Italian teollisuustuotanto putosi lähes 30 prosenttia maaliskuussa, kun maa sulki liike- ja teollisuustoimintoja rajoittaaksen koronaviruksen leviämistä, kertoi Italian tilastovirasto maanantaina.

Tuotanto putosi 28,4 prosenttia helmikuuhun verrattuna kausitasoitettuihin lukuihin ja 29,3 prosenttia verrattuna maaliskuun 2019 lukemiin huomioituna työpäivien eri määrä, Istat sanoi.

Euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous on kärsinyt pahoin koronaviruksesta, joka on vaatinut viranomaisten mukaan 30 000 kuolonuhria. Maan talous on supistunut 4,7 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun samaan aikaan euroalueen keskimääräinen talouksien supistumisaste on ollut 3,8 prosenttia.

Italia oli Euroopan ensimmäinen maa, johon koronaviruspandemia iski. Maaliskuun tuotantolukuihin vaikutti suuresti kansallinen sulkutila, joka asetettiin voimaan 10. maaliskuuta. Kaikki ei-välttämätön tuotanto on ollut suljettuna 22. maaliskuuta alkaen, mikä on halvaannuttanut maan taloutta.