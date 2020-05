Koronavirusepidemia on muuttanut suomalaisten käyttäytymistä monin tavoin. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden liiketoimintatiedot tarjoavat mielenkiintoisen kurkistuksen muutoksiin, joita viralliset tilastot eivät heti tavoita. Esimerkiksi kulutuksen muutoksia on tarkasteltu viime kuukausina pankkien raportoimien korttiostotietojen perusteella.

Vakuutusyhtiöiden liiketoiminta taas kertoo ihmisten huolista ja käyttäytymisen muutoksista. Esimerkiksi henkivakuutusten myynti on kriisin myötä kasvanut selvästi. Henkivakuutuksesta eli kuolemanvaravakuutuksesta maksetaan kertakorvaus, kun vakuutuksenottaja kuolee.

”Sillä tavoin kriisi on näkynyt, että henkivakuutusten verkkomyynti on 2,5-kertaistunut. Kriisi pysäyttää ihmiset miettimään erilaisiin tilanteisiin varautumista. Samanlainen ilmiö nähtiin Aasian tsunamin aikaan vuonna 2004”, Lähi-Tapiolan henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo sanoo.

Kokonaisuudessaan henkivakuutusten ja työkyvyttömyysvakuutusten myynti on kasvanut kriisin myötä runsaat kymmenen prosenttia.

Myös olemassa oleviin henkivakuutuksiin on tehty edunsaajia koskevia muutoksia Kohmon mukaan noin 30 prosenttia tavallista enemmän. Edunsaajakirjaus määrittää kenelle vakuutuskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan kuoltua.

Finanssialan vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan 37 prosentilla suomalaisista on jonkinlainen henkivakuutus. Usein se on osa lainaturvavakuutusta ja korvausmäärä on mitoitettu asuntolainan mukaan. Kohmon mukaan suurempia vakuutuksia, joissa korvaus riittäisi kattamaan myös perheen menoja, on noin kymmenellä prosentilla suomalaisista.

”Isolla osalla asiakkaita vakuutusmäärä on pieni, enintään 50 000 euroa. Kun henkivakuutuksen tarve yleensä liittyy perheen taloudellisen turvan järjestämiseen, näin pienet summat harvoin riittävät paikkaamaan sekä lainoja että perheen pienentynyttä toimeentuloa tuleviksi vuosiksi”, Kohmo sanoo.

Vahinkovakuutuksen korvauksissa näkyy se, että ihmiset ovat olleet paikallaan. Lähi-Tapiolan vt. pääjohtajan Jari Sundströmin mukaan eniten ovat vähentyneet liikennevahingot, mikä kertoo autoilun vähenemisestä. Korvausmenot ovat vähentyneet 20–30 prosenttia normaalitilanteeseen verrattuna.

”Kolarit ovat vähentyneet, mutta yksi tekijä voi olla se, ettei pieniä kolhuja edes lähdetä korjauttamaan, kun halutaan välttää kontakteja. Voi olla, että niitä korjautetaan ja korvauksia haetaan vähän myöhemmin”, Sundström sanoo.

Vähän yllättäen myös kotivakuutusten korvaukset ovat pienentyneet kymmenisen prosenttia, vaikka suuri osa ihmisistä on ollut paljon kotona epidemian aikana.

”Kotivakuutuksesta korvataan myös kodin ulkopuolella sattuneita vahinkoja ja ne ovat jääneet nyt pois. Esimerkiksi polkupyörävarakaudet ovat varmasti vähentyneet, kun ihmiset eivät liiku niin paljon kodin ulkopuolella.”

Iso pudotus on ollut myös yksityisten sairauskuluvakuutusten korvausmenoissa. Syystä tai toisesta ihmiset ovat käyneet lääkärin vastaanotolla ja tutkimuksissa maalis–huhtikuussa noin 30 prosenttia normaalia vähemmän.

”Ehkä ihan pienistä vaivoista ei nyt lähdetä lääkäriin. Osa varmasti menee hoidattamaan vaivojaan myöhemmin, joten on vielä liian varhaista sanoa, onko korvausten vähentyminen pysyvää. Sairauskuluvakuutusten korvausmenot voivat tosin muutenkin heitellä lyhyellä aikajänteellä paljon esimerkiksi flunssa-aaltojen mukaan”, Sundström sanoo.

Etäisyyden pitäminen ja käsienpesun lisääminen ovat vähentäneet kaikenlaisten infektiotautien tarttumista. Esimerkiksi tavallinen kausi-influenssaepidemia jäi tänä vuonna tavallista laimeammaksi.

Se, että ihmiset liikkuvat vähemmän, näyttäisi lyhyellä aikavälillä vähentäneen sairastamista ja tapaturmia. Kuva: Hanna Matikainen / Lehtikuva

Itse koronaviruksen hoito tapahtuu julkisessa sairaanhoidossa, ja se on tartuntatautilain mukaan potilaille kokonaan maksutonta. Siitä ei siis tule vakuutusyhtiöillekään laskua.

Myös tapaturmia sattuu epidemian aikaan huomattavasti normaalia vähemmän, kun normaali harrastaminen on keskeytynyt.

”Kun vapaa-ajan urheilu on minimissään, ihmiset telovat itseään selvästi vähemmän.”

Koronavirusepidemian alkuvaiheessa monien ulkomaanmatkat keskeytyivät tai ihmiset peruivat niitä itse. Silloin povattiin, että vakuutusyhtiöiden korvausmenot kasvavat. Sundströmin mukaan useimmiten tilanteet olivat kuitenkin sellaisia, etteivät ne olleet matkavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavia.

”Aika moni perui esimerkiksi oma-aloitteisesti matkansa. Sitä vakuutus ei yleensä korvaa”, Sundström sanoo.

Vaikka korvausmenot ovat joissain lajeissa pienentyneet, koronaviruskriisi ei ole vakuutusyhtiöillekään mitenkään auvoista aikaa. Vakuutusten katteena oleva pääoma on sijoitettu erilaisiin arvopapereihin ja kiinteistöihin. Sijoitusmarkkinoiden romahtaminen on syönyt kaikkien vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvoa rajusti.

Myös vakuutusmaksujen määrä on pienentynyt joissain vakuutuslajeissa. Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen maksut ovat sidoksissa maksettuihin palkkoihin. Nämä maksut ovat pienentyneet, koska niin moni suomalainen on lomautettuna.