyhjältä. Kuva: NATHAN FRANDINO / Reuters

Tesla julkaisi lauantaina blogikirjoituksen, jossa se sanoi, ettei yhtiöllä ole muuta vaihtoehtoa kuin turvautua oikeustoimiin, jotta Teslan työntekijät pääsevät takaisin töihin.

Twitterissä Musk uhkasi siirtää Teslan toiminnot Kaliforniasta Texasiin tai Nevadaan. Teslan pääkonttori sijaitsee Kalifornian Palo Altossa. Se sijaitsee eri piirikunnassa kuin Fremont.

”Tämä on viimeinen pisara. Tesla siirtää liiketoimintansa Texasiin/Nevadaan välittömästi. Jos lopulta saamme Fremontin tehtaamme auki, niin kaikki riippuu siitä, kuinka meitä kohdellaan. Tesla on viimeinen autonvalmistaja, joka Kaliforniassa on jäljellä”, Musk twiittasi lauantaina.

Hän siis kuitenkin jätti avoimeksi mahdollisuuden, että Teslan tuotanto pysyisi Fremontissa ainakin joltain osin.

Reutersin mukaan Teslan toimintojen siirto osavaltiosta toiseen veisi arviolta 12–18 kuukautta. Teslan siirtyminen pois Kaliforniasta olisi kova kolaus osavaltiolle. Se työllistää yli 10 000 työntekijää.

Tesla kertoo laatineensa läpikotaisen suunnitelman tehtaan avaamiseksi ja töihin palaamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu videokoulutukset työntekijöille, työpaikan jakaminen eri alueisiin, kuumeen mittaaminen, suojavarusteiden käyttö ja perusteellinen siivoaminen ja desinfiointi.

Yhtiön mukaan se on informoinut Alamedan piirikunnan terveysviranomaisia suunnitelmistaan, mutta väittää, etteivät viranomaiset ole vastanneet sen yhteydenottopyyntöihin.

Alamedan piirikunnan terveysviranomaiset puolestaan kertoivat lauantaina, että he ovat olleet tiiviisti yhteydessä Teslaan.

Musk kutsui piirikunnan rajoituksia valtaotteeksi (power-grab). Kalifornian kuvernööri sanoi torstaina, että osavaltion tehtailla on lupa käynnistää toimintansa uudelleen.

Teslan kanteen mukaan Alameda rikkoo liittovaltion ja Kalifornian lainsäädäntöä ja lisäksi se vastustaa kuvernöörin määräystä.

Alamedan mittavat sulkutoimet, tehtaiden sulku mukaan lukien, kestävät toukokuun loppuun saakka. Vain keskeiset liiketoiminnot saavat pysyä käynnissä, ja Alamedan mukaan Teslan toiminnot eivät kuulu niihin.

”On yhteinen vastuumme siirtyä uudelleenavaamisten ja rajoitusten hölläämisten eri vaiheisiin turvallisimmin mahdollisin keinoin, joita data ja tiede ohjaavat”, Alamedan terveysviranomaiset sanoivat lausunnossaan Washington Post -lehden mukaan.

Alamedan piirikunnasta kerrottiin lauantaina, että se on työstänyt Teslan kanssa suunnitelmaa tehtaan turvallisesta uudelleenavaamisesta niin, että tuhansien työntekijöiden terveys ja hyvinvointi on turvattu.

Piirikunta sanoo odottavansa yhteisymmärryksen löytyvän pian.

Robotit kokosivat autojen koreja Teslan tehtaalla Fremontissa heinäkuussa 2016. Kuva: Jim Tanner / Reuters

Musk on ottanut tyylilleen ominaisesti melko suorasanaisen otteen tehtaan avaamista koskevassa keskustelussa. Hän käytti Twitterissä esimerkkinä Teslan kokemuksia Kiinasta, jossa sähköautojen tuotanto jatkui sen jälkeen, kun koronavirusepidemia oli saatu siellä hallintaan.

”Tesla tietää paljon enemmän, mitä turvallisen toiminnan eteen pitää tehdä Kiinan kokemuksiemme kautta kuin (ei-vaaleilla valittu) virkaa tekevä nuori virkamies”, Musk twiittasi.

Kalifornian Berkeleyn yliopiston professori, taloustieteilijä Robert Reich kritisoi Muskia Twitterissä siitä, että hän uhkaa viedä tuhansien ihmisten työpaikan, jos ei saa riskeerata tuhansien ihmisten terveyttä avaamalla tehtaan uudelleen.

”Kapitalismia pahimmillaan”, Reich twiittasi.

Tähän Musk vastasi venäjäksi ”idiootti” ja korjasi myöhemmin lausumaansa vielä ”tylsäksi idiootiksi”.

Musk on jo aiemmin kritisoinut Kalifornian viranomaisia siitä, että Teslan täytyi keskeyttää tuotantonsa Fremontin-tehtaalla.

Hän sanoi, että rajoitukset ja kotona pysymisen määräykset ovat vakavia riskejä Yhdysvaltain taloudelle ja ovat lisäksi perustuslainvastaisia.

Tesla teki 16 miljoonan dollarin (noin 14,7 miljoonaa euroa) voiton vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Paikoin sakanneet autotoimitukset kasvoivat 33 prosenttia ja liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 5,9 miljardiin dollariin.